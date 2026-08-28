Juventus surpreende: pede Miranda ao Bologna

A Juventus segue se movimentando no mercado em busca de reforços para a defesa e, nas últimas horas, teria batido à porta do Bologna por Juan Miranda. A informação foi repercutida nesta manhã pelo Il Resto del Carlino, que relata um interesse que surgiu rapidamente por parte da diretoria da Juventus em relação ao lateral espanhol nascido em 2000.
Miranda, que chegou ao Bologna no verão de 2024, tem contrato com o clube rossoblù até 30 de junho de 2028. Um vínculo longo que coloca o Bologna em posição de força na negociação, sobretudo considerando a vontade do clube de não se desfazer facilmente de seus jogadores mais importantes. A Juventus, porém, já teria identificado a possível fórmula para tentar convencer o clube da Emília.