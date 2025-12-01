Kylian Mbappé atinge marca que somente Cristiano Ronaldo e Lionel Messi compartilham no século

Mbappé chegou aos 60 gols no ano de 2025 ao converter um pênalti no empate por 1 a 1 entre Real Madrid e Girona, no último domingo (30). O francês viveu uma noite frustrante: foi constantemente cercado pela defesa, teve um gol anulado por toque involuntário na mão e viu o Girona abrir o placar logo depois. Mesmo com o Madrid dominando partes da partida, o time deixou mais pontos pelo caminho fora de casa, permitindo que o Barcelona assumisse a liderança de LaLiga.

O gol, porém, teve peso histórico. Apesar da atuação irregular do Real Madrid e da sequência de três jogos sem vencer como visitante na liga, Mbappé voltou a ser decisivo e manteve o time vivo na briga pelo título. A pressão sobre Xabi Alonso aumenta, já que o time tem oscilado bastante nas últimas semanas, mesmo contando com a fase avassaladora de seu principal atacante. O Girona, mais uma vez, foi duro de enfrentar em Montilivi e quase saiu com os três pontos antes da reação tardia do Madrid.

O empate deixou claro que, embora Mbappé siga sendo o centro da disputa pelo título, o time como um todo ainda apresenta falhas importantes. A dependência do camisa 9 está cada vez mais evidente — e mesmo em uma noite histórica para o francês, o Madrid saiu do jogo com mais dúvidas do que respostas.