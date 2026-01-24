+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Real Madrid Villarreal GFXGetty
Thomas Hindle

Kylian Mbappé decide de novo! A avaliação dos jogadores do Real Madrid em vitória tranquila sobre o Villarreal

Kylian Mbappé marcou dois gols e o Real Madrid mostrou-se sólido defensivamente em uma vitória relativamente tranquila por 2 a 0 sobre o Villarreal. Os merengues estiveram longe de brilhar, mas foram eficientes e marcaram dois gols no segundo tempo para garantir uma vitória que os colocou na liderança da La Liga por pelo menos 24 horas, à frente do rival Barcelona, ​​que enfrenta o Oviedo no domingo à tarde e tem a chance de reassumir a ponta da tabela

O Real Madrid teve dificuldades para controlar o jogo no início e se contentou principalmente com chances tímidas. Algumas finalizações passaram raspando a trave, e Vinicius Jr. mostrou-se tão perigoso quanto de costume pela esquerda. No entanto, a organização defensiva foi um problema. O Real Madrid carecia de presença defensiva na ausência de Aurelien Tchouameni e foi desmantelado com muita frequência pelo time da casa. Papa Gueye chegou mais perto do gol com um chute perigoso de fora da área que passou perto da trave.

Os merengues começaram bem o segundo tempo e foram recompensados pelo seus esforço. Mbappé, em grande estilo, abriu o placar após uma bela jogada de habilidade e um passe rasteiro de Vinicius. O Villarreal teve uma chance de ouro para diminuir o placar quando Gerard Moreno chutou de fora da área, sem marcação, mas mandou a bola por cima do travessão. E foi praticamente tudo o que o time da casa fez. O Real Madrid também não ofereceu muito até Mbappé converter um pênalti nos acréscimos do segundo tempo. 

Não foi uma atuação brilhante do Real, mas certamente foi importante. E por enquanto eles estão no topo da liga. Isso não é nada além de algo bom enquanto a era Alvaro Arbeloa continua. 

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Real Madrid a partir do Estadio de la Cerámica...

  • Dean Huijsen Real Madrid 2025-26Getty

    Goleiro e Defesa

    Thibaut Courtois (6/10):

    Mal teve o que fazer além de pegar alguns cruzamentos. Uma noite tranquila bem merecida. 

    Federico Valverde (7/10):

    Colocado novamente na posição de lateral-direito que ele abertamente não gosta. Fez seu trabalho e manteve a defesa arrumada. 

    Raul Asencio (6/10):

    Jogou lesionado e fez uma atuação sólida. Precisava de uma exibição mais tranquila depois de algumas semanas caóticas. 

    Dean Huijsen (7/10):

    Ganhou as disputas aéreas, lidou bem com os lançamentos longos e fez alguns passes precisos.

    Alvaro Carreras (7/10): 

    Fez algumas intervenções defensivas importantes e apoiou bem o ataque.

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Meio-campo

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Primeiro tempo muito fraco, mas melhorou bastante no segundo. Ganhou os desarmes e progrediu bem com a bola. 

    Arda Guler (7/10):

    Perigoso ao redor da área, fez alguns passes importantes e foi eficaz nas bolas paradas. 

    Jude Bellingham (6/10): 

    Um jogo um tanto frustrante para ele. Teve um impacto muito grande na defesa, mas poderia ter sido mais preciso com a bola nos pés.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Ataque

    Franco Mastantuono (7/10):

    Jogou de um lado para o outro. Demonstrou uma intensidade defensiva que seus companheiros de equipe não conseguiam alcançar. 

    Kylian Mbappe (8/10):

    Um primeiro tempo quieto deu lugar a um segundo impactante. Fez bem seus gols, mas poderia ter passado em algumas ocasiões.

    Vinicius Jr (7/10):

    Envolvido no primeiro gol com uma bela jogada. Sofreu muitas faltas e foi uma constante ameaça.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Substitutos e Treinador

    Gonzalo Garcia (N/A):

    Sem tempo para causar um impacto real. 

    Brahim Diaz (N/A):

    Sem tempo para causar um impacto real. 

    Alvaro Arbeloa (6/10):

    Um pouco misto para ele, mesmo que o Real tenha vencido. Eles dependeram de qualidade individual em vez de um futebol vistoso de ponta a ponta. Ainda assim, estão no topo da liga por 24 horas. 

