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Kaio Jorge e PedroGustavo Aleixo/Cruzeiro e Getty/GOAL
Gabriel Marin

Kaio Jorge ou Pedro? Cruzeiro x Flamengo pode pesar na disputa por vaga na seleção

Kaio Jorge
Pedro
Cruzeiro x Flamengo
Cruzeiro
Flamengo
Copa Libertadores
Brasil

Centroavantes vivem bom momento por Cruzeiro e Flamengo e entram em campo pelas oitavas da Libertadores de olho também em um novo ciclo com a Amarelinha

Pedro e Kaio Jorge chegaram a alimentar, em momentos diferentes do ciclo para a Copa do Mundo de 2026, o sonho de disputar o Mundial pela seleção brasileira. A oportunidade, porém, não se concretizou para nenhum dos dois. O capítulo, no entanto, pode estar longe de ser o último.

Em alta por Flamengo e Cruzeiro, respectivamente, os dois centroavantes ganharam um motivo a mais para transformar o duelo desta quarta-feira (12), pela Libertadores, em uma vitrine. O confronto abre a disputa das oitavas de final e coloca frente a frente dois jogadores que, pelas idades e pelo desempenho recente, ainda podem fazer parte dos planos de Carlo Ancelotti para o próximo ciclo.

Quando a Copa do Mundo de 2030 começar, Pedro terá 33 anos, enquanto Kaio Jorge estará com 28. A diferença de idade não impede que ambos sejam considerados opções para a posição de centroavante, uma função que pode representar uma das principais disputas dentro da seleção nos próximos anos.

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  • Kaio Jorge e PedroGetty/GOAL

    Números colocam Pedro e Kaio Jorge no radar

    O desempenho dos dois atacantes ajuda a explicar por que o duelo entre Flamengo e Cruzeiro ganhou um ingrediente especial. Na temporada, Pedro soma 21 gols em partidas oficiais pelo Rubro-Negro. Kaio Jorge, por sua vez, balançou as redes 15 vezes com a camisa da Raposa.

    Mais do que os números absolutos, o momento vivido pelos dois pode ser importante para a avaliação de Ancelotti. O técnico italiano já demonstrou conhecer e avaliar os atacantes, que chegaram a aparecer em convocações e pré-listas da seleção.

    Por isso, uma boa atuação no mata-mata da Libertadores pode servir não apenas para ajudar o clube a avançar na competição continental, mas também para reforçar a candidatura individual de cada jogador pensando no futuro.

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  • imago-sport-1080487464.jpgXinhua

    Pedro chegou mais perto da Copa de 2026

    Entre os dois, Pedro foi quem esteve mais próximo de disputar a última Copa do Mundo. O atacante chegou a marcar justamente no último jogo antes da convocação, no empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, sob os olhares de Carlo Ancelotti.

    A experiência também pesa a favor do centroavante do Flamengo. Pedro esteve no Mundial do Catar, em 2022, e acumula seis partidas pela seleção brasileira. A relação com a Amarelinha, entretanto, é ainda mais antiga: o jogador já era convocado desde os tempos de Fluminense.

    Mesmo sem ter conseguido uma vaga no Mundial de 2026, Pedro parte para o novo ciclo com um histórico que o coloca entre os nomes conhecidos pelo treinador italiano.

  • imago-sport-1080837923.jpgSports Press Photo

    Kaio Jorge busca consolidar espaço

    Kaio Jorge percorreu um caminho diferente até chegar ao radar da seleção principal. O atacante foi convocado em agosto de 2025 por Carlo Ancelotti depois de se destacar como artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro.

    A convocação coroou uma trajetória construída também nas categorias de base. Em 2019, Kaio Jorge foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, dando os primeiros passos de uma relação que agora pode ganhar um novo capítulo no time principal.

    Aos 28 anos na Copa de 2030, o jogador terá a vantagem de chegar ao próximo ciclo em uma faixa etária considerada importante para um centroavante. Para isso, porém, precisará manter a regularidade e transformar boas temporadas pelo Cruzeiro em sequência de oportunidades com a Amarelinha.

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  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Uma vaga de centroavante ainda está em aberto

    A disputa pode ficar ainda mais interessante porque a posição de centroavante não parece ter dono absoluto para o próximo ciclo.

    No Mundial deste ano, Igor Thiago e Endrick foram os escolhidos por Ancelotti para a função. Os dois, entretanto, não conseguiram engrenar como esperado e não possuem vaga cativa na seleção.

    O cenário abre espaço para outros nomes. Pedro e Kaio Jorge sabem que precisam aproveitar justamente esse período de transição para se colocar entre as alternativas do treinador.

    Nesse contexto, o duelo entre Flamengo e Cruzeiro chega em um momento simbólico. Um gol, uma atuação decisiva ou até mesmo a capacidade de aparecer nos momentos mais importantes de um confronto eliminatório podem fazer diferença na avaliação de um jogador que busca iniciar o próximo ciclo em vantagem.

  • Flamengo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Libertadores vira vitrine para o futuro

    O encontro desta quarta-feira (12) vale, antes de tudo, uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Mas, individualmente, Pedro e Kaio Jorge também entram em campo com uma disputa paralela.

    De um lado, está um atacante mais experiente, que já disputou uma Copa do Mundo e conhece o ambiente da seleção. Do outro, um centroavante mais jovem, campeão mundial sub-17 e que conquistou espaço no time principal justamente sob o comando de Ancelotti.

    O mata-mata, portanto, pode ser o primeiro capítulo de uma concorrência que tende a se estender pelos próximos anos. Para Pedro e Kaio Jorge, deixar uma boa impressão no confronto pode significar mais do que ajudar Flamengo ou Cruzeiro a largar na frente nas oitavas: pode ser também um passo importante na corrida por uma vaga na seleção de 2030.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Próximo ciclo já começa a ser desenhado

    A seleção brasileira terá compromissos importantes na reta final de 2026, com uma agenda internacional que inclui amistosos contra a Austrália, além de um duelo diante da Índia durante a super data Fifa de setembro e outubro.

    É justamente nesse período que Ancelotti deverá ampliar suas observações e começar a construir novas alternativas para o ciclo seguinte. Para jogadores como Pedro e Kaio Jorge, portanto, o momento de convencer já começou.

    Cruzeiro x Flamengo oferece uma oportunidade particularmente relevante. Em um duelo de alto nível, com os dois centroavantes vivendo momentos positivos, o desempenho de cada um poderá alimentar uma pergunta que promete acompanhar a seleção nos próximos anos: quem será o próximo camisa 9 de Carlo Ancelotti?

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