Juventus sem Locatelli: o capitão será Bremer, a quem cabe a escolha

Com a longa ausência de Manuel Locatelli, a Juventus precisa definir um novo capitão. O meio-campista da Juventus, de fato, foi operado em Lyon para a sutura do menisco lateral do joelho direito e deve voltar a ficar à disposição apenas no início da primavera. Consequentemente, a partir da partida fora de casa de domingo à noite contra o Sassuolo, a braçadeira deve passar para o braço de Gleison Bremer.





A escolha do zagueiro brasileiro parece quase natural, segundo informa a La Gazzetta dello Sport. Além do seu indiscutível valor técnico e da grande profissionalismo demonstrada ao longo dos anos, Bremer já ocupa uma posição importante na hierarquia do vestiário. Na última temporada, apenas três jogadores usaram a braçadeira da Juventus e Locatelli, quando começou como titular, praticamente sempre a carregou. Na ausência dele, porém, a tarefa coube quatro vezes justamente a Bremer e duas a Kenan Yildiz, também fora por lesão, até o início de novembro.





O 'vice' de Bremer pode ser Weston McKennie, que, porém, primeiro terá de se recuperar do desgaste muscular que o fez perder os jogos contra Parma e Milan.







