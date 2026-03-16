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Vlahovic JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Vlahovic se prepara para enfrentar o Sassuolo: as últimas notícias da Continassa

Depois de ter ficado de fora da partida em Udine por precaução, o retorno do atacante sérvio está se aproximando

As notícias que chegam da sede da Juventus fazem os torcedores da equipe darem um suspiro de alívio. Durante uma conexão com a Sky Sport, o correspondente em Turim, Paolo Aghemo, fez um balanço sobre as condições físicas de Dusan Vlahovic, dando a entender que o retorno do atacante sérvio está iminente.

Segundo o que foi divulgado, de fato, Vlahovic está finalmente pronto para voltar ao elenco. “Vlahovic está pronto, desta vez ele finalmente estará presente”, explicou Aghemo. O atacante deve ser incluído na lista de convocados para o confronto contra o Sassuolo, embora, muito provavelmente, comece no banco e sua eventual entrada em campo seja avaliada somente durante a partida.

  • O camisa nove da Juventus já treina há algumas semanas junto com o resto do grupo, sinal de que sua condição física está melhorando constantemente. Seu retorno já parecia possível no jogo do último sábado contra a Udinese, mas acabou prevalecendo a prudência, por acordo mútuo entre o técnico e o jogador. Sem pressa, portanto: decidiu-se conceder a Vlahovic mais uma semana de treinos para completar a recuperação e evitar qualquer risco de recaída.

    Enquanto isso, a Juventus continua a preparação para o próximo compromisso do campeonato contra o Sassuolo. O objetivo é chegar à partida com o elenco o mais completo possível e, nesse sentido, a possível convocação de Vlahovic representa uma notícia importante para o setor ofensivo. Se tudo correr bem nos últimos treinos, o atacante sérvio deve voltar pelo menos ao elenco, pronto para dar sua contribuição caso a partida exija. A contagem regressiva para o retorno de DV9, portanto, parece realmente estar chegando ao fim.

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