Kevin De Bruyne está de volta! O astro do Napoli volta para a Itália enquanto a longa recuperação da lesão entra na reta final

A jornada de volta não tem sido nada fácil para o ex-jogador do Manchester City. Já se passaram 116 dias desde que a temporada de De Bruyne sofreu um revés devastador em 25 de outubro. Durante um confronto de alto risco contra o Inter, o meio-campista sofreu uma grave lesão no bíceps femoral da coxa direita ao converter um pênalti logo no primeiro minuto. A imagem do belga em lágrimas foi um duro golpe para o Partenopei. Seguindo o conselho de especialistas, ele foi submetido a uma cirurgia em Antuérpia, em 29 de outubro, e passou os últimos meses em uma clínica especializada na Bélgica.

Com o retorno à Itália marcado para este fim de semana, de acordo com o Corriere dello Sport, ele poderá ver seus companheiros de equipe quando eles retornarem aos treinos na segunda-feira. No entanto, ainda não está claro quando ele poderá participar com o resto do grupo, muito menos retornar ao time titular.

Em uma reviravolta do destino, a reabilitação de De Bruyne coincidiu com a de seu companheiro de seleção Romelu Lukaku. Enquanto Lukaku já conseguiu voltar aos times titulares de Conte, o caminho de De Bruyne exigiu intervenção cirúrgica. Apesar das diferentes abordagens para suas recuperações, os dois jogadores têm um foco comum: recuperar a forma física ideal para liderar o Napoli na Série A e garantir suas vagas na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. Para De Bruyne, que completará 35 anos em junho, este verão representa uma última chance de conquistar a glória mundial.