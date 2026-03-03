Karim Adeyemi adia novo contrato com o Borussia Dortmund enquanto alvo do Manchester United sonha com transferência para a Premier League

Enquanto a saga do contrato se arrasta, as atividades fora de campo de Adeyemi também chamaram a atenção da direção do Dortmund. Uma aparição em um videoclipe de sua esposa, a rapper Loredana, teria pegado os dirigentes do clube de surpresa. Essa falta de comunicação causou irritação interna, principalmente porque a letra da música comparava o valor de mercado do jogador ao do ex-craque do BVB Erling Haaland. O clube estaria questionando se Adeyemi está totalmente focado em campo durante um período em que seu desempenho caiu significativamente, o que levanta preocupações sobre sua consistência profissional e sua posição geral no time.

Apesar do atrito, Adeyemi foi rápido em descartar sugestões de que sua vida pessoal seja a força motriz por trás de uma possível transferência. Abordando os rumores, ele afirmou: “O que você lê na mídia nem sempre é preciso. Meu foco está aqui. Nunca disse que me sinto desconfortável ou algo do tipo.” Ele enfatizou ainda mais sua motivação competitiva, acrescentando: “Meu objetivo sempre foi competir no mais alto nível. No entanto, não vou fazer nenhuma declaração ousada sobre outros times. Estamos focados em nós mesmos, fazendo o nosso trabalho. Se tudo der certo no final, ótimo. Temos que permanecer fiéis a nós mesmos, ter um bom desempenho, vencer os jogos – e então veremos onde estamos. Tenho um objetivo claro – e vou anunciá-lo novamente todos os anos enquanto jogar aqui.”