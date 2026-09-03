Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
CM grafica Woltemade Kolo Muani 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Woltemade e Kolo Muani podem jogar juntos de apenas duas maneiras

Juventus
N. Woltemade
R. Kolo Muani
Campeonato Italiano
L. Spalletti

Nenhum dos dois é o centroavante de área desejado por Spalletti, mas eles poderiam ser utilizados ao mesmo tempo

Nick Woltemade, nascido em 2002, 177 jogos e 48 gols por clubes na carreira, além de 12 partidas e 4 gols pela seleção. Randal Kolo Muani, nascido em 1998, 333 partidas e 97 gols por clubes, além de 32 jogos e 9 gols pela seleção. A Juventus recomeça com o alemão e o francês para voltar a vencer, ou ao menos para alcançar a meta mínima de se classificar para a próxima Champions League, objetivo fracassado na última temporada. Caberá ao ex-Newcastle e ao ex-Tottenham tentar fazer Dusan Vlahovic ser esquecido, que acertou com o Besiktas ao fim de seu contrato com a Juventus.


Com Woltemade e Kolo Muani, a Juventus arrumou o ataque, que além de um grande número de pontas, também conta com Jeff Ekhator e Arek Milik na função de centroavante.Provavelmente nem Woltemade nem Kolo Muani correspondem exatamente ao perfil do centroavante ideal de Luciano Spalletti, que teria preferido um centroavante mais clássico, de área, enquanto tanto o alemão quanto o francês gostam de circular por toda a frente de ataque. Tanto Woltemade quanto Kolo Muani, porém, terão de se adaptar a também servir de referência no centro da área.


  • SPALLETTI E O CENTROAVANTE 'BOA'

    Na entrevista concedida hoje, Spalletti foi claro: "Woltemade tem físico, então o jogo aéreo e a finalização dentro da área são aspectos que, goste ou não, terá de aprender de cor, porque ele gosta de vir jogar futebol". E o mesmo discurso vale para Kolo Muani, que, em meio a tantos elogios, Spalletti havia alfinetado depois do gol perdido no campo do Frosinone na primeira rodada do campeonato ("Deve haver um motivo se faz dois anos que ele não joga").


    No 4-2-3-1 de Spalletti, um entre Woltemade e Kolo Muani será a referência ofensiva da Juventus. Os compromissos são muitos, entre Serie A, Europa League e Copa da Itália, e portanto não haverá problemas de revezamento e minutagem. Haverá muito espaço para ambos.

    • Publicidade

  • Woltemade e Kolo Muani juntos em campo: eis como

    A pergunta, na verdade, é outra: será possível vê-los jogar juntos? A resposta é sim, mas apenas em duas condições.


    A primeira é a que prevê um dos dois na função de centroavante e o outro como segundo atacante, com dois jogadores de lado. E esta é uma solução que poderia ser adotada tanto no time titular quanto durante a partida, com o alemão e o francês podendo até se alternar nas duas funções, talvez com o alemão mais propenso a jogar alguns metros atrás do companheiro de ataque.


    A segunda solução é a que prevê o duplo centroavante, com Woltemade e Kolo Muani como referências ofensivas com dois jogadores abertos pelos lados e dois meio-campistas centrais, em um 4-2-4 que poderia ser utilizado por Spalletti apenas com a partida em andamento e, sobretudo, caso a Juventus fosse obrigada a buscar a virada de um resultado negativo nos minutos finais de uma partida.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Juventus crest
Juventus
JUV
Milan crest
Milan
MIL