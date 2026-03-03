Kevin De Bruyne finalmente retorna aos treinos do Napoli após 128 dias afastado devido a uma lesão

A longa espera finalmente chegou ao fim para os torcedores do Partenopei, com o retorno triunfal de De Bruyne aos gramados em Castel Volturno na segunda-feira, conforme relata o Football Italia. Após 128 dias difíceis afastado dos gramados, o maestro belga foi visto de volta aos treinos com a equipe, marcando um marco significativo em sua recuperação de uma lesão devastadora que ameaçou atrapalhar sua campanha de estreia na Itália. O ex-craque do Manchester City parecia estar animado, exibindo um largo sorriso ao se juntar aos seus companheiros para uma sessão de alta intensidade sob o olhar atento da equipe médica.

Foi um alívio para a torcida, que sentia falta de seu craque criativo desde o final de outubro. A recuperação de De Bruyne não foi nada fácil, envolvendo meses de reabilitação especializada longe dos holofotes da Série A. O meia de 34 anos não participa de uma partida oficial desde que sofreu uma grave lesão no tendão da coxa durante um confronto importante contra o Inter, em 25 de outubro de 2025.

Ironicamente, a lesão ocorreu no exato momento em que ele estava convertendo um pênalti, uma demonstração típica de sua natureza clínica que terminou em agonia física imediata. A gravidade da lesão muscular foi tão significativa que os especialistas consideraram a cirurgia o único caminho viável para uma recuperação completa. Isso forçou o meio-campista a passar meses longe dos gramados, com grande parte de seu período de reabilitação sendo passado em sua terra natal, a Bélgica, para ficar perto de sua família e de médicos de confiança.