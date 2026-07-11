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Tomori MilanGetty
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Tomori volta a ser cogitado: mas Gatti precisa sair

Juventus
Mercado da bola
Milan
F. Tomori

O zagueiro do Milan havia recusado a transferência para a Juventus em 2025

A Juventus volta a se interessar por Fikayo Tomori. Um ano e meio após a transferência ter fracassado devido à recusa do zagueiro, segundo o jornal *La Gazzetta dello Sport*, os bianconeri estão novamente avaliando o zagueiro central do Milan, considerado um jogador experiente e já adaptado à Série A, em linha com as exigências de Luciano Spalletti.


A negociação, no entanto, depende das vendas, segundo o jornal. A prioridade da diretoria liderada por Giovanni Carnevali é, de fato, reduzir o elenco antes de agir no mercado. Entre os possíveis saídas está Federico Gatti: o zagueiro, que perdeu a vaga para Bremer e busca mais regularidade, poderia garantir um lucro significativo. O Napoli e clubes turcos continuam em segundo plano.


  • Caso Gatti se despeda, a Juve está pronta para apostar forte em Tomori. O inglês, cujo contrato com o Milan vence em 2027 e que provavelmente terá menos espaço após a chegada de Gila, poderia, desta vez, considerar uma transferência. Para o Milan, seria uma oportunidade de arrecadar recursos, enquanto a Juventus vê nisso uma chance no mercado. Antes disso, porém, é preciso uma venda.


    Em sua passagem pelo Milan, Tomori, nascido em 1997 e no time desde 2021, acumulou 214 partidas, marcando 7 gols. Em seu palmarés, um Scudetto (2022) e uma Supercopa da Itália (2024).



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