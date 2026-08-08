Juventus, Spalletti: "A Inter é mais time do que nós. Bem Kolo Muani e Alajbegovic"

Luciano Spalletti, técnico da Juventus, falou aos microfones da Sky Sport após o Derby d'Italia perdido por 2 a 1 para a Inter em amistoso em Perth, na Austrália: "Kolo Muani e Alajbegovic? Eu os avalio bem, no sentido de que, antes de contratá-los, eu os observei atentamente e os conheço bem. Alajbegovic já vinha sendo monitorado anteriormente por Massara, então são coisas que nos deixam tranquilos. Mas depois eles precisam alcançar uma condição, porque chegaram há três dias e talvez também tenha sido um exagero pedir que fizessem um tempo".