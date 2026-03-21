Juventus x Sassuolo, notas do CM: Bremer e Locatelli, que erros! Milagre de Grosso, Muric imbatível

Perin 6: Foi a partir de um passe seu, como armador, que surgiu a jogada do 1 a 0; quanto ao gol de Pinamonti, não parece ter tido nenhuma responsabilidade específica





Kalulu 6: No final da partida, ganha intensidade e lança algumas bolas no meio que levam ao pênalti perdido por Locatelli e a outras situações de perigo.





Bremer 5: Há alguns jogos que parece pouco brilhante e aquém da sua melhor forma. Não eram apenas impressões; a jogada em que Pinamonti o ultrapassa demonstra isso.





Kelly 6: Melhora na defesa; quando o Sassuolo passa por sua zona, ele é obrigado a se deslocar e encontrar outros espaços.

A partir dos 80' Vlahovic 6: Ele volta, entra e ganha um pênalti. Bem-vindo de volta





Cambiaso 5,5: Com a bola nos pés, não é que invente nada memorável, mas o pior vem na fase defensiva, quando Volpato, mais de uma vez, o deixa parado.

A partir dos 60' Miretti 6: Dá mais fluidez à jogada.





McKennie 5: No meio do mar de complicações que a Juve criou para si mesma esta noite, ele está sem rumo e sem ritmo para se livrar disso e tentar tirar o time dessa situação.





Locatelli 5: Pesava quase tanto quanto o de Veneza no ano passado, mas desta vez erra feio. Não é por esses detalhes que se julga uma atuação que, de qualquer forma, devido aos muitos erros, não chega a ser satisfatória.





Thuram 5,5: Começa bem e parece abrir um leque de possibilidades para a Juventus no meio-campo, com suas arrancadas. Depois, desmorona, encolhe-se em si mesmo na busca constante pela jogada decisiva que, no entanto, ou não surge ou é prontamente repelida pelo Sassuolo

A partir dos 60' Koopmeiners 5,5: Não foi uma entrada memorável, no momento em que era preciso mudar o ritmo.





Conceição 6,5: O mais perigoso, mesmo quando nada mais parece se mover ao seu redor. Foi dele a assistência para Yildiz, assim como uma série de chances criadas e não aproveitadas por ele mesmo e pelos companheiros.

A partir dos 87' Zhegrova sem nota





Boga 6: Ele tenta e quase consegue desorganizar os planos adversários e ser decisivo, mas sempre falta algo

A partir dos 80' Milik 6: 665 dias depois, de volta ao campo; quem sabe se não será realmente um novo começo.





Yildiz 6: O gol foi um lampejo em uma partida que, no entanto, apresenta mais pontos negativos





Técnico Spalletti 5,5: A Juventus perde pontos importantíssimos e, antes de sofrer o gol de empate, a sensação é de que ele entra subestimando a importância da partida.