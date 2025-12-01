Kylian Mbappé atinge marca que somente Cristiano Ronaldo e Lionel Messi compartilham no século
Mbappé alcança a marca de 60 gols em 2025
Mbappé chegou aos 60 gols no ano de 2025 ao converter um pênalti no empate por 1 a 1 entre Real Madrid e Girona, no último domingo (30). O francês viveu uma noite frustrante: foi constantemente cercado pela defesa, teve um gol anulado por toque involuntário na mão e viu o Girona abrir o placar logo depois. Mesmo com o Madrid dominando partes da partida, o time deixou mais pontos pelo caminho fora de casa, permitindo que o Barcelona assumisse a liderança de LaLiga.
O gol, porém, teve peso histórico. Apesar da atuação irregular do Real Madrid e da sequência de três jogos sem vencer como visitante na liga, Mbappé voltou a ser decisivo e manteve o time vivo na briga pelo título. A pressão sobre Xabi Alonso aumenta, já que o time tem oscilado bastante nas últimas semanas, mesmo contando com a fase avassaladora de seu principal atacante. O Girona, mais uma vez, foi duro de enfrentar em Montilivi e quase saiu com os três pontos antes da reação tardia do Madrid.
O empate deixou claro que, embora Mbappé siga sendo o centro da disputa pelo título, o time como um todo ainda apresenta falhas importantes. A dependência do camisa 9 está cada vez mais evidente — e mesmo em uma noite histórica para o francês, o Madrid saiu do jogo com mais dúvidas do que respostas.
- Getty
Se junta a Messi, Ronaldo e Lewandowski em um clube especial
Com o 60º gol no ano, Mbappé entra para um grupo raríssimo no futebol mundial: apenas Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski haviam atingido essa marca no século 21. Na história do futebol francês, ele é o primeiro desde Just Fontaine, em 1958, a alcançar 60 gols por clube e seleção no mesmo ano.
O feito confirma sua evolução de promessa para uma força dominante no Real Madrid. Ao mesmo tempo, expõe como o time se apoia nele em momentos decisivos. Sua produção impressionante vem mascarando problemas de regularidade do elenco, especialmente na disputa direta com o Barcelona. Em jogos apertados, o peso sempre cai sobre ele — e quase sempre Mbappé entrega.
Mesmo com toda a pressão, o francês tem mantido um nível altíssimo em todas as competições: Champions League, LaLiga e seleção francesa. Sua eficiência como goleador e criador de jogadas explica por que ele já é comparado aos números históricos de Messi e Cristiano Ronaldo.
Ano espetacular de Mbappé em 2025
O ano de 2025 marcou a consolidação definitiva de Mbappé como protagonista absoluto do Real Madrid. Após uma primeira temporada sem títulos, ele começou o ano voando: decidiu jogos na Champions League, formou boa parceria com os outros atacantes e assumiu um papel de liderança dentro e fora de campo.
Quando a temporada 2025/26 começou, Mbappé manteve o ritmo. Continuou marcando em sequência, virou referência tática para Xabi Alonso e passou a orientar os atacantes mais jovens. Pela França, seguiu decisivo, liderando a equipe nas Eliminatórias e acumulando gols importantes.
Ao fim de novembro, seus números impressionam: 60 gols somando clube e seleção, com impacto direto em jogos de liga, competições europeias, torneios nacionais e compromissos internacionais. É um dos anos mais dominantes de um jogador no futebol recente.
- Getty Images
Mbappé busca ajudar o Real Madrid a alcançar o Barcelona
Agora, o Real Madrid tenta encontrar estabilidade na liga ao entrar na reta mais pesada do inverno europeu. Mbappé seguirá carregando boa parte da responsabilidade ofensiva enquanto o time tenta transformar o brilho individual em regularidade coletiva. A visita ao San Mamés, contra o Athletic Club, será mais um teste importante.
Com seus gols mantendo o Madrid vivo na disputa, o clube espera que o ano histórico de sua superestrela se torne o ponto de virada para uma campanha mais forte rumo a 2026.