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Miranda Bologna Europa LeagueGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus surpreende: pede Miranda ao Bologna

Juventus
Mercado da bola
Bologna
Campeonato Italiano

Para a negociação, a posição de Juan Cabal pode ser decisiva

A Juventus segue se movimentando no mercado em busca de reforços para a defesa e, nas últimas horas, teria batido à porta do Bologna por Juan Miranda. A informação foi repercutida nesta manhã pelo Il Resto del Carlino, que relata um interesse que surgiu rapidamente por parte da diretoria da Juventus em relação ao lateral espanhol nascido em 2000.


Miranda, que chegou ao Bologna no verão de 2024, tem contrato com o clube rossoblù até 30 de junho de 2028. Um vínculo longo que coloca o Bologna em posição de força na negociação, sobretudo considerando a vontade do clube de não se desfazer facilmente de seus jogadores mais importantes. A Juventus, porém, já teria identificado a possível fórmula para tentar convencer o clube da Emília.

  • O fator Cabal

    Depois de fechar a operação por Jhon Lucumí, a Juventus teria colocado na mesa uma troca com Juan Cabal, acompanhada de uma compensação financeira em favor do Bologna. O valor cogitado giraria entre 5 e 7 milhões de euros, com o clube de Casteldebole sendo chamado, portanto, a avaliar uma operação que garantiria tanto um novo reforço para a defesa quanto um importante componente econômico.


    O principal entrave, ao menos neste momento, diz respeito justamente a Cabal. O defensor colombiano, segundo foi informado, teria recusado o destino bolonhês, complicando inevitavelmente os planos da Juventus. Sua posição, no entanto, pode mudar nos próximos dias, também à luz das hierarquias dentro do elenco da Juventus.


    A disputa por Miranda, portanto, está apenas começando. De um lado, há uma Juventus que tenta construir uma solução sustentável por meio de uma contrapartida técnica e uma compensação financeira; do outro, um Bologna que pode contar com a duração do contrato do espanhol e com sua própria posição negocial. A possível inclusão de Cabal representa, neste momento, a variável decisiva para entender se a operação poderá realmente decolar.

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