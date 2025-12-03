+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Kylian Mbappe Eduardo Camavinga Trent Alexander-Arnold Real Madrid 2025Getty Images

Kylian Mbappé e Eduardo Camavinga brilham em vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao - Vinícius Júnior poderia ter ido melhor

Um belo doblete de Kylian Mbappé e um cabeceio de Eduardo Camavinga garantiram a vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Athletic Club nesta quarta-feira (03). A pressão sobre o técnico Xabi Alonso vinha aumentando, mas o time respondeu bem em San Mamés — com Trent Alexander-Arnold registrando sua primeira assistência na temporada

Não parecia haver qualquer sinal da suposta crise no Real Madrid. O time abriu o placar rapidamente quando Mbappé dominou com categoria um lançamento de Alexander-Arnold, driblou vários jogadores do Athletic e finalizou forte, sem chance para Unai Simón.

O Real, que chegou ao jogo quatro pontos atrás do líder Barcelona, contou também com Thibaut Courtois, decisivo ao impedir um gol de Álex Berenguer em finalização à queima-roupa. A defesa do belga fez a diferença: pouco depois, o time de Xabi Alonso ampliou com Camavinga, que marcou de cabeça após cruzamento de Mbappé.

O Athletic até levava algum perigo, principalmente quando Nico Williams acelerava pelo lado, mas qualquer esperança de reação terminou antes da marca de uma hora de jogo. Mbappé recebeu com espaço na entrada da área e soltou uma bomba no canto próximo, anotando seu segundo gol da noite e o 18º em LaLiga.

A seguir, as notas do GOAL para os jogadores do Real Madrid em San Mamés...

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-REAL MADRIDAFP

    Goleiro e Defesa

    Thibaut Courtois (8/10):

    Fez uma grande defesa no primeiro tempo para evitar o gol de Berenguer. Voltou a aparecer bem no início da segunda etapa com outra intervenção difícil.

    Trent Alexander-Arnold (8/10):

    Deu sua primeira assistência em LaLiga com um lançamento longo que Mbappé dominou e transformou em gol. Saiu mais cedo após sentir uma lesão.

    Éder Militão (7/10):

    Atuação segura do brasileiro. Conseguiu neutralizar bem as principais jogadas ofensivas do Athletic.

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Mostrou alguma lentidão em disputas pelo chão, mas nada que influenciasse no resultado.

    Álvaro Carreras (7/10):

    Participou da jogada do segundo gol de Mbappé com uma assistência simples e teve uma noite tranquila pela esquerda.

  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Meio-campo

    Eduardo Camavinga (9/10):

    Venceu muitos duelos, sofreu faltas e ajudou o Real Madrid a dominar o meio. Marcou de cabeça antes do intervalo. Saiu machucado no segundo tempo.

    Aurélien Tchouameni (8/10):

    Fez ótima dupla com Camavinga e deu ritmo ao time com passes firmes e bem distribuídos.

    Jude Bellingham (8/10):

    Manteve a bola com inteligência e recuperou várias posses importantes ao longo da partida.

  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ataque

    Federico Valverde (6/10):

    Contribuiu pouco ofensivamente, mas compensou com entrega e recomposição defensiva.

    Kylian Mbappé (9/10):

    Gol de craque ao arrancar e finalizar após o lançamento de Alexander-Arnold. Deu a assistência para Camavinga e marcou o terceiro com um chute forte de fora da área.

    Vinicius Jr (7/10):

    Quase marcou no primeiro tempo, mas parou na trave. Foi arma perigosa nos contra-ataques.

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-REAL MADRIDAFP

    Substituições & Treinador

    Raúl Asencio (6/10):

    Entrou para fechar o lado direito e cumpriu bem a função.

    Arda Güler (6/10):

    Com o ritmo do jogo mais lento, teve pouco espaço para brilhar.

    Brahim Díaz (6/10):

    Partida já controlada quando entrou, com pouca influência no jogo.

    Rodrygo (6/10):

    Tentou alguns contra-ataques, mas sem grandes chances.

    Gonzalo García (6/10):

    Pouco envolvido nos minutos finais.

    Xabi Alonso (8/10):

    Precisava vencer para aliviar a pressão — e conseguiu. O time marcou cedo, controlou o jogo e não correu riscos depois disso.

