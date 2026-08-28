Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: Yildiz será operado no início da semana; tempo de recuperação e substitutos

Juventus
Campeonato Italiano
K. Yildiz

Dias intensos para a Juventus, em três frentes, entre elas a situação médica do camisa 10

A Juventus se prepara para viver estes dias em três frentes: de um lado, a segunda rodada do campeonato contra o Parma, marcada para sábado, às 20h45, no Allianz Stadium; do outro, os últimos dias febris da janela de transferências e a operação de Kenan Yildiz, que voltou da vitória fora de casa sobre o Frosinone com uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo.


Depois do balde de água fria dos exames realizados na segunda-feira no JMedical e das consultas das últimas 48 horas, chegou o momento de o camisa 10 turco passar pela cirurgia. A espera, salvo surpresas, não deve ser longa: segundo informa a La Gazzetta dello Sport, a comissão técnica da Juventus pretende programar a intervenção até o início da próxima semana.

  • Os prazos de recuperação e os substitutos

    A operação representará apenas o primeiro passo. Logo depois começará o processo de reabilitação, com a Juventus tendo de administrar a ausência do turco.Luciano Spalletti terá de ficar sem Yildiz por cerca de dois meses e meio, com o risco concreto de chegar a três meses. No momento, o horizonte definido para o retorno é a pausa de novembro: essa é a janela identificada pela Juventus para voltar a ver o talento turco em campo. Enquanto isso, caberá sobretudo a Jeremie Boga e Kerim Alajbegovic a tarefa de substituí-lo.

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Juventus crest
Juventus
JUV
Parma crest
Parma
PAR