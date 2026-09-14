Juventus, uma viagem pelo momento ruim: as sete coisas que não funcionam

A chegada de Carnevali e Massara, além de Chiellini e Ottolini, foi pensada com a intenção de construir as bases para uma longa estabilidade, para abrir um ciclo. Os atuais dirigentes, recém-nomeados há pouquíssimos meses, nestes dias estão verificando de perto todas as contradições que são fruto das constantes reviravoltas das quais a Juventus foi protagonista nos últimos anos. Alguns exemplos para ilustrar: os gols e as assistências de Zhegrova, Nico Gonzalez, Koopmeiners e Gatti, jogadores que não saíram no verão apenas porque não chegou a oferta certa; o péssimo início de temporada de Kolo Muani, contratado por Giuntoli, depois perseguido por Comolli e por fim retomado por Carnevali, uma longa perseguição até aqui infrutífera na zona de gol, com o peso das farpas de Spalletti; por fim, um ataque que não marca, enquanto quase todos os jogadores ofensivos que deixaram a Juventus estão fazendo gols em suas novas equipes (Vlahovic, Openda, Licina, Adzic e David).





"No futebol há ciclos, há períodos em que se está no auge e outros em que se está em dificuldade. O nosso objetivo? É vencer, conversa conta pouco ou nada. Temos de buscar o máximo resultado: ainda há muito a fazer para competir pelo Scudetto e pela Liga Europa e, embora não seja um torneio fácil, pode ser e se tornar para nós uma oportunidade. Não podemos pensar que a Juventus tenha se tornado um clube de nível mais baixo do que é. Estamos em um ciclo, haverá dificuldades e também possibilidades de voltar ao auge", disse ainda Carnevali, nesta manhã, à Radio Rai. Pois é, a sensação é de que ter se acomodado em uma situação de nível mais baixo em relação à própria história seja, no plano mental, a principal armadilha da qual a Juventus já há anos tem dificuldade para sair.