Juventus x Sassuolo, notas do CM: Bremer e Locatelli, que erros! Milagre de Grosso, Muric imbatível

Muric 7,5: Decisivo nas fases finais da partida, salva a equipe mais de uma vez.
Walukiewicz 6,5: Quando Yildiz o marca, ele passa por dificuldades, mas isso acontece poucas vezes. No restante, está atento e arrisca pouco
Idzes 6,5: Dá peso e solidez à defesa do Neroverde, boa atuação defensiva, azarado na jogada do pênalti
Muharemovic 6,5: Não, suas pernas não tremem diante de um de seus melhores amigos, Yildiz; nem diante de seu ex-time que, quem sabe, pode voltar a ser o seu no futuro próximo. Não, ele não pensa nisso e faz o seu trabalho, impedindo também algumas investidas perigosas.
Garcia 5,5: Na jogada do gol de 1 a 0, Conceição o faz parecer um lanche fácil; não é a única ocasião em que ele tem dificuldades no um contra um com o português, muito pelo contrário. Um duelo que se repete em várias ocasiões e do qual o camisa 7 da Bianconera sai frequentemente vitorioso.
Bakola 5,5: Considerando tudo, a sua também seria uma atuação positiva, daquelas que fazem você dizer que o garoto nascido em 2007 aproveitou ao máximo a oportunidade que se apresentou. Mas há um porém. Na jogada do 1 a 0, ele perde a marcação de Yildiz, que o engana com um contra-ataque, e esse é um erro decisivo no desenrolar da partida.
A partir dos 67' Laurientè 6: Dá ânimo ao Sassuolo e ajuda na defesa
Vranckx 5,5: Pouco ágil e reativo, os jogadores da Juventus que passam por ele parecem ter uma facilidade excessiva em ultrapassá-lo.
A partir dos 80' Iannoni sv
I. Kone 6: Menos presente no jogo e, sobretudo, menos preciso do que em outras ocasiões, mas melhora com o passar do tempo.
Berardi 7: Ágil e perigoso, coloca em dificuldade a lateral esquerda da Juventus até fazê-la ruir na jogada do 1 a 1, que leva sua assinatura na coluna de assistências.
Pinamonti 7: Adormecido e com erros, até acordar com toda a lucidez no início do segundo tempo, passar por Bremer e marcar o gol do 1 a 1.
A partir dos 80' Nzola sv
Volpato 7: Entre os melhores da equipe, mesmo que às vezes se perca em um copo d'água. Mas, no geral, se destaca e se apresenta como o curinga do ataque do Sassuolo; foi dele o passe para Berardi na jogada do 1 a 1.
A partir dos 67' Lipani 6: Uma boa entrada
Técnico Grosso 8: Com uma semana de trabalho virada de cabeça para baixo, com um caso delicado para lidar, ele volta a Turim e faz a Juventus tremer. Parabéns a ele e a todo o Sassuolo.