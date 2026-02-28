Kylian Mbappé ficou “confuso” após atingir um recorde indesejado na carreira com o Real Madrid

Mbappé ficará de fora da partida de segunda-feira contra o Getafe, rival de Madri, devido a um problema no joelho que vem incomodando o capitão da França nos últimos meses. O problema teve origem em uma lesão sofrida na derrota por 2 a 0 em casa para o Celta Vigo, em dezembro.

O jogador de 27 anos jogou os 90 minutos da derrota, enquanto Williot Swedberg saiu do banco para marcar dois gols no segundo tempo, em um resultado surpreendente. No entanto, o ex-jogador do Paris Saint-Germain ficou no banco na derrota por 2 a 1 para o Manchester City, pela Liga dos Campeões, três dias depois, antes de retornar para a vitória sobre o Alavés, uma semana após a derrota para o Celta.

Depois de marcar na vitória sobre o Sevilla antes do recesso de Natal, Mbappé não voltou a jogar até a derrota na final da Supercopa da Espanha para o Barcelona, tendo ficado de fora da vitória na semifinal sobre o Atlético de Madrid. Mesmo assim, o atacante francês só entrou em campo no segundo tempo, quando o Real Madrid tentava reverter o resultado.

A derrota por 3 a 2 acabou custando o emprego de Xabi Alonso como técnico do Real Madrid.