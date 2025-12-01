Kylian Mbappé se frustra com Real Madrid após novo tropeço: "Precisamos mudar a dinâmica"
Real Madrid empata e Barcelona assume a liderança de LaLiga
O Real Madrid perdeu a chance de retomar o primeiro lugar ao ser segurado pelo Girona, acumulando o terceiro jogo seguido sem vencer fora de casa. Azzedine Ounahi abriu o placar com um chute forte no primeiro tempo, surpreendendo o time de Alonso, que teve dificuldade para controlar o ritmo da partida. Mbappé empatou de pênalti, mas pouco conseguiu produzir além disso, num Madrid que voltou a pecar em precisão nas decisões mais importantes do jogo.
A igualdade veio um dia depois da vitória do Barcelona sobre o Alavés, no Camp Nou. Com isso, o Real cai para a segunda posição, um ponto atrás do atual campeão. Os merengues ainda tiveram um gol de Vinicius Junior anulado, outro de Mbappé invalidado por toque de mão e dependeram de defesas importantes de Thibaut Courtois para evitar a derrota. Mesmo pressionando no fim, faltou calma — reflexo de uma tendência preocupante de irregularidade ofensiva longe do Bernabéu.
O resultado aumenta a pressão sobre Xabi Alonso, já que o Real desperdiçou os cinco pontos de vantagem que tinha após vencer o El Clásico, apesar do bom início de temporada. Às vésperas do duelo contra o Athletic Club, em San Mamés, crescem as dúvidas sobre a forma do time, a concentração e o desempenho longe de casa. Enquanto o Barcelona segue pontuando, qualquer tropeço passa a pesar ainda mais.
- Getty Images
Mbappé desabafa
Após o apito final, Mbappé levou o descontentamento às redes sociais. No Instagram, deixou claro que o rendimento atual está longe do aceitável: “Não era o resultado que queríamos hoje… Precisamos mudar a dinâmica e mostrar quem realmente somos como equipe.”
O francês ficou especialmente frustrado por ter marcado, mas ainda assim ter tido pouco impacto no jogo devido ao bloqueio defensivo do Girona. Comentou novamente: “Definitivamente não era o resultado que queríamos esta noite, mas o campeonato é longo.”
Mesmo com o 14º gol na liga, Mbappé lamentou a dificuldade em participar das jogadas, já que foi constantemente cercado e recebeu poucas bolas em condições de criar. Apesar da fase goleadora, incluindo os quatro gols contra o Olympiacos recentemente, o duelo contra o Girona escancarou, mais uma vez, os problemas de criação do Real fora de casa.
Queda de rendimento e pressão sobre Xabi Alonso
A oscilação recente do Real criou um cenário delicado em uma temporada que deveria marcar uma transição positiva com Alonso. Fora de casa, o time vem mostrando pouca intensidade, falta de clareza nas ideias e uma queda de agressividade, justamente características que haviam impulsionado o bom início no campeonato. O time continua forte na briga pelo título, mas o excesso de empates coloca peso extra em cada jogo daqui para frente.
Contra o Girona, velhos problemas reapareceram: meio-campo inconsistente, dependência de lances individuais e dificuldade para controlar a partida por 90 minutos. A atmosfera de Montilivi pareceu incomodar o time, que não conseguiu impor seu jogo como costuma fazer.
Mesmo assim, Mbappé segue quebrando marcas. Ele se igualou a Cristiano Ronaldo como único jogador do Real Madrid a marcar mais de 53 gols em um mesmo ano, um feito impressionante, principalmente em meio às dificuldades coletivas.
Real visita o Athletic Bilbao em San Mamés
Agora, o Real Madrid tem pela frente uma pedreira: o Athletic Bilbao, em San Mamés, um dos estádios mais difíceis de se jogar na liga. A pressão será enorme, tanto pelo ambiente quanto pelo momento do time. Alonso pediu união e mais intensidade para acabar com a série sem vitórias fora de casa. Com o Barcelona ditando o ritmo no topo da tabela, o Real precisa reagir imediatamente para evitar que a má fase se transforme em crise.