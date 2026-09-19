Depois, sobre Spalletti: "Ele está me ajudando, era o meu primeiro jogo e fiquei lesionado por três meses, tentou me dar conselhos sobre a posição, a bola, sobre como cobrir o campo e me ajudou entre o primeiro e o segundo tempo".





Por fim, sobre Guglielmo Vicario, seu companheiro de equipe também no Tottenham: "Ele me ajuda - relata o Tuttosport -. Estou começando a aprender italiano e ele me dá muitos conselhos".