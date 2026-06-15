É possível que Franck Kessie retorne à Itália. O meio-campista marfinense, que completará 30 anos em dezembro, pode voltar a jogar na Série A, da qual se afastou em 2022 para se juntar ao Barcelona. A decisão final será tomada após a Copa do Mundo, que os Elefantes começaram com o pé direito ao derrotar o Equador graças ao gol de Diallo, mas as chances de ele se despedir do Al Ahli são reais. O próprio interessado, no meio do estádio da Filadélfia, falou assim à Sportitalia sobre seu futuro: “Meu retorno à Itália é possível? Claro, claro. Posso jogar em qualquer lugar, o mercado está aberto. Posso jogar na Itália, mas também fora da Itália. Até mesmo na Arábia. Agora estou concentrado apenas na Copa do Mundo”.
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Kessie e a possibilidade de ir para a Juventus: “Voltar para a Itália? Posso ir para qualquer lugar”
A PROPOSTA À JUVENTUS
Com contrato com o Al Ahli expirando em 30 de junho, Kessie recusou, por enquanto, uma proposta do clube saudita para uma renovação de dois anos, no valor total de 24 milhões de euros. Ele quer avaliar o que o mercado tem a oferecer, quais são as propostas, sobretudo do ponto de vista esportivo. Nos Estados Unidos, ele está demonstrando que ainda tem voz ativa no meio-campo e que continua apto para o futebol europeu. Seus agentes conversaram com a Juventus, solicitando um contrato de pelo menos dois anos, no valor de 6 milhões de euros líquidos por temporada. A Juve, por enquanto, está se mantendo cautelosa; o fato de ele ser um jogador sem valor de transferência o torna atraente, assim como a aprovação de Luciano Spalletti, mas o aspecto econômico é um fator importante.
DE COMOLLI A CARNEVALI
Conforme relata o Tuttosport, Kessie é um excelente negócio, estatisticamente falando: ele se destaca tanto nos dados físicos quanto nos de desempenho em campo, com destaque especial para os números como distribuidor de jogadas. Como os passes no último terço do campo, os toques na área adversária e os metros ganhos com essas jogadas. Comolli estava cuidando dele, mas o dossiê pode acabar nas mãos de Carnevali. Certamente seu perfil está sendo considerado pela diretoria da Continassa, mas, por enquanto, não é uma opção prioritária.
A EXPERIÊNCIA NA ARÁBIA SAUDITA
Chegado ao Al-Ahli em 2023, Kessie rapidamente se tornou um pilar do clube saudita. 26 gols e 15 assistências em mais de 100 partidas, com o ponto alto alcançado em abril passado com a conquista da Liga dos Campeões da Ásia. Aos 29 anos, ele ainda está no auge da carreira e não teve problemas físicos significativos durante sua passagem pela Arábia. Em 2024, conquistou a Copa Africana de Nações com a Costa do Marfim, com a qual sonha em ser protagonista na Copa do Mundo. Ontem, ele jogou a partida inteira contra o Equador.