Nick Woltemade, novo reforço da Juventus, falou aos canais oficiais do clube. O alemão nascido em 2002, que chega por empréstimo do Newcastle, se apresentou assim: "Estou muito feliz por estar aqui. A Juventus é um grande clube e estou empolgado com esta nova aventura. Para mim, é outro país e estou feliz por jogar em um grande clube como este. Para mim, a Juventus é o maior clube da Itália, por isso estou muito feliz e orgulhoso de mim mesmo. Também sinto orgulho pela minha família, pelos meus agentes, por todos que trabalham na Juve e que tornaram a transferência possível. Estou muito feliz por estar aqui e realmente mal posso esperar para começar".





Sobre suas características técnicas: "Acho que sou um jogador inteligente. Sei fazer gols, sei dar assistências, sei dar o último passe para os meus companheiros. Acho que sou bom em encontrar a posição certa em campo e acredito que, no geral, como vocês vão ver, essa é a minha maneira de jogar. Acho que não é frequente ver um garoto alto que joga como eu. Estou muito feliz por estar em uma equipe como a Juventus, que controla muito a bola e faz isso no tempo certo. Acho que é em situações como essas que posso me expressar melhor, por isso estou muito feliz".



