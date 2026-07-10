Anan Khalaili está pronto para se tornar o mais novo jogador do Inter. O ponta israelense, nascido em 2004, acaba de pousar no aeroporto de Linate, nos arredores de Milão. Ainda hoje estão previstos os exames médicos na Clínica Humanitas e os exames para obter a aptidão esportiva no CONI; em seguida, ele se dirigirá à sede do clube para assinar o contrato válido até 2031.
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Khalaili chegou a Milão: exames médicos e assinatura de contrato com o Inter. Os números da negociação
OS NÚMEROS DO NEGÓCIO
Os nerazzurri chegaram ontem a um acordo com a USG, aumentando a oferta e, assim, fechando um acordo no valor de 25 milhões de euros fixos mais bônus. Depois de já ter obtido a aprovação do jogador, o lateral é praticamente o novo lateral-direito da equipe de Chivu, que, após se despedir de Dumfries e tentar contratar Palestra, agora garantiu o segundo reforço do verão, depois de Provedel.
MAIS CARO DO QUE DUMFRIES
Conforme informa Khalaili, ele assinará um contrato de cinco anos no valor de 1,8 milhão de euros líquidos por temporada, o que equivale a cerca de 3,3 milhões de euros brutos. A esse valor soma-se uma amortização anual de cerca de 5 milhões, elevando o custo total da operação para 8,3 milhões de euros por temporada.
O novo lateral terá, portanto, um impacto econômico maior do que seu antecessor. Denzel Dumfries, de fato, pesava no balanço do Inter em cerca de 6 milhões de euros por ano, graças a uma amortização já reduzida para 800 mil euros e a um salário bruto de cerca de 5,2 milhões, beneficiado pelas vantagens fiscais do Decreto Crescimento. A chegada de Khalaili implicará, portanto, um aumento de pouco mais de 2 milhões de euros na conta de resultados do clube nerazzurro.
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