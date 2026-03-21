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Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

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Juventus x Sassuolo, notas do CM: Bremer e Locatelli, que erros! Milagre de Grosso, Muric imbatível

As notas dos jogadores do jogo Juventus x Sassuolo.

Tropeço da Juventus, grande conquista do Sassuolo. O jogo termina em 1 a 1 no Stadium, um resultado amargo para a Juve, que perde impulso na corrida pela Liga dos Campeões e desperdiça pontos preciosos. O Sassuolo comemora: após o caso da tosse convulsa, chega a Turim e arranca um ponto inesperado para muitos, mas não para os neroverdi, que, em termos de garra, deram muito mais do que os donos da casa.


A seguir, as notas da partida entre Juventus e Sassuolo.

  • AVALIAÇÕES DA JUVENTUDE

    Perin 6: Foi a partir de um passe seu, como armador, que surgiu a jogada do 1 a 0; quanto ao gol de Pinamonti, não parece ter tido nenhuma responsabilidade específica


    Kalulu 6: No final da partida, ganha intensidade e lança algumas bolas no meio que levam ao pênalti perdido por Locatelli e a outras situações de perigo.


    Bremer 5: Há alguns jogos que parece pouco brilhante e aquém da sua melhor forma. Não eram apenas impressões; a jogada em que Pinamonti o ultrapassa demonstra isso.


    Kelly 6: Melhora na defesa; quando o Sassuolo passa por sua zona, ele é obrigado a se deslocar e encontrar outros espaços.

    A partir dos 80' Vlahovic 6: Ele volta, entra e ganha um pênalti. Bem-vindo de volta


    Cambiaso 5,5: Com a bola nos pés, não é que invente nada memorável, mas o pior vem na fase defensiva, quando Volpato, mais de uma vez, o deixa parado.

    A partir dos 60' Miretti 6: Dá mais fluidez à jogada.


    McKennie 5: No meio do mar de complicações que a Juve criou para si mesma esta noite, ele está sem rumo e sem ritmo para se livrar disso e tentar tirar o time dessa situação.


    Locatelli 5: Pesava quase tanto quanto o de Veneza no ano passado, mas desta vez erra feio. Não é por esses detalhes que se julga uma atuação que, de qualquer forma, devido aos muitos erros, não chega a ser satisfatória.


    Thuram 5,5: Começa bem e parece abrir um leque de possibilidades para a Juventus no meio-campo, com suas arrancadas. Depois, desmorona, encolhe-se em si mesmo na busca constante pela jogada decisiva que, no entanto, ou não surge ou é prontamente repelida pelo Sassuolo

    A partir dos 60' Koopmeiners 5,5: Não foi uma entrada memorável, no momento em que era preciso mudar o ritmo.


    Conceição 6,5: O mais perigoso, mesmo quando nada mais parece se mover ao seu redor. Foi dele a assistência para Yildiz, assim como uma série de chances criadas e não aproveitadas por ele mesmo e pelos companheiros.

    A partir dos 87' Zhegrova sem nota


    Boga 6: Ele tenta e quase consegue desorganizar os planos adversários e ser decisivo, mas sempre falta algo

    A partir dos 80' Milik 6: 665 dias depois, de volta ao campo; quem sabe se não será realmente um novo começo.


    Yildiz 6: O gol foi um lampejo em uma partida que, no entanto, apresenta mais pontos negativos


    Técnico Spalletti 5,5: A Juventus perde pontos importantíssimos e, antes de sofrer o gol de empate, a sensação é de que ele entra subestimando a importância da partida.

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  • AVALIAÇÃO DO SASSUOLO

    Muric 7,5: Decisivo nas fases finais da partida, salva a equipe mais de uma vez.


    Walukiewicz 6,5: Quando Yildiz o marca, ele passa por dificuldades, mas isso acontece poucas vezes. No restante, está atento e arrisca pouco


    Idzes 6,5: Dá peso e solidez à defesa do Neroverde, boa atuação defensiva, azarado na jogada do pênalti


    Muharemovic 6,5: Não, suas pernas não tremem diante de um de seus melhores amigos, Yildiz; nem diante de seu ex-time que, quem sabe, pode voltar a ser o seu no futuro próximo. Não, ele não pensa nisso e faz o seu trabalho, impedindo também algumas investidas perigosas.


    Garcia 5,5: Na jogada do gol de 1 a 0, Conceição o faz parecer um lanche fácil; não é a única ocasião em que ele tem dificuldades no um contra um com o português, muito pelo contrário. Um duelo que se repete em várias ocasiões e do qual o camisa 7 da Bianconera sai frequentemente vitorioso.


    Bakola 5,5: Considerando tudo, a sua também seria uma atuação positiva, daquelas que fazem você dizer que o garoto nascido em 2007 aproveitou ao máximo a oportunidade que se apresentou. Mas há um porém. Na jogada do 1 a 0, ele perde a marcação de Yildiz, que o engana com um contra-ataque, e esse é um erro decisivo no desenrolar da partida.

    A partir dos 67' Laurientè 6: Dá ânimo ao Sassuolo e ajuda na defesa


    Vranckx 5,5: Pouco ágil e reativo, os jogadores da Juventus que passam por ele parecem ter uma facilidade excessiva em ultrapassá-lo.

    A partir dos 80' Iannoni sv


    I. Kone 6: Menos presente no jogo e, sobretudo, menos preciso do que em outras ocasiões, mas melhora com o passar do tempo.


    Berardi 7: Ágil e perigoso, coloca em dificuldade a lateral esquerda da Juventus até fazê-la ruir na jogada do 1 a 1, que leva sua assinatura na coluna de assistências.


    Pinamonti 7: Adormecido e com erros, até acordar com toda a lucidez no início do segundo tempo, passar por Bremer e marcar o gol do 1 a 1.

    A partir dos 80' Nzola sv


    Volpato 7: Entre os melhores da equipe, mesmo que às vezes se perca em um copo d'água. Mas, no geral, se destaca e se apresenta como o curinga do ataque do Sassuolo; foi dele o passe para Berardi na jogada do 1 a 1.

    A partir dos 67' Lipani 6: Uma boa entrada


    Técnico Grosso 8: Com uma semana de trabalho virada de cabeça para baixo, com um caso delicado para lidar, ele volta a Turim e faz a Juventus tremer. Parabéns a ele e a todo o Sassuolo.

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