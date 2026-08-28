A Juventus se prepara para viver estes dias em três frentes: de um lado, a segunda rodada do campeonato contra o Parma, marcada para sábado, às 20h45, no Allianz Stadium; do outro, os últimos dias febris da janela de transferências e a operação de Kenan Yildiz, que voltou da vitória fora de casa sobre o Frosinone com uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo.





Depois do balde de água fria dos exames realizados na segunda-feira no JMedical e das consultas das últimas 48 horas, chegou o momento de o camisa 10 turco passar pela cirurgia. A espera, salvo surpresas, não deve ser longa: segundo informa a La Gazzetta dello Sport, a comissão técnica da Juventus pretende programar a intervenção até o início da próxima semana.