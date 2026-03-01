Kylian Mbappe enfrentará o Manchester City? Real Madrid divulga atualização sobre lesões antes do confronto pela Liga dos Campeões

Em declarações à imprensa antes do jogo da La Liga contra o Getafe, o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, abordou as crescentes preocupações em torno da condição de Mbappé. Quando questionado sobre se o atacante estaria pronto para liderar o ataque contra a equipe de Pep Guardiola, Arbeloa permaneceu evasivo, mas claro sobre a abordagem atual da equipe médica. “Mbappé e a Liga dos Campeões? Vamos levar um dia de cada vez”, explicou Arbeloa durante a coletiva de imprensa. “É uma questão de ver como ele está se sentindo. No momento, é melhor não dar prazos, queremos ver como ele se sente e decidiremos com base nisso.”

Ele esclareceu ainda mais a posição do clube sobre a lesão, afirmando: “Temos muita clareza sobre o que está acontecendo com ele. Queremos que ele se recupere desses desconfortos para que volte com confiança.”

Arbeloa também abordou o motivo pelo qual Mbappé não esteve presente no Bernabéu para apoiar seus companheiros durante a recente partida contra o Benfica. O técnico foi rápido em descartar qualquer sugestão de atrito, simplesmente observando: “Ele não estava lá porque tinha permissão do seu técnico.”