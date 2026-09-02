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Nick Woltemade Germany 2026 World CupGetty
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Woltemade: "Acho que peguei algo de Ibrahimovic"

Juventus
Campeonato Italiano
N. Woltemade

O novo atacante da Juventus se apresenta aos torcedores

Nick Woltemade, novo reforço da Juventus, falou aos canais oficiais do clube. O alemão nascido em 2002, que chega por empréstimo do Newcastle, se apresentou assim: "Estou muito feliz por estar aqui. A Juventus é um grande clube e estou empolgado com esta nova aventura. Para mim, é outro país e estou feliz por jogar em um grande clube como este. Para mim, a Juventus é o maior clube da Itália, por isso estou muito feliz e orgulhoso de mim mesmo. Também sinto orgulho pela minha família, pelos meus agentes, por todos que trabalham na Juve e que tornaram a transferência possível. Estou muito feliz por estar aqui e realmente mal posso esperar para começar".


Sobre suas características técnicas: "Acho que sou um jogador inteligente. Sei fazer gols, sei dar assistências, sei dar o último passe para os meus companheiros. Acho que sou bom em encontrar a posição certa em campo e acredito que, no geral, como vocês vão ver, essa é a minha maneira de jogar. Acho que não é frequente ver um garoto alto que joga como eu. Estou muito feliz por estar em uma equipe como a Juventus, que controla muito a bola e faz isso no tempo certo. Acho que é em situações como essas que posso me expressar melhor, por isso estou muito feliz".


  • "Meus modelos? É difícil, porque sou muito alto e não muitos jogadores são altos como eu, mas acho que peguei um pouco de todos, por exemplo de Zlatan Ibrahimović”, explica Woltemade, como repercute o TuttoJuve.com. “Sempre gostei de observá-lo porque ele também é muito alto e tem boa técnica. Além disso, também gosto de Kai Havertz, que é meu amigo. Sempre tento pegar um pouco de todos, tirar de cada um dessas características para depois tentar torná-las minhas também. Mas nunca foi fácil ter um modelo porque não acho que existam muitos jogadores parecidos comigo, por causa da minha altura e do meu jeito de jogar".


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