Kevin De Bruyne está de volta! O astro do Napoli volta para a Itália enquanto a longa recuperação da lesão entra na reta final
O longo caminho de Antuérpia de volta à Série A
A jornada de volta não tem sido nada fácil para o ex-jogador do Manchester City. Já se passaram 116 dias desde que a temporada de De Bruyne sofreu um revés devastador em 25 de outubro. Durante um confronto de alto risco contra o Inter, o meio-campista sofreu uma grave lesão no bíceps femoral da coxa direita ao converter um pênalti logo no primeiro minuto. A imagem do belga em lágrimas foi um duro golpe para o Partenopei. Seguindo o conselho de especialistas, ele foi submetido a uma cirurgia em Antuérpia, em 29 de outubro, e passou os últimos meses em uma clínica especializada na Bélgica.
Com o retorno à Itália marcado para este fim de semana, de acordo com o Corriere dello Sport, ele poderá ver seus companheiros de equipe quando eles retornarem aos treinos na segunda-feira. No entanto, ainda não está claro quando ele poderá participar com o resto do grupo, muito menos retornar ao time titular.
Em uma reviravolta do destino, a reabilitação de De Bruyne coincidiu com a de seu companheiro de seleção Romelu Lukaku. Enquanto Lukaku já conseguiu voltar aos times titulares de Conte, o caminho de De Bruyne exigiu intervenção cirúrgica. Apesar das diferentes abordagens para suas recuperações, os dois jogadores têm um foco comum: recuperar a forma física ideal para liderar o Napoli na Série A e garantir suas vagas na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. Para De Bruyne, que completará 35 anos em junho, este verão representa uma última chance de conquistar a glória mundial.
A peça que faltava a Conte para a corrida à Liga dos Campeões
Embora Lukaku esteja de volta aos gramados, ele ainda busca recuperar sua melhor condição física. De Bruyne enfrenta um desafio semelhante. O belga ficou afastado por quase quatro meses e, embora seu retorno ao vestiário tenha proporcionado um impulso psicológico imediato, o clube continua cauteloso. Como demonstrou o caso Lukaku, a paciência é fundamental. No entanto, assim que De Bruyne recuperar seu ritmo e força, ele se tornará uma arma de classe mundial para Conte, já que o Napoli entra na reta final da temporada e luta por uma vaga lucrativa na Liga dos Campeões.
O panorama no Napoli mudou significativamente durante a ausência de De Bruyne. Quando ele estava disponível pela última vez, o clube competia em todas as frentes. Desde então, eles conquistaram a Supercoppa na Arábia Saudita, mas também viram seus compromissos europeus chegarem ao fim, deixando-os focados exclusivamente em questões domésticas. No entanto, a defesa do título da Série A também desmoronou, já que eles permanecem 11 pontos atrás do Inter após 25 partidas.
O empurrão final para a Europa e a Copa do Mundo
Apesar dos desafios, o objetivo continua claro para De Bruyne. Ele quer terminar a temporada com força total para garantir que o Napoli volte à elite europeia. Falando anteriormente sobre sua recuperação, De Bruyne observou: “Vou fazer uma tomografia computadorizada, espero voltar em breve”. Esse otimismo agora está sendo colocado em prática, à medida que ele se aproxima de seu retorno aos treinos completos. O belga sabe que tem pouco tempo para provar sua aptidão física aos selecionadores da seleção nacional antes do torneio de verão no Canadá, México e Estados Unidos.
Seu retorno não poderia ser mais oportuno para o Napoli, que lidou com vários contratempos devido a lesões recentemente, incluindo um golpe defensivo para Amir Rrahmani. Conte sempre falou sobre a necessidade de liderança e qualidade técnica no meio de campo, e De Bruyne oferece ambos em abundância. À medida que a recuperação entra em sua reta final, a expectativa é que o meio-campista seja gradualmente integrado de volta ao time titular para fornecer aquele toque mágico a mais no terço final do campo.
Em busca do pôr do sol dourado em Nápoles
A narrativa da temporada de De Bruyne é de resiliência. Com quase 35 anos, muitos duvidavam que ele pudesse retornar à intensidade exigida pelo sistema de alta pressão de Conte, mas o trabalho realizado em Antuérpia sugere que ele está pronto para uma última dança. Com a disputa pelo Scudetto e a qualificação europeia em jogo, um De Bruyne em forma e com tudo pode ser o fator decisivo. O sensacional craque está quase de volta à cidade e, para os torcedores do Napoli, sua chegada não poderia ser mais oportuna, já que eles buscam um final bem-sucedido para uma campanha complicada.
