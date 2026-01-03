Kennet Eichhorn: saiba por que Real Madrid, Barcelona e Manchester United disputam a joia do Hertha Berlin comparada a Toni Kroos

Reescreva o texto abaixo, mantendo todas as informações, mas utilizando uma linguagem jornalística fluida e de qualidade em português (PT-BR):

O cenário atual faz com que as promessas do passado soem como um sonho distante para o Hertha Berlin. Lars Windhorst já deixou o clube, e a 777 Partners assumiu o controle ao adquirir uma participação majoritária de 64,7% em março de 2023. O investidor, no entanto, deixou como herança uma dívida de € 40 milhões, que segue sem ser quitada, enquanto o retorno imediato à primeira divisão alemã não se concretizou.

Na temporada 2023/24 da segunda divisão alemã, o Hertha terminou apenas na nona colocação e passou grande parte da campanha flertando com o rebaixamento. O mau momento resultou na demissão do técnico Cristian Fiel. A mudança, porém, surtiu efeito com a chegada de Stefan Leitl. Ex-comandante de Greuther Fürth e Hannover, ele conseguiu conduzir a equipe a uma tranquila 11ª posição e, no atual estágio da temporada, mantém o Hertha firmemente na briga pelo acesso.

Sob o comando de Leitl, o Hertha se transformou em um time mais organizado e disciplinado, sem abrir mão de assumir riscos. A principal aposta até aqui foi a rápida ascensão de Kennet Eichhorn. Com apenas 16 anos, o jovem meio-campista se estabeleceu como titular em poucos meses.

Incansável em campo, Eichhorn devolveu a esperança aos torcedores do Hertha e ainda conquistou espaço na seleção alemã sub-17. Apesar disso, seu futuro parece distante do Olympiastadion. Manchester United, Real Madrid e Barcelona, segundo relatos, já demonstraram interesse no jogador antes da abertura da janela de transferências de janeiro.

A GOAL reúne todos os detalhes sobre o adolescente extremamente talentoso que vem iluminando a capital alemã com um repertório de habilidades únicas.