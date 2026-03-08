Goal.com
KSI comemora com Andy Carroll durante o primeiro jogo como coproprietário do Dagenham & Redbridge

O fenômeno do YouTube KSI marcou uma transição surreal para a propriedade de um clube de futebol no sábado, ao assistir ao Dagenham & Redbridge vencer o líder da National League South, Dorking Wanderers, por 1 a 0. Em uma apresentação de alto nível na Victoria Road, o jogador de 32 anos foi visto nas arquibancadas ao lado de um ex-atacante da seleção inglesa.

    Conhecendo um ícone da Premier League

    Foi uma apresentação adequada para o magnata das redes sociais, que recentemente fechou um acordo para se tornar um dos principais acionistas e parceiro estratégico após meses de negociações secretas. O influenciador foi acompanhado pelo ex-atacante do Liverpool e do Newcastle United, Andy Carroll, que assinou contrato com o Daggers no ano passado. O experiente atacante, atualmente afastado dos gramados após uma cirurgia, sentou-se com sua família e KSI para assistir ao gol de Aradmide Oteh no segundo tempo, que garantiu os três pontos. Os filhos de Carroll estavam ansiosos para tirar fotos com o novo coproprietário, enquanto os dirigentes do clube chegaram a mudar a disposição dos assentos para garantir que as estrelas pudessem sentar-se juntas.

  • Um sonho realizado para a estrela dos Sidemen

    Para KSI, cujo nome verdadeiro é Olajide Olatunji, a mudança para a diretoria é o culminar de uma ambição de toda a vida de ser dono de um time. Após meses de negociações secretas, ele se juntou oficialmente ao clube da sexta divisão como coproprietário e parceiro estratégico. Ele foi cercado por fãs ao chegar ao estádio, dando uma volta no campo enquanto autografava para uma multidão que quase dobrou em tamanho em comparação com o jogo em casa da semana anterior.

    “Tenho assistido ao Dagenham há meses na minha transmissão ao vivo no YouTube. Houve muitos altos, muitos baixos e muitos momentos frustrantes”, revelou KSI durante sua primeira partida em caráter oficial. “Mas estar aqui, sentir o cheiro do gramado, ver os torcedores, ver a emoção e sentir a agitação no ar. É simplesmente fantástico. Sempre quis ter um clube de futebol, desde que era jovem e jogava FIFA e Football Manager. É uma vocação para mim.”

  • Exposição global e o modelo Wrexham

    A chegada de uma personalidade tão influente nas redes sociais já teve um impacto tangível na imagem do Daggers. Com alcance global em vários continentes, o novo parceiro está confiante de que sua presença transformará a posição comercial do clube. O aumento na audiência para 2.281 espectadores no confronto contra o Dorking é visto apenas como o começo de uma estratégia maior para colocar o time do leste de Londres no mapa.

    “Eu não sabia como isso iria acontecer, mas sabia que iria fazer isso em algum momento. Analisei alguns clubes, mas algo no Dagenham & Redbridge me chamou a atenção”, acrescentou KSI. “Vou trazer exposição, exposição em massa. Tenho um público mundial, da América à Austrália e à Inglaterra. Tenho público em todos os lugares. Pessoas de todos os lugares vão assistir. Muitas pessoas nem sabiam sobre o Dagenham & Redbridge antes do anúncio. Agora, ele está no radar. Está no cenário mundial.”

    Ambições para a Premier League

    Fazendo comparações inevitáveis com a ascensão do Wrexham, apoiada por Hollywood, KSI não esconde suas ambições elevadas para o futuro do clube. Apesar de o Daggers estar atualmente competindo na sexta divisão da pirâmide inglesa após seu rebaixamento na última temporada, o novo proprietário acredita que o limite máximo para o projeto é o topo do futebol profissional, desde que eles permaneçam pacientes com o processo.

    “O Dagenham parecia um pouco sem rumo, pois não tinha um proprietário que quisesse e se importasse tanto quanto eu”, explicou KSI. “Para mim, com tudo em que me dedico, eu dou o meu melhor. Sei que vai ser difícil. Eu disse que quero levar o clube à Premier League e acredito que podemos levar o Dagenham & Redbridge à Premier League. Mas é um passo de cada vez.”

