Neto já jogou pela Juventus entre 2015 e 2017, somando 22 partidas e conquistando 2 Scudetti, 2 Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Na carreira, o goleiro brasileiro também venceu duas vezes a Copa da Espanha (uma com o Valencia e uma com o Barcelona) e uma prata olímpica com o Brasil nos Jogos de Londres 2012.





Neto, que em 2025-26 havia jogado pelo Botafogo (18 partidas) e que antes do chamado da Continassa estava sem clube, chega à Juventus para ocupar o papel de reserva do goleiro titular, Guglielmo Vicario.











