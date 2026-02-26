AFP
Kylian Mbappe espera evitar cirurgia no joelho lesionado há três meses, enquanto o astro do Real Madrid busca preservar seu sonho de disputar a Copa do Mundo
A crise persistente no joelho de Mbappé
A determinação de Mbappé em levar o Real Madrid ao título ficou evidente durante a final da Supercopa contra o Barcelona, em Jeddah. Inicialmente, a comissão técnica havia elaborado um protocolo cauteloso, com a intenção de deixar o astro francês fora dos gramados por um período rigoroso de três semanas, para permitir que a articulação inflamada se recuperasse adequadamente. No entanto, a magnitude de um El Clásico de alto risco, com um troféu em jogo, fez com que esses planos conservadores fossem abandonados, e o atacante levou seu corpo ao limite absoluto. Essa aposta calculada parece ter saído pela culatra. Após uma súbita recaída e um forte e renovado desconforto durante o treino de terça-feira, Mbappé foi forçado a pisar no freio e suspender oficialmente todas as atividades físicas em campo. O AS relata que ele está atualmente se submetendo a exaustivas avaliações com médicos especializados, desesperado para mapear a origem anatômica precisa dessa dor crônica e obter um diagnóstico definitivo antes que a situação se deteriore ainda mais.
Gerenciando um problema persistente desde dezembro
A origem do problema remonta ao jogo de 7 de dezembro contra o Celta Vigo, que marcou o fim da excelente forma física que Mbappé apresentava no início da temporada. Embora o clube tenha tentado tratar a lesão internamente, a recuperação completa continua indefinida. A proximidade da Copa do Mundo adiciona uma camada significativa de complexidade à situação, já que optar pela cirurgia comprometeria seriamente as chances do atacante liderar sua seleção no maior palco do futebol mundial.
Focado em proteger seus sonhos na Copa do Mundo, o astro francês se opõe veementemente à intervenção cirúrgica, optando por confiar na reabilitação conservadora. Em estreita coordenação com a equipe médica do Real Madrid, Mbappé está consultando ativamente especialistas externos para encontrar uma alternativa viável. Embora não tenha sido estabelecido um prazo específico para seu retorno, há um firme entendimento mútuo entre o jogador e o clube de que ele não voltará a pisar no campo até estar perfeitamente saudável.
A busca pelo desempenho máximo
Não é segredo que Mbappé tem jogado com um desconforto significativo nos últimos meses, um fator que claramente prejudicou seu desempenho. Depois de sentir a lesão novamente na terça-feira, ele ficou de fora do Bernabéu para o confronto da Liga dos Campeões contra o Benfica. Atualmente, ele busca o fim da dor que o impede de atuar no nível de classe mundial que demonstrou durante grande parte da temporada.
O Real Madrid está desesperado para que seu talento e habilidade goleadora retornem ao time, mas exige que o francês esteja em plena forma física, em vez de aparecer esporadicamente com base em seu limiar de dor. Sem um laudo médico oficial sobre a extensão de sua lesão, a atmosfera em Valdebebas mudou de discutir “desconforto” para reconhecer uma lesão formal.
Em busca de uma solução de longo prazo
A atenção agora se voltou para análises médicas aprofundadas e consultas com especialistas. Liderado por Nico Mihic, diretor médico do Real Madrid, o clube está explorando exaustivamente opções não cirúrgicas para tratar o joelho. O objetivo é alcançar um equilíbrio delicado: permitir que Mbappé ajude o Madrid a conquistar títulos, preservando ao mesmo tempo sua forma física ideal para a próxima Copa do Mundo.
À medida que a temporada se aproxima de sua reta final decisiva, o Los Blancos não pode se dar ao luxo de ter uma ausência prolongada de sua grande contratação. No entanto, o tratamento inadequado da lesão nesta fase acarreta o risco grave de uma ruptura física completa. Consequentemente, tanto o clube quanto o jogador estão avaliando cuidadosamente todas as recomendações dos especialistas para garantir uma recuperação estável, permitindo que Mbappé redescubra seu ritmo explosivo e lidere o ataque tanto do clube quanto da seleção.
