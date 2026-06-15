Com contrato com o Al Ahli expirando em 30 de junho, Kessie recusou, por enquanto, uma proposta do clube saudita para uma renovação de dois anos, no valor total de 24 milhões de euros. Ele quer avaliar o que o mercado tem a oferecer, quais são as propostas, sobretudo do ponto de vista esportivo. Nos Estados Unidos, ele está demonstrando que ainda tem voz ativa no meio-campo e que continua apto para o futebol europeu. Seus agentes conversaram com a Juventus, solicitando um contrato de pelo menos dois anos, no valor de 6 milhões de euros líquidos por temporada. A Juve, por enquanto, está se mantendo cautelosa; o fato de ele ser um jogador sem valor de transferência o torna atraente, assim como a aprovação de Luciano Spalletti, mas o aspecto econômico é um fator importante.