Juventus: o Napoli recusa a troca entre Gatti e Lobotka

Durante as negociações entre os dois clubes, teria surgido também a hipótese de uma troca em igualdade de condições envolvendo Stanislav Lobotka. A Juventus teria identificado no meia eslovaco o perfil ideal para reforçar o meio-campo, mas o diretor esportivo Giovanni Manna teria rejeitado imediatamente a proposta.





O meio-campista, nascido em 1994, de fato, não é considerado intocável, mas o Napoli só está disposto a considerar sua venda caso receba uma oferta de grande porte. A avaliação estabelecida pelo clube napolitano gira em torno de 30 milhões de euros, valor considerado necessário para iniciar uma negociação com um concorrente direto da Série A (a cláusula de 25 milhões é válida apenas para o mercado internacional).





O interesse por Gatti, portanto, continua concreto, mas a negociação promete ser tudo menos simples. Além dos aspectos econômicos, pesam também as relações não exatamente cordiais entre o Napoli e a Juventus, um fator que pode tornar ainda mais complexo chegar a um acordo nas próximas semanas de mercado.







