KSI comemora com Andy Carroll durante o primeiro jogo como coproprietário do Dagenham & Redbridge
Conhecendo um ícone da Premier League
Foi uma apresentação adequada para o magnata das redes sociais, que recentemente fechou um acordo para se tornar um dos principais acionistas e parceiro estratégico após meses de negociações secretas. O influenciador foi acompanhado pelo ex-atacante do Liverpool e do Newcastle United, Andy Carroll, que assinou contrato com o Daggers no ano passado. O experiente atacante, atualmente afastado dos gramados após uma cirurgia, sentou-se com sua família e KSI para assistir ao gol de Aradmide Oteh no segundo tempo, que garantiu os três pontos. Os filhos de Carroll estavam ansiosos para tirar fotos com o novo coproprietário, enquanto os dirigentes do clube chegaram a mudar a disposição dos assentos para garantir que as estrelas pudessem sentar-se juntas.
Um sonho realizado para a estrela dos Sidemen
Para KSI, cujo nome verdadeiro é Olajide Olatunji, a mudança para a diretoria é o culminar de uma ambição de toda a vida de ser dono de um time. Após meses de negociações secretas, ele se juntou oficialmente ao clube da sexta divisão como coproprietário e parceiro estratégico. Ele foi cercado por fãs ao chegar ao estádio, dando uma volta no campo enquanto autografava para uma multidão que quase dobrou em tamanho em comparação com o jogo em casa da semana anterior.
“Tenho assistido ao Dagenham há meses na minha transmissão ao vivo no YouTube. Houve muitos altos, muitos baixos e muitos momentos frustrantes”, revelou KSI durante sua primeira partida em caráter oficial. “Mas estar aqui, sentir o cheiro do gramado, ver os torcedores, ver a emoção e sentir a agitação no ar. É simplesmente fantástico. Sempre quis ter um clube de futebol, desde que era jovem e jogava FIFA e Football Manager. É uma vocação para mim.”
Exposição global e o modelo Wrexham
A chegada de uma personalidade tão influente nas redes sociais já teve um impacto tangível na imagem do Daggers. Com alcance global em vários continentes, o novo parceiro está confiante de que sua presença transformará a posição comercial do clube. O aumento na audiência para 2.281 espectadores no confronto contra o Dorking é visto apenas como o começo de uma estratégia maior para colocar o time do leste de Londres no mapa.
“Eu não sabia como isso iria acontecer, mas sabia que iria fazer isso em algum momento. Analisei alguns clubes, mas algo no Dagenham & Redbridge me chamou a atenção”, acrescentou KSI. “Vou trazer exposição, exposição em massa. Tenho um público mundial, da América à Austrália e à Inglaterra. Tenho público em todos os lugares. Pessoas de todos os lugares vão assistir. Muitas pessoas nem sabiam sobre o Dagenham & Redbridge antes do anúncio. Agora, ele está no radar. Está no cenário mundial.”
Ambições para a Premier League
Fazendo comparações inevitáveis com a ascensão do Wrexham, apoiada por Hollywood, KSI não esconde suas ambições elevadas para o futuro do clube. Apesar de o Daggers estar atualmente competindo na sexta divisão da pirâmide inglesa após seu rebaixamento na última temporada, o novo proprietário acredita que o limite máximo para o projeto é o topo do futebol profissional, desde que eles permaneçam pacientes com o processo.
“O Dagenham parecia um pouco sem rumo, pois não tinha um proprietário que quisesse e se importasse tanto quanto eu”, explicou KSI. “Para mim, com tudo em que me dedico, eu dou o meu melhor. Sei que vai ser difícil. Eu disse que quero levar o clube à Premier League e acredito que podemos levar o Dagenham & Redbridge à Premier League. Mas é um passo de cada vez.”
