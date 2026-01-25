Getty Images Sport
Kylian Mbappé dedica cavadinha a Brahim Diaz em referência a erro fatal na final da Copa Africana
Brahim Díaz enfrentou um pesadelo na CAN
Pouco depois de o Senegal ter um gol anulado na final da Copa Africana de Nações, Brahim sofreu um pênalti discutível, o que levou os Leões de Teranga a abandonarem o campo em protesto. Após uma longa demora, Díaz não conseguiu converter a questionável cobrança de pênalti de cavadinha, e o Senegal acabou vencendo a final na prorrogação. Na sequência daquela dolorosa derrota, o jogador do Real Madrid admitiu que havia "falhado" e pediu desculpas "do fundo do meu coração ".
Ele escreveu no Instagram: "Minha alma dói. Sonhei com este título graças a todo o amor que vocês me deram, cada mensagem, cada demonstração de apoio que me fez sentir que não estava sozinho. Lutei com tudo o que tinha, com o meu coração acima de tudo. Ontem falhei e assumo total responsabilidade. Peço desculpas do fundo do meu coração. Será difícil para mim me recuperar, porque esta ferida não cicatriza facilmente... mas vou tentar. Não por mim, mas por todos que acreditaram em mim e por todos que sofreram comigo. Continuarei em frente até que um dia eu possa retribuir todo esse amor e me tornar um motivo de orgulho para o meu povo marroquino."
Mbappé mostra sua classe
No sábado, Mbappé marcou dois gols para o Real Madrid contra o Villarreal, ajudando a equipe a ultrapassar o rival Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol. Brahim Díaz entrou em campo apenas no final da partida, mas antes mesmo de sua entrada, o francês já estava comemorando seu gol de cavadinha. As câmeras da Movistar registraram o momento em que o jogador de 27 anos dedicou seu gol ao marroquino, gritando: "Para você, para você!".
Além disso, após a partida, o ex-astro do Paris Saint-Germain, Mbappé, confirmou que o pênalti foi marcado para Díaz.
Arbeloa elogia Mbappé
O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que sucedeu Xabi Alonso no comando da equipe, elogiou Mbappé e seu companheiro de equipe, Vinicius Junior, como "os melhores jogadores do mundo" após sua equipe conquistar três pontos valiosos. Os Blancos não tiveram sua melhor atuação, mas fizeram o suficiente para retornar à liderança após meses atrás do Barcelona. Os dois gols de Mbappé o levaram a 21 gols no campeonato nesta temporada, o que levou Arbeloa a tecer elogios ao francês.
Ele disse: "Eles são os melhores jogadores do mundo, dois jogadores realmente perigosos. Tentamos passar a bola para eles o máximo possível. Com o Vini aberto pelas laterais e o Kylian encontrando espaços. Estamos muito felizes com eles nessa fase e, acima de tudo, com o trabalho que estão fazendo. É o esforço e a união deles que estão sendo recompensados
com gols."
Vincius Jr. vem tendo uma temporada difícil, com o brasileiro sendo vaiado algumas vezes pela própria torcida, além de passar por longos períodos sem marcar gols. Mas Arbeloa ficou encantado com sua atuação contra o Villarreal.
"O que estamos vendo, assim como na quarta-feira à noite, é um Vinícius em grande forma. Temos que aproveitar ao máximo o seu talento e procurá-lo sempre que possível, para colocá-lo em situações de um contra um [com os defensores]. É o que sempre digo, temos muita sorte de tê-lo", afirmou.
O que o futuro reserva para o Real?
O Barcelona pode ultrapassar o Real Madrid na tabela se vencer o Real Oviedo neste domingo. O próximo jogo dos Blancos será em casa contra o Rayo Vallecano. Aliás, a julgar pelos comentários de Arbeloa, sua equipe está em ascensão.
Arbeloa acrescentou: "O comprometimento, o esforço e o trabalho de todos são as primeiras coisas que notei desde que cheguei. Vencer neste campo tem muito mérito e é graças ao trabalho dos rapazes. Também não tivemos muitos dias para trabalhar, foram mais dias de recuperação do que de treino, mas aos poucos eles estão entendendo o que queremos. Com mais tempo, tudo ficará mais fácil. São jogadores de alto nível e, com pouco que lhes damos ordens e lhes dizemos o que esperamos deles, as coisas estão indo bem."
