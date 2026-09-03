Juventus, Woltemade e Kolo Muani podem jogar juntos de apenas duas maneiras

Nick Woltemade, nascido em 2002, 177 jogos e 48 gols por clubes na carreira, além de 12 partidas e 4 gols pela seleção. Randal Kolo Muani, nascido em 1998, 333 partidas e 97 gols por clubes, além de 32 jogos e 9 gols pela seleção. A Juventus recomeça com o alemão e o francês para voltar a vencer, ou ao menos para alcançar a meta mínima de se classificar para a próxima Champions League, objetivo fracassado na última temporada. Caberá ao ex-Newcastle e ao ex-Tottenham tentar fazer Dusan Vlahovic ser esquecido, que acertou com o Besiktas ao fim de seu contrato com a Juventus.





Com Woltemade e Kolo Muani, a Juventus arrumou o ataque, que além de um grande número de pontas, também conta com Jeff Ekhator e Arek Milik na função de centroavante.Provavelmente nem Woltemade nem Kolo Muani correspondem exatamente ao perfil do centroavante ideal de Luciano Spalletti, que teria preferido um centroavante mais clássico, de área, enquanto tanto o alemão quanto o francês gostam de circular por toda a frente de ataque. Tanto Woltemade quanto Kolo Muani, porém, terão de se adaptar a também servir de referência no centro da área.



