Koundé defende Yamal: ele faz a mesma coisa no Barcelona

O zagueiro da França, Jules Koundé, reafirmou sua total confiança na capacidade da seleção de seu país de chegar à final da Copa do Mundo, destacando a forte coesão no vestiário e ressaltando que o confronto contra a Espanha exigirá domínio de posse de bola. Ele também defendeu seu companheiro de equipe no Barcelona, Lamine Yamal, afirmando que as declarações deste não tinham qualquer intenção ofensiva.
Durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto entre França e Espanha nas semifinais da Copa do Mundo, Kondé elogiou o clima que reina na seleção francesa e a relação especial entre Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, Além disso, ele destacou os pontos fortes da seleção espanhola, afirmando que é uma equipe que sabe desgastar seus adversários por meio da posse de bola, antes de defender Lamine Yamal, explicando que o que ele diz reflete sua autoconfiança e não falta de respeito pelos outros.