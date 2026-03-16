Juventus, Vlahovic se prepara para enfrentar o Sassuolo: as últimas notícias da Continassa

As notícias que chegam da sede da Juventus fazem os torcedores da equipe darem um suspiro de alívio. Durante uma conexão com a Sky Sport, o correspondente em Turim, Paolo Aghemo, fez um balanço sobre as condições físicas de Dusan Vlahovic, dando a entender que o retorno do atacante sérvio está iminente.
Segundo o que foi divulgado, de fato, Vlahovic está finalmente pronto para voltar ao elenco. “Vlahovic está pronto, desta vez ele finalmente estará presente”, explicou Aghemo. O atacante deve ser incluído na lista de convocados para o confronto contra o Sassuolo, embora, muito provavelmente, comece no banco e sua eventual entrada em campo seja avaliada somente durante a partida.