Kylian Mbappé decide de novo! A avaliação dos jogadores do Real Madrid em vitória tranquila sobre o Villarreal

O Real Madrid teve dificuldades para controlar o jogo no início e se contentou principalmente com chances tímidas. Algumas finalizações passaram raspando a trave, e Vinicius Jr. mostrou-se tão perigoso quanto de costume pela esquerda. No entanto, a organização defensiva foi um problema. O Real Madrid carecia de presença defensiva na ausência de Aurelien Tchouameni e foi desmantelado com muita frequência pelo time da casa. Papa Gueye chegou mais perto do gol com um chute perigoso de fora da área que passou perto da trave.

Os merengues começaram bem o segundo tempo e foram recompensados pelo seus esforço. Mbappé, em grande estilo, abriu o placar após uma bela jogada de habilidade e um passe rasteiro de Vinicius. O Villarreal teve uma chance de ouro para diminuir o placar quando Gerard Moreno chutou de fora da área, sem marcação, mas mandou a bola por cima do travessão. E foi praticamente tudo o que o time da casa fez. O Real Madrid também não ofereceu muito até Mbappé converter um pênalti nos acréscimos do segundo tempo.

Não foi uma atuação brilhante do Real, mas certamente foi importante. E por enquanto eles estão no topo da liga. Isso não é nada além de algo bom enquanto a era Alvaro Arbeloa continua.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Real Madrid a partir do Estadio de la Cerámica...