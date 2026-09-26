Para substituir Kamil Grabara, cuja temporada acabou por causa de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito, a Juventus escolheu Norberto Neto, que está de volta ao clube. O brasileiro, nascido em 1989, chegará a Turim para os exames médicos no J|Medical durante o dia de amanhã, antes de assinar o contrato que o vinculará à Juventus até 30 de junho de 2027.
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Juventus: Neto chega, faz exames médicos no domingo e assina contrato
Neto já jogou pela Juventus entre 2015 e 2017, somando 22 partidas e conquistando 2 Scudetti, 2 Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Na carreira, o goleiro brasileiro também venceu duas vezes a Copa da Espanha (uma com o Valencia e uma com o Barcelona) e uma prata olímpica com o Brasil nos Jogos de Londres 2012.
Neto, que em 2025-26 havia jogado pelo Botafogo (18 partidas) e que antes do chamado da Continassa estava sem clube, chega à Juventus para ocupar o papel de reserva do goleiro titular, Guglielmo Vicario.
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