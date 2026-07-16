Juventus: vender Koopmeiners por um bom preço seria a obra-prima de Carnevali

Nem mesmo a Copa do Mundo conseguiu melhorar a situação de Teun Koopmeiners, que, com a seleção holandesa, foi protagonista de quatro partidas sem brilho contra Japão, Suécia, Holanda e Marrocos. O único destaque foi o pênalti convertido na disputa de pênaltis nas oitavas de final perdidas contra o Marrocos, o que não foi suficiente nem para a classificação da Holanda, nem para reavaliar a temporada do meio-campista holandês e, sobretudo, nem para elevar seu valor no mercado.





O jogador nascido em 1998, ainda de férias após a experiência na Copa do Mundo, assim que retornar a Turim, recomeçará exatamente de onde havia encerrado a temporada 2025-26 com a camisa da Juventus (44 partidas e 2 gols): Koopmeiners não é titular do time ideal de Luciano Spalletti e está no mercado, em busca de uma solução difícil para uma estratégia de saída da Continassa.



