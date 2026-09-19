Pape Sarr, meio-campista da Juventus que esteve em campo tanto na derrota para o Sassuolo no campeonato quanto na vitória contra o NEC na Europa League, falou aos microfones da Sky na véspera do jogo contra a Atalanta, marcado para amanhã às 18h no Allianz Stadium, em Turim: "Acho que não será uma partida fácil, mas nos preparamos bem e certamente estaremos prontos para domingo à noite. Temos uma grande oportunidade e a possibilidade de vencer a partida".
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Juventus, Sarr: "Eis sobre o que Spalletti me dá conselhos"
Depois, sobre Spalletti: "Ele está me ajudando, era o meu primeiro jogo e fiquei lesionado por três meses, tentou me dar conselhos sobre a posição, a bola, sobre como cobrir o campo e me ajudou entre o primeiro e o segundo tempo".
Por fim, sobre Guglielmo Vicario, seu companheiro de equipe também no Tottenham: "Ele me ajuda - relata o Tuttosport -. Estou começando a aprender italiano e ele me dá muitos conselhos".
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