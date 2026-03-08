KSI comemora com Andy Carroll durante o primeiro jogo como coproprietário do Dagenham & Redbridge

Para KSI, cujo nome verdadeiro é Olajide Olatunji, a mudança para a diretoria é o culminar de uma ambição de toda a vida de ser dono de um time. Após meses de negociações secretas, ele se juntou oficialmente ao clube da sexta divisão como coproprietário e parceiro estratégico. Ele foi cercado por fãs ao chegar ao estádio, dando uma volta no campo enquanto autografava para uma multidão que quase dobrou em tamanho em comparação com o jogo em casa da semana anterior.

“Tenho assistido ao Dagenham há meses na minha transmissão ao vivo no YouTube. Houve muitos altos, muitos baixos e muitos momentos frustrantes”, revelou KSI durante sua primeira partida em caráter oficial. “Mas estar aqui, sentir o cheiro do gramado, ver os torcedores, ver a emoção e sentir a agitação no ar. É simplesmente fantástico. Sempre quis ter um clube de futebol, desde que era jovem e jogava FIFA e Football Manager. É uma vocação para mim.”