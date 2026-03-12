Goal.com
Juventus, Viviano: “Giuntoli é 150 vezes melhor que Comolli, me mostre uma contratação decente do francês”

A comparação do ex-goleiro entre os dois dirigentes que se alternaram no comando dos bianconeri.

Emiliano Viviano voltou a falar sobre a Juventus e as últimas sessões de mercado dos bianconeri. O ex-goleiro participou do podcast Sportium Fun e avaliou o trabalho de Damien Comolli, atual diretor executivo da Juventus, comparando-o com seu antecessor, Cristiano Giuntoli. Aqui estão suas palavras. 

  • COMOLLI OU GIUNTOLI?

    Cite uma aquisição decente feita por Comolli. Giuntoli teve um desempenho 150 vezes melhor do que Comolli. Quando solicitam que você reduza em 50 milhões de euros a massa salarial e, após a redução, afirmam que você não obteve resultados, é fácil agir como Comolli. Gasta aqui e ali. Giuntoli tinha que reduzir a massa salarial: não podemos avaliar um dirigente como se fosse um jogo de fantacalcio. Não se trata de comprar e vender, ele tem que fazer uma série de coisas: gerenciar o grupo e fazer outras coisas. Ele talvez tenha contratado Di Gregorio, que se revelou um erro, ou Koopmeiners, que todos nós teríamos comprado, mas o que Comolli fez? Ele contratou David e Openda. Não há ninguém que tenha se destacado, que te faça dizer “que bom”.

  • SOBRE OS GUARDA-REDES

    Em outra ocasião anterior, Viviano também se pronunciou sobre a alternância na baliza entre Di Gregorio e Perin, com este último, que começou como suplente e recentemente se tornou titular efetivo. Em entrevista à Radio Radio, eis o que ele disse.

    “Pessoalmente, entre os dois, prefiro Perin, mas quando falamos de Di Gregorio, falamos de um excelente goleiro. É claro que jogar por um time que por quarenta anos teve entre os postes os melhores goleiros do mundo não é fácil, as expectativas são enormes, além de tudo isso, cada erro cometido com a camisa da Juventus é amplificado e muitas vezes colocado à frente das boas atuações. Não acredito que, de repente, ele tenha passado de um goleiro promissor para o último dos azarados”.

