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Spalletti Milan JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, nova contratação na comissão técnica de Luciano Spalletti: é Simone Beccaccioli

Juventus
Mercado da bola
L. Spalletti

A equipe técnica da Juventus fica completa com a chegada de um novo colaborador para Spalletti

Conforme relata Romeo Agresti, na Juventus há uma nova contratação na comissão técnica de Luciano Spalletti. Trata-se de Simone Beccaccioli, que já trabalhou com o técnico toscano e conquistou o título do campeonato italiano com o Napoli na temporada 2022-23. Beccaccioli é analista de jogos e assessor técnico.

  • Com isso, a comissão técnica de Spalletti fica completa, assim como a diretoria, com as contratações de Giovanni Carnevali e Frederic Massara. Agora, resta ao clube da Juventus dar início às negociações no mercado de transferências, que, por enquanto, se limita apenas à contratação de Jeff Ekhator.

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