Conforme relata Romeo Agresti, na Juventus há uma nova contratação na comissão técnica de Luciano Spalletti. Trata-se de Simone Beccaccioli, que já trabalhou com o técnico toscano e conquistou o título do campeonato italiano com o Napoli na temporada 2022-23. Beccaccioli é analista de jogos e assessor técnico.
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Juventus, nova contratação na comissão técnica de Luciano Spalletti: é Simone Beccaccioli
Com isso, a comissão técnica de Spalletti fica completa, assim como a diretoria, com as contratações de Giovanni Carnevali e Frederic Massara. Agora, resta ao clube da Juventus dar início às negociações no mercado de transferências, que, por enquanto, se limita apenas à contratação de Jeff Ekhator.
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