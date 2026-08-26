Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1077669645.jpgjustpictures.ch
Gabriel Marin

Kaio Jorge manda mensagem e se desculpa com Ruan Tressoldi após choque em clássico mineiro

Kaio Jorge
Ruan
Cruzeiro x Atlético-MG
Cruzeiro
Atlético-MG
Copa do Brasil

Atacante do Cruzeiro procurou o zagueiro do Atlético-MG após a partida; defensor ainda não havia visualizado a mensagem quando fez críticas nas redes sociais

O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, terminou empatado em 1 a 1, mas também deixou um episódio de tensão entre os jogadores. Após um choque com Kaio Jorge durante uma disputa de bola, o zagueiro Ruan Tressoldi precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo e foi encaminhado ao hospital para realizar exames.

Depois da partida, o defensor fez duras críticas ao atacante nas redes sociais e o chamou de "mau caráter". Antes da publicação de Ruan, porém, Kaio Jorge já havia enviado uma mensagem ao zagueiro para se desculpar pelo lance. A informação foi confirmada pela assessoria dos atletas, a C2 Sports.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Cruzeiro v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Kaio Jorge procura Ruan após o choque

    Segundo a assessoria, Kaio Jorge enviou uma mensagem diretamente para Ruan Tressoldi após o lance que provocou a queda do zagueiro. O defensor, no entanto, ainda não havia visualizado o contato quando publicou as críticas nas redes sociais.

    A empresa que representa os dois jogadores trabalha nos bastidores para tentar contornar o problema e evitar que o episódio tenha novos desdobramentos entre os atletas.

    O lance aconteceu durante uma disputa de bola no primeiro tempo. Após o choque de cabeça, Ruan caiu de maneira forte no gramado e precisou ser substituído.

    Assista Copa do Brasil, NBA e maisAssine já!
    • Publicidade

  • Ruan chama atacante de "mau caráter"

    Depois da partida, Ruan Tressoldi utilizou as redes sociais para manifestar sua insatisfação com a jogada. O zagueiro fez uma crítica direta a Kaio Jorge e questionou a postura do atacante.

    "A diferença é simples: de um lado, quem compete na bola. Do outro, quem procura vantagem na deslealdade. No fim, caráter também entra em campo - esse placar não mente. E o histórico desse mau caráter também".

    Mesmo diante da repercussão do episódio, Ruan também tranquilizou os torcedores sobre seu estado de saúde.

    "Fui encaminhado ao hospital, fiz exames e está tudo bem. Obrigado pela preocupação, massa, familiares e amigos. Agora é na nossa casa, diante da nossa torcida. Muito orgulhoso pela entrega do grupo, pelo resultado e pela festa da massa, como sempre".

  • Atlético-MG promete levar caso ao STJD

    A discussão também ganhou proporção nos bastidores do Atlético-MG. Após o clássico, o executivo de futebol Paulo Bracks criticou a atitude de Kaio Jorge e afirmou que o clube pretende tomar medidas junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

    Para o dirigente, o lance não pode ser tratado apenas como parte da rivalidade entre os dois clubes.

    "Ele tem previsão de alta e não teve nenhuma consequência pior. Foi maldade e deslealdade. Isso não vamos aceitar. Acima de tudo, é um colega de profissão. Não tem rivalidade. Não é a primeira vez que esse cidadão faz isso, nem a segunda. Para nós, ele foi maldoso, desleal".

    O Atlético acompanha a situação de Ruan e avalia os próximos passos após o episódio.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Clássico terminou empatado e decisão será na Arena MRV

    Dentro de campo, Cruzeiro e Atlético-MG empataram por 1 a 1 no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Os gols saíram apenas na segunda etapa. O Cruzeiro abriu o placar com um golaço de Arroyo. Pouco depois, o Atlético-MG reagiu e chegou ao empate com Renan Lodi.

    Com o resultado, a disputa pela vaga nas semifinais permanece completamente aberta.

    Cruzeiro e Atlético-MG voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (1), às 21h (de Brasília), na Arena MRV. O vencedor do confronto avança às semifinais da Copa do Brasil.

    Além da classificação, o novo encontro entre os rivais terá atenção especial para o reencontro entre Kaio Jorge e Ruan Tressoldi após a polêmica do primeiro jogo. A tentativa de pedido de desculpas do atacante pode ser um passo para diminuir a tensão criada pelo episódio no Mineirão.

Brasileirão
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM
Vitória crest
Vitória
VIT
Brasileirão
Vasco crest
Vasco
VAS
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU