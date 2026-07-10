Após a vitória da França sobre o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo, por 2 a 0, Jürgen Klopp foi um dos destaques no gramado do estádio de Foxborough.

Klopp trabalha atualmente como comentarista do canal Magenta TV e, ao encerrar a transmissão, parou para cumprimentar Mbappé calorosamente e de maneira amigável, o que foi correspondido pelo astro francês com a mesma cordialidade.

O jornal “AS” relatou que Klopp contou como tentou convencer Mbappé a se transferir para o Liverpool, a bordo de um jato particular que decolou especialmente para essa missão, e disse, brincando: “Foi a negociação mais cara que não se concretizou na minha vida”.

A história remonta a 2017, quando Mbappé se preparava para deixar o Mônaco em busca de um grande clube, e o Liverpool estava determinado a disputar com força sua contratação, então enviou seu então técnico, Klopp, para tentar convencer o jogador.

A operação foi conduzida em total sigilo: um jato particular decolou de Blackpool com destino a Nice, duas cidades distantes dos holofotes da mídia, e lá estava Kylian, que ainda era menor de idade na época, esperando acompanhado de toda a sua família.

Klopp contou que a reunião não aconteceu em um local tranquilo em terra, como alguns poderiam imaginar, mas ocorreu inteiramente durante o voo.

“Estávamos voando em círculos acima das nuvens e comemos uma refeição deliciosa”, disse Klopp. “Não podíamos permitir que ninguém nos visse.”

No fim das contas, Mbappé não escolheu o Liverpool, mas preferiu se transferir para o Paris Saint-Germain.

Klopp concluiu seu relato, sem qualquer amargura, dizendo: “Foi maravilhoso, mas ele acabou indo para Paris”.