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Gianluca Minchiotti
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Juventus: Neto chegou a Turim para fazer exames médicos e assinar contrato

Juventus
Mercado da bola
N. Neto

O goleiro brasileiro chega para substituir o lesionado Grabara

Norberto Neto chegou na manhã desta quinta-feira ao aeroporto de Caselle, em Turim, para depois seguir ao J|Medical para os exames médicos de praxe. A Juventus escolheu Neto, que retorna ao clube, para substituir Kamil Grabara, cuja temporada terminou por causa de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito. O brasileiro, depois de realizar os exames, assinará um contrato que o vinculará à Velha Senhora até 30 de junho de 2027.


  • Neto já jogou pela Juventus entre 2015 e 2017, somando 22 partidas e conquistando 2 Scudetti, 2 Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Na carreira, o goleiro brasileiro também venceu duas vezes a Copa da Espanha (uma com o Valencia e uma com o Barcelona) e uma prata olímpica com o Brasil nos Jogos de Londres 2012.


    Neto, que em 2025-26 havia jogado pelo Botafogo (18 partidas) e que antes do chamado da Continassa estava sem clube, chega à Juventus para ocupar o papel de reserva do goleiro titular, Guglielmo Vicario.

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