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Khalaili chegou a Milão: exames médicos e assinatura de contrato com o Inter. Os números da negociação

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Inter de Milão

Anan Khalaili está pronto para se tornar o mais novo jogador do Inter. O ponta israelense, nascido em 2004, acaba de pousar no aeroporto de Linate, nos arredores de Milão. Ainda hoje estão previstos os exames médicos na Clínica Humanitas e os exames para obter a aptidão esportiva no CONI; em seguida, ele se dirigirá à sede do clube para assinar o contrato válido até 2031.

  • OS NÚMEROS DO NEGÓCIO

    Os nerazzurri chegaram ontem a um acordo com a USG, aumentando a oferta e, assim, fechando um acordo no valor de 25 milhões de euros fixos mais bônus. Depois de já ter obtido a aprovação do jogador, o lateral é praticamente o novo lateral-direito da equipe de Chivu, que, após se despedir de Dumfries e tentar contratar Palestra, agora garantiu o segundo reforço do verão, depois de Provedel.

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  • MAIS CARO DO QUE DUMFRIES

    Conforme informa Khalaili, ele assinará um contrato de cinco anos no valor de 1,8 milhão de euros líquidos por temporada, o que equivale a cerca de 3,3 milhões de euros brutos. A esse valor soma-se uma amortização anual de cerca de 5 milhões, elevando o custo total da operação para 8,3 milhões de euros por temporada.


    O novo lateral terá, portanto, um impacto econômico maior do que seu antecessor. Denzel Dumfries, de fato, pesava no balanço do Inter em cerca de 6 milhões de euros por ano, graças a uma amortização já reduzida para 800 mil euros e a um salário bruto de cerca de 5,2 milhões, beneficiado pelas vantagens fiscais do Decreto Crescimento. A chegada de Khalaili implicará, portanto, um aumento de pouco mais de 2 milhões de euros na conta de resultados do clube nerazzurro.

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