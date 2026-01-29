Getty Images Sport
Por que Karim Benzema se recusou a jogar pelo Al Ittihad em meio à saída de companheiros franceses do clube saudita?
Fim do caso de amor entre Benzema e Al Ittihad?
Quando Benzema deixou o Real Madrid e se juntou ao Al Ittihad em 2023, o atacante disse que queria "ajudar o futebol saudita a crescer" e experimentar um "novo desafio" no Oriente Médio.
Em outubro de 2023, ele disse: "Bem, com tudo o que conquistei e ganhei no Real Madrid, acho que era o momento certo para tentar um novo desafio. Há muito tempo, mesmo antes do futebol, eu sempre quis vir para cá. Além disso, é um país muçulmano. Imediatamente senti esse carinho. Dentro e fora de campo, me sinto bem. Este país me acolheu de braços abertos. Sinto o amor das pessoas aqui, então, obviamente, isso me deixa feliz. Eu realmente quero ajudar o futebol saudita a crescer. O Al Ittihad era um projeto que estava começando a despontar em todos os lugares, então, da minha parte, eu queria fazer parte dessa história. Essa é a razão pela qual vim para cá."
Já nos últimos dias, as coisas não estão bem para o lado de Benzema.
Problemas com Benzema
Em novembro do ano passado, o vencedor da Bola de Ouro de 2022 admitiu não ter certeza se continuará jogando pelo Al-Ittihad na próxima temporada.
"É verdade que meu contrato aqui está chegando ao fim. Ainda não posso dizer o que vou fazer, se fico ou saio – depende de muitas coisas. Em dezembro, farei 38 anos. Ainda me vejo jogando futebol por mais dois anos", disse ele. "Vamos ver o que acontece, o que o clube pensa. Gosto de conversar pessoalmente e depois ver o que eles acham. O melhor para mim seria continuar aqui, mas não apenas por mais um ou dois anos. Não quero isso."
O ex-jogador da seleção francesa revelou que clubes europeus estão interessados
em contratá-lo para a temporada 2026/27.
Ele acrescentou: "É verdade que tenho propostas da Europa. Preciso considerar tudo, escolher com sabedoria e ver onde me sinto bem, sem esquecer que me sinto confortável aqui e recebo o carinho de todos. De qualquer forma, não vou parar de jogar futebol ou competir daqui a seis meses."
O jornalista Santi Aouna, do Foot Mercato, afirma que Benzema se recusou a jogar pelo Al-Ittihad na quinta-feira, após rejeitar uma proposta de renovação de contrato do clube. Ele teria considerado a oferta inaceitável e decidido que não quer enfrentar o Al-Fateh.
Uma mancha em sua passagem?
Benzema ficará marcado como um dos maiores atacantes de sua geração. Ele conquistou inúmeros troféus com o Lyon e, principalmente, com o Real Madrid, incluindo cinco títulos da Champions League. No Al Ittihad, seus gols ajudaram o time a vencer o Campeonato Saudita na última temporada, além da Copa do Rei, mas essa decisão pode não agradar aos torcedores. Sabe-se que Benzema recebe um salário altíssimo no clube saudita, mas os detalhes da proposta de renovação de contrato ainda não foram divulgados. Um período interessante se aproxima para ele e para o Al Ittihad, que já declarou desejar a extensão de seu vínculo.
Próximos jogos
O Al Ittihad, sexto colocado na tabela, enfrenta o Al Fateh fora de casa nesta semana, mas aparentemente terá que jogar sem Benzema. No domingo, recebe o Al Najma, e se ele ainda não estiver disponível, uma transferência deve ser inevitável.
