Kylian Mbappe espera evitar cirurgia no joelho lesionado há três meses, enquanto o astro do Real Madrid busca preservar seu sonho de disputar a Copa do Mundo

A origem do problema remonta ao jogo de 7 de dezembro contra o Celta Vigo, que marcou o fim da excelente forma física que Mbappé apresentava no início da temporada. Embora o clube tenha tentado tratar a lesão internamente, a recuperação completa continua indefinida. A proximidade da Copa do Mundo adiciona uma camada significativa de complexidade à situação, já que optar pela cirurgia comprometeria seriamente as chances do atacante liderar sua seleção no maior palco do futebol mundial.

Focado em proteger seus sonhos na Copa do Mundo, o astro francês se opõe veementemente à intervenção cirúrgica, optando por confiar na reabilitação conservadora. Em estreita coordenação com a equipe médica do Real Madrid, Mbappé está consultando ativamente especialistas externos para encontrar uma alternativa viável. Embora não tenha sido estabelecido um prazo específico para seu retorno, há um firme entendimento mútuo entre o jogador e o clube de que ele não voltará a pisar no campo até estar perfeitamente saudável.