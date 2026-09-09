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Bremer JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus sem Locatelli: o capitão será Bremer, a quem cabe a escolha

Juventus
M. Locatelli
G. Bremer
L. Spalletti
Campeonato Italiano

Com a grave lesão do meio-campista, a braçadeira de capitão vai para o defensor brasileiro

Com a longa ausência de Manuel Locatelli, a Juventus precisa definir um novo capitão. O meio-campista da Juventus, de fato, foi operado em Lyon para a sutura do menisco lateral do joelho direito e deve voltar a ficar à disposição apenas no início da primavera. Consequentemente, a partir da partida fora de casa de domingo à noite contra o Sassuolo, a braçadeira deve passar para o braço de Gleison Bremer.


A escolha do zagueiro brasileiro parece quase natural, segundo informa a La Gazzetta dello Sport. Além do seu indiscutível valor técnico e da grande profissionalismo demonstrada ao longo dos anos, Bremer já ocupa uma posição importante na hierarquia do vestiário. Na última temporada, apenas três jogadores usaram a braçadeira da Juventus e Locatelli, quando começou como titular, praticamente sempre a carregou. Na ausência dele, porém, a tarefa coube quatro vezes justamente a Bremer e duas a Kenan Yildiz, também fora por lesão, até o início de novembro.


O 'vice' de Bremer pode ser Weston McKennie, que, porém, primeiro terá de se recuperar do desgaste muscular que o fez perder os jogos contra Parma e Milan.



  • Na Juventus, cabe a Luciano Spalletti decidir quem será o capitão, como é tradição no clube. E lembramos, em relação ao passado, alguns episódios que ficaram na memória: como a passagem da braçadeira de Antonio Conte para Alessandro Del Piero, decidida por Lippi, ou como a decisão de Thiago Motta de tirar a braçadeira de Danilo (que também acabou fora do elenco e depois foi negociado) para passá-la primeiro a Federico Gatti e depois, em revezamento, a outros jogadores. Em outros contextos, porém, são os próprios jogadores que decidem o capitão. Ou as próprias jogadoras, como no caso do London City Lionesses, como mostram as palavras da italiana Elena Linari, ex-Roma, ao Tuttosport: "O clube decidiu que as próprias jogadoras indicassem as três capitãs, ideia de que gosto e que também poderia ser usada na Itália".

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