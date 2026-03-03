Goal.com
Karim Adeyemi adia novo contrato com o Borussia Dortmund enquanto alvo do Manchester United sonha com transferência para a Premier League

O futuro de Karim Adeyemi no Borussia Dortmund está por um fio, já que o jogador da seleção alemã continua hesitante em relação à nova proposta de contrato no Westfalenstadion. Apesar de ser considerado uma peça fundamental no projeto de longo prazo do clube, o jogador de 24 anos ainda não se comprometeu com o gigante da Bundesliga. O atacante está passando por uma fase difícil em campo, tendo marcado apenas dois gols e dado duas assistências desde o final de novembro. Essa queda de rendimento fez com que ele fosse relegado a um papel secundário sob o comando do técnico Niko Kovac, alimentando ainda mais as especulações de que sua passagem pelo clube amarelo pode estar chegando ao fim.

  • Adeyemi quer mudar para a Premier League

    O Borussia Dortmund teria colocado uma proposta de renovação de contrato sobre a mesa, pronta para ser assinada, mas Adeyemi não tomou nenhuma atitude para assinar o documento. O clube está interessado em mantê-lo por um longo prazo, mas o jogador parece estar mantendo suas opções em aberto para uma possível saída no meio do ano. O Bild informa que o ex-jogador do Red Bull Salzburg está aguardando propostas da Inglaterra, já que sua ambição profissional continua sendo testar-se na Premier League.

    Com o Manchester United entre os clubes anteriormente ligados aos seus serviços, a perspectiva de uma transferência de alto nível para o outro lado do canal parece ser a principal razão para o atual impasse nas negociações.

    Disputa sobre cláusula de rescisão complica negociações

    Para complicar ainda mais a situação, há o envolvimento do representante de Adeyemi, o famoso agente Jorge Mendes. Relatos sugerem que Mendes está pressionando pela inclusão de uma cláusula de rescisão específica em qualquer novo contrato, o que permitiria ao ponta sair por um valor pré-determinado. No entanto, a oferta atual do Dortmund não inclui tal cláusula, levando a um impasse entre a equipe do jogador e a diretoria do BVB. 

    O próprio jogador abordou recentemente a crescente incerteza, reconhecendo que a situação é instável. Falando sobre o assunto, Adeyemi observou: “No futebol, tudo pode mudar muito rapidamente. Tudo pode ser decidido em um ou dois meses – talvez até nas próximas semanas. A decisão não é só minha. Muitos fatores entram em jogo, incluindo considerações do clube.” Esses comentários refletem o delicado equilíbrio que está ocorrendo atualmente, já que as negociações contratuais, que supostamente chegaram a um impasse, colocam ambas as partes em uma posição difícil na reta final da temporada.

  • Atividades fora do campo causam atrito no BVB

    Enquanto a saga do contrato se arrasta, as atividades fora de campo de Adeyemi também chamaram a atenção da direção do Dortmund. Uma aparição em um videoclipe de sua esposa, a rapper Loredana, teria pegado os dirigentes do clube de surpresa. Essa falta de comunicação causou irritação interna, principalmente porque a letra da música comparava o valor de mercado do jogador ao do ex-craque do BVB Erling Haaland. O clube estaria questionando se Adeyemi está totalmente focado em campo durante um período em que seu desempenho caiu significativamente, o que levanta preocupações sobre sua consistência profissional e sua posição geral no time.

    Apesar do atrito, Adeyemi foi rápido em descartar sugestões de que sua vida pessoal seja a força motriz por trás de uma possível transferência. Abordando os rumores, ele afirmou: “O que você lê na mídia nem sempre é preciso. Meu foco está aqui. Nunca disse que me sinto desconfortável ou algo do tipo.” Ele enfatizou ainda mais sua motivação competitiva, acrescentando: “Meu objetivo sempre foi competir no mais alto nível. No entanto, não vou fazer nenhuma declaração ousada sobre outros times. Estamos focados em nós mesmos, fazendo o nosso trabalho. Se tudo der certo no final, ótimo. Temos que permanecer fiéis a nós mesmos, ter um bom desempenho, vencer os jogos – e então veremos onde estamos. Tenho um objetivo claro – e vou anunciá-lo novamente todos os anos enquanto jogar aqui.”

    Uma encruzilhada na janela de transferências de verão

    À medida que a temporada se aproxima do fim, a diretoria do Signal Iduna Park deve decidir se continua buscando uma renovação ou se aproveita a oportunidade para lucrar com Adeyemi, que continua sendo um dos jogadores mais valiosos da Bundesliga. No entanto, o Dortmund não vai esperar indefinidamente, e a paciência dos executivos do clube está se esgotando. Se nenhuma solução for encontrada até o verão, o clube pode ser forçado a aceitar ofertas para evitar uma situação em que seu valor comece a se desvalorizar à medida que ele entra nos últimos anos de seu contrato atual.

