Juventus, Viviano: “Giuntoli é 150 vezes melhor que Comolli, me mostre uma contratação decente do francês”

Em outra ocasião anterior, Viviano também se pronunciou sobre a alternância na baliza entre Di Gregorio e Perin, com este último, que começou como suplente e recentemente se tornou titular efetivo. Em entrevista à Radio Radio, eis o que ele disse.

“Pessoalmente, entre os dois, prefiro Perin, mas quando falamos de Di Gregorio, falamos de um excelente goleiro. É claro que jogar por um time que por quarenta anos teve entre os postes os melhores goleiros do mundo não é fácil, as expectativas são enormes, além de tudo isso, cada erro cometido com a camisa da Juventus é amplificado e muitas vezes colocado à frente das boas atuações. Não acredito que, de repente, ele tenha passado de um goleiro promissor para o último dos azarados”.