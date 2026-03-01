Getty
Kylian Mbappe enfrentará o Manchester City? Real Madrid divulga atualização sobre lesões antes do confronto pela Liga dos Campeões
Real Madrid apreensivo com a condição física de Mbappé
O principal objetivo da comissão técnica é garantir que Mbappé retorne com 100% de sua capacidade, em vez de apressar seu retorno e arriscar um possível revés a longo prazo. Há um desejo claro dentro do clube de evitar qualquer fragilidade que possa prejudicar seu desempenho durante a reta final da campanha. Com o mundo do futebol de olho, o clube permaneceu cauteloso em definir uma data definitiva para o retorno de sua grande contratação do verão, optando por se concentrar em sua evolução diária nos bastidores do Valdebebas.
Corrida contra o tempo na Liga dos Campeões
Em declarações à imprensa antes do jogo da La Liga contra o Getafe, o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, abordou as crescentes preocupações em torno da condição de Mbappé. Quando questionado sobre se o atacante estaria pronto para liderar o ataque contra a equipe de Pep Guardiola, Arbeloa permaneceu evasivo, mas claro sobre a abordagem atual da equipe médica. “Mbappé e a Liga dos Campeões? Vamos levar um dia de cada vez”, explicou Arbeloa durante a coletiva de imprensa. “É uma questão de ver como ele está se sentindo. No momento, é melhor não dar prazos, queremos ver como ele se sente e decidiremos com base nisso.”
Ele esclareceu ainda mais a posição do clube sobre a lesão, afirmando: “Temos muita clareza sobre o que está acontecendo com ele. Queremos que ele se recupere desses desconfortos para que volte com confiança.”
Arbeloa também abordou o motivo pelo qual Mbappé não esteve presente no Bernabéu para apoiar seus companheiros durante a recente partida contra o Benfica. O técnico foi rápido em descartar qualquer sugestão de atrito, simplesmente observando: “Ele não estava lá porque tinha permissão do seu técnico.”
Arbeloa ansioso pelo confronto com o Manchester City
Embora o foco continue em Mbappé, o sorteio da Liga dos Campeões já lançou uma longa sombra sobre a capital espanhola. O Real Madrid voltou a ser emparelhado com o Manchester City, criando um confronto de titãs que se tornou um clássico moderno nas competições europeias. Arbeloa expressou seu entusiasmo com o confronto, reconhecendo que são esses jogos que definem o legado do clube. “Será um duelo emocionante. É um confronto que os madridistas e o Bernabéu gostam muito. Quando chegar a hora, vamos nos preparar ao máximo”, comentou.
O retorno de Rodrygo
Embora a ausência de Mbappé seja um golpe duro, o Real Madrid foi impulsionado pelo retorno de Rodrygo à plena forma física. Espera-se que o atacante brasileiro desempenhe um papel vital nas próximas semanas, preenchendo a lacuna deixada por seu companheiro de ataque.
“Ele deve ser muito importante”, disse Arbeloa sobre Rodrygo. “Ele já era assim antes da lesão. Ele pode ser decisivo e fundamental, vem demonstrando sua qualidade há muitos anos e o que pode contribuir nas três posições de ataque. É muito completo e difícil de defender. Vai nos dar muitas possibilidades. Eu estava ansioso para tê-lo de volta.”
Ganhando impulso para a reta final
Apesar da distração da Liga dos Campeões, o Real Madrid deve primeiro lidar com as responsabilidades domésticas, começando com um time corajoso do Getafe. Arbeloa mostrou grande respeito pelo seu homólogo José Bordalas, destacando a disciplina defensiva que torna o Getafe um adversário tão difícil de vencer. “Ele faz com que as equipes joguem muito ao seu estilo”, elogiou Arbeloa. “Apesar de não terem muito a posse de bola, suas equipes defendem muito bem. É um trabalho muito bem feito e isso é o melhor que se pode dizer sobre um técnico. Estamos bem. Estamos muito ansiosos, sabendo da dificuldade de uma equipe treinada por um grande técnico que sabe tirar o melhor de sua equipe. Estamos muito concentrados e com muita vontade.”
