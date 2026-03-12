Emiliano Viviano voltou a falar sobre a Juventus e as últimas sessões de mercado dos bianconeri. O ex-goleiro participou do podcast Sportium Fun e avaliou o trabalho de Damien Comolli, atual diretor executivo da Juventus, comparando-o com seu antecessor, Cristiano Giuntoli. Aqui estão suas palavras.
Traduzido por
Juventus, Viviano: “Giuntoli é 150 vezes melhor que Comolli, me mostre uma contratação decente do francês”
COMOLLI OU GIUNTOLI?
“Cite uma aquisição decente feita por Comolli. Giuntoli teve um desempenho 150 vezes melhor do que Comolli. Quando solicitam que você reduza em 50 milhões de euros a massa salarial e, após a redução, afirmam que você não obteve resultados, é fácil agir como Comolli. Gasta aqui e ali. Giuntoli tinha que reduzir a massa salarial: não podemos avaliar um dirigente como se fosse um jogo de fantacalcio. Não se trata de comprar e vender, ele tem que fazer uma série de coisas: gerenciar o grupo e fazer outras coisas. Ele talvez tenha contratado Di Gregorio, que se revelou um erro, ou Koopmeiners, que todos nós teríamos comprado, mas o que Comolli fez? Ele contratou David e Openda. Não há ninguém que tenha se destacado, que te faça dizer “que bom”.
SOBRE OS GUARDA-REDES
Em outra ocasião anterior, Viviano também se pronunciou sobre a alternância na baliza entre Di Gregorio e Perin, com este último, que começou como suplente e recentemente se tornou titular efetivo. Em entrevista à Radio Radio, eis o que ele disse.
“Pessoalmente, entre os dois, prefiro Perin, mas quando falamos de Di Gregorio, falamos de um excelente goleiro. É claro que jogar por um time que por quarenta anos teve entre os postes os melhores goleiros do mundo não é fácil, as expectativas são enormes, além de tudo isso, cada erro cometido com a camisa da Juventus é amplificado e muitas vezes colocado à frente das boas atuações. Não acredito que, de repente, ele tenha passado de um goleiro promissor para o último dos azarados”.