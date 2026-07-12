Juventus: o Napoli recusa a troca entre Gatti e Lobotka

Federico Gatti continua sendo um dos nomes mais acompanhados pelo Napoli para reforçar a defesa. O zagueiro central da Juventus e da Seleção Italiana, nascido em 1998, permanece no radar do clube azzurro, que poderia tentar aproveitar a necessidade dos bianconeri de reduzir o elenco antes de investir em novas contratações.
Segundo o que foi divulgado pelo Corriere della Sera, o Napoli espera aproveitar esse cenário para negociar a contratação do ex-jogador do Frosinone em condições financeiras mais favoráveis, buscando conseguir um preço inferior às avaliações iniciais da Juventus.