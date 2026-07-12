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Juventus FC v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: o Napoli recusa a troca entre Gatti e Lobotka

Juventus
Mercado da bola
Napoli
F. Gatti
S. Lobotka

O zagueiro agrada ao Napoli, que, no entanto, não pretende reforçar os rivais com o meia que agrada a Spalletti

Federico Gatti continua sendo um dos nomes mais acompanhados pelo Napoli para reforçar a defesa. O zagueiro central da Juventus e da Seleção Italiana, nascido em 1998, permanece no radar do clube azzurro, que poderia tentar aproveitar a necessidade dos bianconeri de reduzir o elenco antes de investir em novas contratações.


Segundo o que foi divulgado pelo Corriere della Sera, o Napoli espera aproveitar esse cenário para negociar a contratação do ex-jogador do Frosinone em condições financeiras mais favoráveis, buscando conseguir um preço inferior às avaliações iniciais da Juventus.


  • Durante as negociações entre os dois clubes, teria surgido também a hipótese de uma troca em igualdade de condições envolvendo Stanislav Lobotka. A Juventus teria identificado no meia eslovaco o perfil ideal para reforçar o meio-campo, mas o diretor esportivo Giovanni Manna teria rejeitado imediatamente a proposta.


    O meio-campista, nascido em 1994, de fato, não é considerado intocável, mas o Napoli só está disposto a considerar sua venda caso receba uma oferta de grande porte. A avaliação estabelecida pelo clube napolitano gira em torno de 30 milhões de euros, valor considerado necessário para iniciar uma negociação com um concorrente direto da Série A (a cláusula de 25 milhões é válida apenas para o mercado internacional).


    O interesse por Gatti, portanto, continua concreto, mas a negociação promete ser tudo menos simples. Além dos aspectos econômicos, pesam também as relações não exatamente cordiais entre o Napoli e a Juventus, um fator que pode tornar ainda mais complexo chegar a um acordo nas próximas semanas de mercado.



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