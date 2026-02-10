Karim Benzema teria provocado Cristiano Ronaldo com piada sobre título saudita após fechar transferência para o Al-Hilal

Benzema está encantado com o seu início de 2026, com uma estreia de sonho no Al-Hilal. Ele marcou três gols na sua primeira partida pelo novo clube. Nessa altura, Ronaldo já tinha decidido não disputar a seleção do Al-Nassr.

O maior jogador de todos os tempos de Portugal ficou de fora de duas partidas, com o The Telegraph entre os que noticiaram que o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro está “irritado com as negociações discretas do Al-Nassr em janeiro”. Essa postura foi adotada apesar do Al-Nassr ter gasto mais de € 400 milhões (£ 348 milhões/$ 476 milhões) durante sua passagem por Riade.

O ex-atacante do Manchester United, Real Madrid e Juventus também tem o contrato mais lucrativo do futebol mundial, que lhe rende cerca de £ 500.000 por dia. Tudo isso não é suficiente para manter CR7 feliz.

O Telegraph afirma que o humor de Ronaldo foi prejudicado por uma conversa jovial com seu ex-colega do Santiago Bernabeu, Benzema. Ele teria “olhado para o contrato do Al-Ittihad e acreditado que poderia ganhar um pouco mais”.

Depois de conseguir um aumento salarial no Al-Hilal, o francês “enviou uma mensagem para Ronaldo e observou, brincando, que não só havia recebido um aumento, mas também iria ganhar o título novamente”. É improvável que essa provocação tenha sido bem recebida na casa de Ronaldo, já que o eterno jogador de 41 anos deixou claro que está determinado a saborear a glória do título saudita em 2025-26.