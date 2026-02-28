Getty
Kylian Mbappé ficou “confuso” após atingir um recorde indesejado na carreira com o Real Madrid
Problema no joelho decorre da derrota para o Celta
Mbappé ficará de fora da partida de segunda-feira contra o Getafe, rival de Madri, devido a um problema no joelho que vem incomodando o capitão da França nos últimos meses. O problema teve origem em uma lesão sofrida na derrota por 2 a 0 em casa para o Celta Vigo, em dezembro.
O jogador de 27 anos jogou os 90 minutos da derrota, enquanto Williot Swedberg saiu do banco para marcar dois gols no segundo tempo, em um resultado surpreendente. No entanto, o ex-jogador do Paris Saint-Germain ficou no banco na derrota por 2 a 1 para o Manchester City, pela Liga dos Campeões, três dias depois, antes de retornar para a vitória sobre o Alavés, uma semana após a derrota para o Celta.
Depois de marcar na vitória sobre o Sevilla antes do recesso de Natal, Mbappé não voltou a jogar até a derrota na final da Supercopa da Espanha para o Barcelona, tendo ficado de fora da vitória na semifinal sobre o Atlético de Madrid. Mesmo assim, o atacante francês só entrou em campo no segundo tempo, quando o Real Madrid tentava reverter o resultado.
A derrota por 3 a 2 acabou custando o emprego de Xabi Alonso como técnico do Real Madrid.
O recorde pessoal indesejado de Mbappé
Mbappé ficou de fora do primeiro jogo de Álvaro Arbeloa como técnico do Real Madrid, uma surpreendente derrota por 3 a 2 para o Albacete na Copa del Rey, mas voltou a jogar os 90 minutos na vitória por 2 a 0 em casa sobre o Levante, partida em que voltou a marcar.
Com os problemas no joelho aumentando, no entanto, Mbappé já superou sua maior ausência em uma única temporada, que ocorreu anteriormente na campanha 2019-20, quando ficou 51 dias afastado devido a uma lesão.
Só nesta temporada, o atacante já ficou 53 dias afastado devido a oito lesões diferentes, um número que só vai aumentar, já que ele não jogará na segunda-feira contra o Getafe, depois de ter perdido a vitória de quarta-feira sobre o Benfica pela Liga dos Campeões. Os gols de Aurélien Tchouameni e Vinicius Júnior no meio da semana garantiram a vitória por 3 a 1 no placar agregado sobre o time português, depois que Arbeloa comandou a vitória por 1 a 0 em Lisboa na partida de ida.
O jogo, no entanto, foi manchado depois que Gianluca Prestianni supostamente fez comentários racistas contra Vinicius Junior.
A vitória do Real Madrid sobre o Benfica garantiu uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City. O vencedor do confronto entre as duas potências europeias enfrentará o Atalanta ou o Bayern de Munique nas quartas de final da competição.
O Real Madrid, porém, teme que Mbappé perca o jogo contra o City. “Esperemos que não seja nada grave, porque ele é muito importante para nós. No momento, não sabemos se ele estará disponível contra o Manchester City”, admitiu o diretor do clube, Emilio Butragueno.
Mbappé não quer arriscar a Copa do Mundo
Tanto Mbappé quanto o Real Madrid estão agora avaliando as próximas opções para evitar novos conflitos, com o próprio jogador ansioso para evitar uma cirurgia para corrigir o problema, faltando pouco mais de três meses para a Copa do Mundo.
Mbappé deve ser o capitão da seleção francesa na última competição de Didier Deschamps como técnico da França. Deschamps, que arquitetou a conquista de 2018 e esteve perto de repetir o feito em 2022, vai querer se despedir com mais uma medalha de campeão da Copa do Mundo no pescoço.
Em vez disso, Mbappé está agora trabalhando com a equipe médica do clube para encontrar uma alternativa viável à cirurgia que colocaria em risco seu sonho de disputar a Copa do Mundo. O astro francês foi fundamental para que os jogadores de Deschamps chegassem com facilidade à competição de 2026, marcando cinco gols e dando três assistências em quatro partidas.
Real Madrid quer continuar na esteira do Barça
O Real Madrid espera voltar a vencer para reforçar suas esperanças de conquistar o título da La Liga, após ter sofrido uma derrota por 2 a 1 para o Osasuna no último fim de semana. O resultado, combinado com a vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o Levante, fez com que o time da capital caísse para o segundo lugar na primeira divisão espanhola antes dos jogos do fim de semana.
O Barcelona pode abrir temporariamente uma vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid quando receber o Villarreal no Spotify Camp Nou na tarde de sábado.
