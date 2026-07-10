Conforme informa Khalaili, ele assinará um contrato de cinco anos no valor de 1,8 milhão de euros líquidos por temporada, o que equivale a cerca de 3,3 milhões de euros brutos. A esse valor soma-se uma amortização anual de cerca de 5 milhões, elevando o custo total da operação para 8,3 milhões de euros por temporada.





O novo lateral terá, portanto, um impacto econômico maior do que seu antecessor. Denzel Dumfries, de fato, pesava no balanço do Inter em cerca de 6 milhões de euros por ano, graças a uma amortização já reduzida para 800 mil euros e a um salário bruto de cerca de 5,2 milhões, beneficiado pelas vantagens fiscais do Decreto Crescimento. A chegada de Khalaili implicará, portanto, um aumento de pouco mais de 2 milhões de euros na conta de resultados do clube nerazzurro.