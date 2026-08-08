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Luciano SpallettiGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Spalletti: "A Inter é mais time do que nós. Bem Kolo Muani e Alajbegovic"

Juventus
L. Spalletti
Campeonato Italiano

O técnico da Juventus fala após a derrota para a Inter no amistoso disputado na Austrália

Luciano Spalletti, técnico da Juventus, falou aos microfones da Sky Sport após o Derby d'Italia perdido por 2 a 1 para a Inter em amistoso em Perth, na Austrália: "Kolo Muani e Alajbegovic? Eu os avalio bem, no sentido de que, antes de contratá-los, eu os observei atentamente e os conheço bem. Alajbegovic já vinha sendo monitorado anteriormente por Massara, então são coisas que nos deixam tranquilos. Mas depois eles precisam alcançar uma condição, porque chegaram há três dias e talvez também tenha sido um exagero pedir que fizessem um tempo".

  • Sobre o equilíbrio que ainda falta à equipe: "Há jogadores fortes, que têm um nível importante de futebol, mas depois é preciso ver como conseguiremos encontrar os equilíbrios, como conseguiremos nos tornar um time. Porque esta noite a Inter, no primeiro tempo, mostrou ser mais time do que nós e isso é um trabalho e um processo que precisamos absolutamente fazer, porque precisamos dar um passo à frente".

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