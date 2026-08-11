Kaio Jorge ou Pedro? Cruzeiro x Flamengo pode pesar na disputa por vaga na seleção

Pedro e Kaio Jorge chegaram a alimentar, em momentos diferentes do ciclo para a Copa do Mundo de 2026, o sonho de disputar o Mundial pela seleção brasileira. A oportunidade, porém, não se concretizou para nenhum dos dois. O capítulo, no entanto, pode estar longe de ser o último.

Em alta por Flamengo e Cruzeiro, respectivamente, os dois centroavantes ganharam um motivo a mais para transformar o duelo desta quarta-feira (12), pela Libertadores, em uma vitrine. O confronto abre a disputa das oitavas de final e coloca frente a frente dois jogadores que, pelas idades e pelo desempenho recente, ainda podem fazer parte dos planos de Carlo Ancelotti para o próximo ciclo.

Quando a Copa do Mundo de 2030 começar, Pedro terá 33 anos, enquanto Kaio Jorge estará com 28. A diferença de idade não impede que ambos sejam considerados opções para a posição de centroavante, uma função que pode representar uma das principais disputas dentro da seleção nos próximos anos.