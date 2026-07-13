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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Koundé defende Yamal: ele faz a mesma coisa no Barcelona

J. Kounde
L. Yamal
K. Mbappe
O. Dembele
Espanha
França
Copa do Mundo
Barcelona
França
Espanha

Final antecipada

O zagueiro da França, Jules Koundé, reafirmou sua total confiança na capacidade da seleção de seu país de chegar à final da Copa do Mundo, destacando a forte coesão no vestiário e ressaltando que o confronto contra a Espanha exigirá domínio de posse de bola. Ele também defendeu seu companheiro de equipe no Barcelona, Lamine Yamal, afirmando que as declarações deste não tinham qualquer intenção ofensiva.

Durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto entre França e Espanha nas semifinais da Copa do Mundo, Kondé elogiou o clima que reina na seleção francesa e a relação especial entre Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, Além disso, ele destacou os pontos fortes da seleção espanhola, afirmando que é uma equipe que sabe desgastar seus adversários por meio da posse de bola, antes de defender Lamine Yamal, explicando que o que ele diz reflete sua autoconfiança e não falta de respeito pelos outros.

  • Discurso de Deschamps

    Sobre o discurso que fortaleceu a coesão do vestiário, Condé disse: “O discurso de Deschamps nos tocou profundamente. Foi um discurso simplesmente maravilhoso e, depois de terminá-lo, ele continuou recebendo aplausos por um bom tempo, porque, como ele mesmo disse, falou com o coração. Ele foi totalmente sincero. Essa seleção já demonstrava grande coesão desde o início do torneio e até mesmo desde os concentrados anteriores, nos anos de 2022 e 2024. Construímos um vestiário onde todos convivem em harmonia e todos buscam o mesmo objetivo. E esse também é um dos nossos maiores pontos fortes. Isso fica evidente dentro de campo: gostamos de jogar juntos, corremos uns pelos outros e nos esforçamos pelos nossos companheiros. Amanhã precisaremos mostrar isso da melhor maneira possível se quisermos chegar à final.”

    Sobre a relação entre Mbappé e Dembélé, ele disse: “A relação entre os dois é quase fraternal. Os dois cresceram juntos no futebol e se conhecem há muitos anos. Além disso, eles trazem muita alegria para o grupo. Tanto Ousmane quanto Kylian adoram brincar, assim como a maioria dos jogadores no vestiário, e isso proporciona ao time um clima maravilhoso e muito positivo fora do campo. Já dentro do campo, todos podem ver o quanto eles são importantes. São jogadores decisivos e, desde o início da Copa do Mundo, não pararam de fazer a diferença. Esperamos que isso se repita amanhã.”

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  • O Sistema dos Galos

    Koundé falou sobre a evolução defensiva da seleção francesa, dizendo: “Acho que estamos fazendo um bom trabalho, mas o mérito não é só da linha defensiva, e sim de toda a equipe. Tudo começa com a pressão dos atacantes e a maneira como eles dificultam a construção de jogadas do adversário. Evoluímos muito nesse aspecto durante o torneio, e quando o trabalho do ataque e dos meio-campistas é bom, sofremos menos na defesa.”

    E continuou: “Quanto à dupla de zagueiros centrais, acho que Saliba e Upamecano se complementam de maneira excelente. Ambos têm muita experiência nos níveis mais altos, se conhecem bem e cada um traz características diferentes. Diao tende mais a conduzir a bola a partir da defesa, enquanto William traz muita tranquilidade. Eles formam uma dupla extremamente forte.”

  • Normalmente, Yamal

    Sobre as declarações de Lamine Yamal, nas quais ele considerou a Espanha a favorita para conquistar o título da Copa do Mundo, ele disse: “Não considero isso uma falta de respeito. Ele faz a mesma coisa no Barcelona também. Eu o conheço bem. É a maneira dele de reforçar sua autoconfiança. Ele conhece muito bem seus pontos fortes. Vejo isso como um incentivo a mais para ele, e não como um ato que implique falta de respeito.”

    Koundé explicou o plano da França para conter a seleção espanhola, dizendo: “Somos duas seleções com grande vocação ofensiva. A Espanha, historicamente, aposta na posse de bola, mas também consegue causar danos ao adversário por meio de contra-ataques. Nós também nos sentimos à vontade com a posse de bola, mas sabemos como nos adaptar e aproveitar as transições quando encontramos espaços. Amanhã também precisaremos da posse de bola, porque não dá para passar os 90 minutos inteiros correndo atrás da bola contra a Espanha. Se fizermos isso, acabaremos encontrando espaços por toda parte e vamos sofrer muito.”

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  • O truque da Espanha

    O zagueiro do Barcelona acrescentou: “A verdadeira força da Espanha sempre esteve no trabalho coletivo. Sua identidade futebolística continua baseada na posse de bola. Eles tentam desgastar o adversário circulando a bola constantemente de um lado para o outro até encontrarem espaços e provocarem erros do adversário. Essa continua sendo a identidade deles. Nós temos um estilo um pouco diferente, talvez mais baseado nas transições, mas também gostamos de ter a posse de bola, e amanhã queremos fazer exatamente isso para tirar a Espanha do seu estilo”.

    E Kondé concluiu: “14 de julho é o nosso feriado nacional e, claro, vamos lembrar as vítimas do ataque em Nice e suas famílias. Mas também queremos que seja um dia que faça todos os franceses se sentirem orgulhosos. Desde o início da Copa do Mundo, sentimos um apoio enorme, e isso nos enche de emoção. Além de tudo isso, continua sendo uma partida das semifinais da Copa do Mundo, um confronto excepcional que, por si só, já é uma motivação enorme”.