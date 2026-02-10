Getty/GOAL
Karim Benzema teria provocado Cristiano Ronaldo com piada sobre título saudita após fechar transferência para o Al-Hilal
Gol de Ronaldo: Por que CR7 não tem jogado pelo Al-Nassr
CR7 esperava ver o Al-Nassr concluir mais negócios com a abertura de outro mercado de contratações, permitindo-lhes reforçar as pretensões ao primeiro título nacional durante a sua passagem pelo Médio Oriente.
Nenhuma contratação de destaque foi concluída, com os rivais ganhando mais destaque. Benzema foi o jogador que mais chamou a atenção, ao encerrar sua passagem pelo Al-Ittihad. O ex-atacante do Real Madrid havia se juntado ao clube em 2023, poucos meses depois de Ronaldo ter seguido um caminho semelhante em sua carreira.
- Getty/GOAL
Benzema fez piada sobre o título após se juntar ao Al-Hilal
Benzema está encantado com o seu início de 2026, com uma estreia de sonho no Al-Hilal. Ele marcou três gols na sua primeira partida pelo novo clube. Nessa altura, Ronaldo já tinha decidido não disputar a seleção do Al-Nassr.
O maior jogador de todos os tempos de Portugal ficou de fora de duas partidas, com o The Telegraph entre os que noticiaram que o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro está “irritado com as negociações discretas do Al-Nassr em janeiro”. Essa postura foi adotada apesar do Al-Nassr ter gasto mais de € 400 milhões (£ 348 milhões/$ 476 milhões) durante sua passagem por Riade.
O ex-atacante do Manchester United, Real Madrid e Juventus também tem o contrato mais lucrativo do futebol mundial, que lhe rende cerca de £ 500.000 por dia. Tudo isso não é suficiente para manter CR7 feliz.
O Telegraph afirma que o humor de Ronaldo foi prejudicado por uma conversa jovial com seu ex-colega do Santiago Bernabeu, Benzema. Ele teria “olhado para o contrato do Al-Ittihad e acreditado que poderia ganhar um pouco mais”.
Depois de conseguir um aumento salarial no Al-Hilal, o francês “enviou uma mensagem para Ronaldo e observou, brincando, que não só havia recebido um aumento, mas também iria ganhar o título novamente”. É improvável que essa provocação tenha sido bem recebida na casa de Ronaldo, já que o eterno jogador de 41 anos deixou claro que está determinado a saborear a glória do título saudita em 2025-26.
Cláusula de saída de Ronaldo: retorno à Europa ou transferência para a MLS?
Ronaldo ainda pode realizar seu desejo, mas sérias questões estão sendo levantadas sobre seu futuro. Um novo desafio pode ser buscado no verão, com um acordo até 2027 sendo rompido no Oriente Médio.
Existe uma cláusula de rescisão, no valor de € 50 milhões (£ 44 milhões/$ 60 milhões), que pode ser acionada na próxima janela de transferências. O Telegraph afirma que “ela seria dispensada para evitar um colapso de Ronaldo”. Eles continuam afirmando que “uma transferência gratuita seria mais preferível para a Arábia Saudita”.
Especula-se um retorno à Europa para CR7, que rompeu os laços com os gigantes da Premier League em Old Trafford no final de 2022, quando seu contrato foi rescindido. Também foi cogitada uma mudança para se juntar ao eterno rival Lionel Messi na MLS.
O Telegraph afirma que CR7 poderia continuar sua busca pelos 1.000 gols na carreira nos Estados Unidos, “um país onde sua amizade com o presidente Donald Trump torna Ronaldo um trabalhador estrangeiro bem-vindo”. Eles acrescentam que há “espaço para algo muito mais interessante do que marcar o gol de número 1.000 contra um clube de futebol que joga há menos anos do que Ronaldo”.
- Getty
Ronaldo escreve os capítulos finais de uma carreira notável
Independentemente de onde ele vá parar, não restam muitos anos para o que tem sido uma carreira notável como jogador. Ronaldo afirmou que a Copa do Mundo deste verão será a sua última, embora muitos acreditem que ele continuará jogando até outro grande torneio internacional - já tendo disputado 226 partidas e marcado 143 gols pelo seu país.
Ele declarou que, depois de pendurar as chuteiras, deseja se tornar proprietário, em vez de explorar a carreira de treinador, e espera ter conquistado o título da Liga Profissional Saudita até lá, o que lhe permitirá rir por último de Benzema.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade