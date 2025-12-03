Kylian Mbappé e Eduardo Camavinga brilham em vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao - Vinícius Júnior poderia ter ido melhor

Não parecia haver qualquer sinal da suposta crise no Real Madrid. O time abriu o placar rapidamente quando Mbappé dominou com categoria um lançamento de Alexander-Arnold, driblou vários jogadores do Athletic e finalizou forte, sem chance para Unai Simón.

O Real, que chegou ao jogo quatro pontos atrás do líder Barcelona, contou também com Thibaut Courtois, decisivo ao impedir um gol de Álex Berenguer em finalização à queima-roupa. A defesa do belga fez a diferença: pouco depois, o time de Xabi Alonso ampliou com Camavinga, que marcou de cabeça após cruzamento de Mbappé.

O Athletic até levava algum perigo, principalmente quando Nico Williams acelerava pelo lado, mas qualquer esperança de reação terminou antes da marca de uma hora de jogo. Mbappé recebeu com espaço na entrada da área e soltou uma bomba no canto próximo, anotando seu segundo gol da noite e o 18º em LaLiga.

A seguir, as notas do GOAL para os jogadores do Real Madrid em San Mamés...