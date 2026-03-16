Juventus, Vlahovic se prepara para enfrentar o Sassuolo: as últimas notícias da Continassa

O camisa nove da Juventus já treina há algumas semanas junto com o resto do grupo, sinal de que sua condição física está melhorando constantemente. Seu retorno já parecia possível no jogo do último sábado contra a Udinese, mas acabou prevalecendo a prudência, por acordo mútuo entre o técnico e o jogador. Sem pressa, portanto: decidiu-se conceder a Vlahovic mais uma semana de treinos para completar a recuperação e evitar qualquer risco de recaída.

Enquanto isso, a Juventus continua a preparação para o próximo compromisso do campeonato contra o Sassuolo. O objetivo é chegar à partida com o elenco o mais completo possível e, nesse sentido, a possível convocação de Vlahovic representa uma notícia importante para o setor ofensivo. Se tudo correr bem nos últimos treinos, o atacante sérvio deve voltar pelo menos ao elenco, pronto para dar sua contribuição caso a partida exija. A contagem regressiva para o retorno de DV9, portanto, parece realmente estar chegando ao fim.