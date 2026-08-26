Kaio Jorge manda mensagem e se desculpa com Ruan Tressoldi após choque em clássico mineiro

O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, terminou empatado em 1 a 1, mas também deixou um episódio de tensão entre os jogadores. Após um choque com Kaio Jorge durante uma disputa de bola, o zagueiro Ruan Tressoldi precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo e foi encaminhado ao hospital para realizar exames.

Depois da partida, o defensor fez duras críticas ao atacante nas redes sociais e o chamou de "mau caráter". Antes da publicação de Ruan, porém, Kaio Jorge já havia enviado uma mensagem ao zagueiro para se desculpar pelo lance. A informação foi confirmada pela assessoria dos atletas, a C2 Sports.