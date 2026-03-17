Juventus, o conselho de Marchisio: “Tonali é a contratação ideal. Com três contratações e com Spalletti, podemos voltar a vencer”

“A evolução de Locatelli? Para mim, não foi só dele, mas de todo o grupo. Ele nunca teve uma queda de rendimento nas partidas, mas teve que se adaptar a um sistema de jogo diferente. Mesmo antes, ele já era um dos meio-campistas que mais recuperava a bola, fechava as linhas de passe e protegia muito bem uma defesa que estava instável. Agora a equipe está organizada e os meio-campistas têm mais confiança na troca de passes e jogam para causar perigo. Isso permitiu que Locatelli voltasse a ser perigoso também com passes em profundidade para os companheiros”.

“No verão, porém, a Juve precisa renovar a espinha dorsal, é isso que falta. É preciso um zagueiro central para formar dupla com Bremer; alguém como Tonali seria a contratação ideal para o meio-campo e, além disso, é necessário um grande atacante. Agora fala-se na renovação de Vlahovic e eu digo: por que não? Seria interessante vê-lo por uma temporada inteira com Spalletti, que pode consagrá-lo e transformá-lo em um verdadeiro centroavante da Juve”.

“Tonali seria a contratação ideal porque já no Milan era um jogador forte e na Premier League aprimorou suas habilidades, além de ser italiano. E a Juventus precisa de italianos. Nesse sentido, a Lega Serie A deveria estabelecer limites: não que os estrangeiros não sejam necessários, mas eles precisam ser de qualidade”.