Getty Images Sport
Traduzido por
Kevin De Bruyne finalmente retorna aos treinos do Napoli após 128 dias afastado devido a uma lesão
Maestro belga volta a integrar o grupo
A longa espera finalmente chegou ao fim para os torcedores do Partenopei, com o retorno triunfal de De Bruyne aos gramados em Castel Volturno na segunda-feira, conforme relata o Football Italia. Após 128 dias difíceis afastado dos gramados, o maestro belga foi visto de volta aos treinos com a equipe, marcando um marco significativo em sua recuperação de uma lesão devastadora que ameaçou atrapalhar sua campanha de estreia na Itália. O ex-craque do Manchester City parecia estar animado, exibindo um largo sorriso ao se juntar aos seus companheiros para uma sessão de alta intensidade sob o olhar atento da equipe médica.
Foi um alívio para a torcida, que sentia falta de seu craque criativo desde o final de outubro. A recuperação de De Bruyne não foi nada fácil, envolvendo meses de reabilitação especializada longe dos holofotes da Série A. O meia de 34 anos não participa de uma partida oficial desde que sofreu uma grave lesão no tendão da coxa durante um confronto importante contra o Inter, em 25 de outubro de 2025.
Ironicamente, a lesão ocorreu no exato momento em que ele estava convertendo um pênalti, uma demonstração típica de sua natureza clínica que terminou em agonia física imediata. A gravidade da lesão muscular foi tão significativa que os especialistas consideraram a cirurgia o único caminho viável para uma recuperação completa. Isso forçou o meio-campista a passar meses longe dos gramados, com grande parte de seu período de reabilitação sendo passado em sua terra natal, a Bélgica, para ficar perto de sua família e de médicos de confiança.
Batimento cardíaco criativo restaurado
Depois de voltar para a Itália na semana passada acompanhado por sua família, De Bruyne finalmente sentiu a grama sob suas chuteiras pela primeira vez em mais de quatro meses. Foi a primeira vez que ele voltou aos treinos da equipe principal com seus companheiros desde a cirurgia, e a atmosfera ao redor do campo de treinamento ficou visivelmente animada com sua presença.
Provando que seu moral está tão alto quanto seu condicionamento físico, De Bruyne usou as redes sociais para comemorar seu retorno com seus milhões de seguidores. Postando imagens de si mesmo rindo e trabalhando durante a sessão, ele deixou claro que os dias sombrios da academia e da mesa de tratamento agora estão definitivamente para trás. Os torcedores do Napoli responderam com milhares de mensagens comemorando a notícia. O jogador da seleção belga havia marcado quatro gols e dado duas assistências em apenas 11 jogos oficiais antes da lesão.
Um triunfo mental e físico
A equipe médica tem sido extremamente cautelosa com a reintegração de De Bruyne, dada a sua idade e a natureza das cirurgias nos tendões. No entanto, seu desempenho na sessão de contato total de segunda-feira sugere que a força e a elasticidade do músculo voltaram aos níveis ideais. Ele participou da maioria dos treinos táticos e jogos em pequenos grupos, sem mostrar sinais de hesitação ao chutar a bola ou acelerar em direção ao espaço.
Em vez de se apressar a regressar prematuramente e arriscar uma recorrência da lesão, De Bruyne seguiu um protocolo rigoroso concebido para garantir que poderia suportar as exigências físicas do futebol italiano. A sua paciência parece ter valido a pena, pois ele parecia afiado e fisicamente preparado durante as manobras táticas da equipe.
- Getty Images Sport
Retorno potencial contra o Torino
Relatos vindos de dentro do clube sugerem que seus dados físicos são tão animadores que ele pode ser incluído rapidamente no time para a partida da Série A desta sexta-feira contra o Torino. Dada sua ausência de 128 dias, o técnico Antonio Conte e a equipe médica provavelmente optarão por uma reintegração gradual aos minutos competitivos para evitar qualquer contratempo. Mas, se ele for escalado, o Estádio Diego Armando Maradona certamente lhe dará uma recepção digna de um herói que retorna.
Publicidade