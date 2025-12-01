Kylian Mbappé se frustra com Real Madrid após novo tropeço: "Precisamos mudar a dinâmica"

O Real Madrid perdeu a chance de retomar o primeiro lugar ao ser segurado pelo Girona, acumulando o terceiro jogo seguido sem vencer fora de casa. Azzedine Ounahi abriu o placar com um chute forte no primeiro tempo, surpreendendo o time de Alonso, que teve dificuldade para controlar o ritmo da partida. Mbappé empatou de pênalti, mas pouco conseguiu produzir além disso, num Madrid que voltou a pecar em precisão nas decisões mais importantes do jogo.

A igualdade veio um dia depois da vitória do Barcelona sobre o Alavés, no Camp Nou. Com isso, o Real cai para a segunda posição, um ponto atrás do atual campeão. Os merengues ainda tiveram um gol de Vinicius Junior anulado, outro de Mbappé invalidado por toque de mão e dependeram de defesas importantes de Thibaut Courtois para evitar a derrota. Mesmo pressionando no fim, faltou calma — reflexo de uma tendência preocupante de irregularidade ofensiva longe do Bernabéu.

O resultado aumenta a pressão sobre Xabi Alonso, já que o Real desperdiçou os cinco pontos de vantagem que tinha após vencer o El Clásico, apesar do bom início de temporada. Às vésperas do duelo contra o Athletic Club, em San Mamés, crescem as dúvidas sobre a forma do time, a concentração e o desempenho longe de casa. Enquanto o Barcelona segue pontuando, qualquer tropeço passa a pesar ainda mais.