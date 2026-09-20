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Nico Gonzalez Juventus ParmaGetty Images
Simone Gervasio
Traduzido por

Juventus x Atalanta AO VIVO

Juventus x Atalanta
Juventus
Atalanta
Campeonato Italiano

Mais um grande jogo nesta quinta rodada da Serie A, que antecede a longa pausa para as seleções. Em Turim, entram em campo Juventus e Atalanta. A seguir, a crônica da partida minuto a minuto.

  • Gols e lances importantes

    Juventus-Atalanta


    ARTILHEIROS -


    GOLS E PRINCIPAIS LANCES -

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  • A súmula


    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceiçao, Alajbegović, Nico González; Kolo Muani. Técnico: Luciano Spalletti


    À disposição: Pinsoglio, Radu, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Zhegrova, Rugani, Woltemade, Sarr, Pagnucco, Makiobo


    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kristensen, Bernasconi; Samardzić, Kessié, Ederson; De Ketelaere, Krstović, Rowe. Técnico: Maurizio Sarri


    À disposição: Pompei, Sportiello, Pasalic, Scamacca, Raspadori, Kolasinac, Obric, Mirra, Zalewski, Gaetano, Zappacosta, Elmas


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