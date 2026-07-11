Juventus, Tomori volta a ser cogitado: mas Gatti precisa sair

A Juventus volta a se interessar por Fikayo Tomori. Um ano e meio após a transferência ter fracassado devido à recusa do zagueiro, segundo o jornal *La Gazzetta dello Sport*, os bianconeri estão novamente avaliando o zagueiro central do Milan, considerado um jogador experiente e já adaptado à Série A, em linha com as exigências de Luciano Spalletti.





A negociação, no entanto, depende das vendas, segundo o jornal. A prioridade da diretoria liderada por Giovanni Carnevali é, de fato, reduzir o elenco antes de agir no mercado. Entre os possíveis saídas está Federico Gatti: o zagueiro, que perdeu a vaga para Bremer e busca mais regularidade, poderia garantir um lucro significativo. O Napoli e clubes turcos continuam em segundo plano.



