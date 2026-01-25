Kylian Mbappé dedica cavadinha a Brahim Diaz em referência a erro fatal na final da Copa Africana

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que sucedeu Xabi Alonso no comando da equipe, elogiou Mbappé e seu companheiro de equipe, Vinicius Junior, como "os melhores jogadores do mundo" após sua equipe conquistar três pontos valiosos. Os Blancos não tiveram sua melhor atuação, mas fizeram o suficiente para retornar à liderança após meses atrás do Barcelona. Os dois gols de Mbappé o levaram a 21 gols no campeonato nesta temporada, o que levou Arbeloa a tecer elogios ao francês.

Ele disse: "Eles são os melhores jogadores do mundo, dois jogadores realmente perigosos. Tentamos passar a bola para eles o máximo possível. Com o Vini aberto pelas laterais e o Kylian encontrando espaços. Estamos muito felizes com eles nessa fase e, acima de tudo, com o trabalho que estão fazendo. É o esforço e a união deles que estão sendo recompensados com gols."

Vincius Jr. vem tendo uma temporada difícil, com o brasileiro sendo vaiado algumas vezes pela própria torcida, além de passar por longos períodos sem marcar gols. Mas Arbeloa ficou encantado com sua atuação contra o Villarreal.

"O que estamos vendo, assim como na quarta-feira à noite, é um Vinícius em grande forma. Temos que aproveitar ao máximo o seu talento e procurá-lo sempre que possível, para colocá-lo em situações de um contra um [com os defensores]. É o que sempre digo, temos muita sorte de tê-lo", afirmou.