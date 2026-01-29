Por que Karim Benzema se recusou a jogar pelo Al Ittihad em meio à saída de companheiros franceses do clube saudita?

Quando Benzema deixou o Real Madrid e se juntou ao Al Ittihad em 2023, o atacante disse que queria "ajudar o futebol saudita a crescer" e experimentar um "novo desafio" no Oriente Médio.

Em outubro de 2023, ele disse: "Bem, com tudo o que conquistei e ganhei no Real Madrid, acho que era o momento certo para tentar um novo desafio. Há muito tempo, mesmo antes do futebol, eu sempre quis vir para cá. Além disso, é um país muçulmano. Imediatamente senti esse carinho. Dentro e fora de campo, me sinto bem. Este país me acolheu de braços abertos. Sinto o amor das pessoas aqui, então, obviamente, isso me deixa feliz. Eu realmente quero ajudar o futebol saudita a crescer. O Al Ittihad era um projeto que estava começando a despontar em todos os lugares, então, da minha parte, eu queria fazer parte dessa história. Essa é a razão pela qual vim para cá."

Já nos últimos dias, as coisas não estão bem para o lado de Benzema.