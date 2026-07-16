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CM Grafica Koopmeiners Juventus 2026
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: vender Koopmeiners por um bom preço seria a obra-prima de Carnevali

Juventus
T. Koopmeiners

O holandês não faz parte do time titular de Spalletti, mas, devido aos custos, não é fácil para Carnevali colocá-lo no mercado

Nem mesmo a Copa do Mundo conseguiu melhorar a situação de Teun Koopmeiners, que, com a seleção holandesa, foi protagonista de quatro partidas sem brilho contra Japão, Suécia, Holanda e Marrocos. O único destaque foi o pênalti convertido na disputa de pênaltis nas oitavas de final perdidas contra o Marrocos, o que não foi suficiente nem para a classificação da Holanda, nem para reavaliar a temporada do meio-campista holandês e, sobretudo, nem para elevar seu valor no mercado.


O jogador nascido em 1998, ainda de férias após a experiência na Copa do Mundo, assim que retornar a Turim, recomeçará exatamente de onde havia encerrado a temporada 2025-26 com a camisa da Juventus (44 partidas e 2 gols): Koopmeiners não é titular do time ideal de Luciano Spalletti e está no mercado, em busca de uma solução difícil para uma estratégia de saída da Continassa.


  • A ÚLTIMA TEMPORADA

    Desde a temporada passada, há a sensação de que a Juve — e, em particular, Spalletti desde sua chegada a Turim — realmente tentou de tudo com Koopmeiners, inclusive no que diz respeito à sua posição em campo. Para evitar que ele jogasse de costas para o gol — posição indesejada na qual ele se viu atuando com demasiada frequência na temporada passada, especialmente com Thiago Motta no comando na temporada 2024-25 (44 partidas e 5 gols) —, Spalletti recuou sua posição, ampliando, ao mesmo tempo, seu raio de ação.



    • Publicidade

  • UMA RESERVA DE 61 MILHÕES

    Koopmeiners foi, portanto, escalado tanto como zagueiro (na lateral da defesa de três) quanto como meio-campista central, com resultados decepcionantes em ambas as funções. Depois, à medida que a Juventus recuperou os lesionados e passou a jogar com uma defesa de quatro, a função do holandês ficou definitivamente definida: reserva de luxo. Um jogador para preencher lacunas com um valor de transferência de 54,7 milhões (61 se contarmos também os bônus). Se Bremer não estivesse presente, Kelly jogava como zagueiro central e Koop na esquerda. Se faltasse um entre Locatelli e Thuram, Koop poderia jogar no meio-campo. Na prática, um reforço de reserva. E, na prática, o reconhecimento do fracasso de uma das contratações mais caras da história da Juventus.


    E é daqui que se recomeça: independentemente do que acontecer no mercado de contratações, no elenco da Juventus de 2026-27, Koopmeiners está destinado a ser novamente um reserva. Um reserva que Giovanni Carnevali e Frederic Massara terão que tentar vender.

  • ESTRATÉGIA DE SAÍDA

    Para poder vender Koopmeiners neste verão, a Juventus quer uma transferência definitiva ou um empréstimo com opção de compra obrigatória. E não pode se dar ao luxo de ter um prejuízo: conforme comunicado oficial, o holandês foi adquirido “por um valor de € 51,3 milhões, pagáveis em quatro exercícios, além de encargos acessórios no valor de € 3,4 milhões”. Considerando que o ex-jogador do AZ Alkmaar assinou um contrato válido até 30 de junho de 2029, o valor contabilístico para o clube bianconero é de 10,9 milhões de euros por ano.Em outras palavras, serão necessários 32,9 milhões para evitar uma perda financeira. Um valor que, até o momento, é muito difícil imaginar que alguém possa desembolsar, apesar de, em janeiro, ter havido algum interesse tímido da Turquia e da Arábia Saudita. Nos primeiros momentos desta janela de transferências, a Juve tentou incluir Koopmeiners na negociação com a Roma por Mile Svilar, proposta que os giallorossi rejeitaram. A partir daí, também para Koop, os rumores do mercado se acalmaram.


    Para Carnevali, novo diretor executivo da Juve e ex-Sassuolo, vender é uma arte que ele conhece e pratica com excelentes resultados ao longo de uma brilhante carreira que o levou aos escritórios da Continassa: agora, conseguir vender Koopmeiners sem gerar prejuízo seria sua obra-prima.


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