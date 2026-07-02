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CM grafica Juventus Inside Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: não haverá empréstimo para Ekhator. Como Di Gregorio vai participar da pré-temporada?

Juventus
Especiais e Opinião
Opinion
J. Ekhator
M. Di Gregorio

A Juventus de Carnevali contrata, de surpresa, um novo atacante e precisa resolver a questão do goleiro

Dois acontecimentos marcantes agitaram o início da semana da Juventus:a contratação surpresa de Jeff Ekhator e as declarações de Alberto Belloni, o agente de Michele Di Gregorio. O primeiro representa um investimento importante para o futuro do clube bianconero, enquanto as declarações do segundo abrem um abismo na relação entre o goleiro e a Juventus.


Vamos por etapas, começando por Ekhator. Em primeiro lugar, os números da transação:A Juventus Football Club S.p.A. informa ter chegado a um acordo com o Genoa CFC para a aquisição definitiva dos direitos de prestação esportiva do jogador Jeff Osayuki Ekhator, por um valor de € 16 milhões, pagáveis em três exercícios, além de encargos acessórios no valor de € 0,4 milhão. Estão previstos, além disso, bônus cujo valor não excederá € 2 milhões, caso sejam alcançadas determinadas metas esportivas. A Juventus assinou com o próprio jogador um contrato de prestação esportiva válido até 30 de junho de 2031”.


  • EKHATOR NA JUVENTUS PARA PERMANECER

    Nascido em 2006, em Gênova, filho de pais de origem italiana, Ekhator acumulou 57 partidas e 5 gols pelo Genoa entre o campeonato e a Copa da Itália. Junto com Kenan Yildiz, Ekhator é o jogador mais jovem com pelo menos 50 partidas nas duas últimas temporadas da Série A: Yildiz soma 71 (todas pelo Juventus), enquanto Ekhator soma 54 (todas pelo Genoa). Enquanto se espera ansiosamente pelo retorno de Randal Kolo Muani, a contratação surpresa feita por Giovanni Carvenali representa uma lufada de ar fresco para os torcedores da Juventus. Ekhator é um bom atacante promissor e vem reforçar o grupo de jogadores italianos no elenco da Juventus: o jovem centroavante tem 11 partidas e 3 gols pela Seleção Sub-19, 6 partidas e 2 gols pela Seleção Sub-21 e uma partida pela Seleção principal.


    É verdade, mas qual será o espaço de Ekhator na equipe de Luciano Spalletti? Muito dependerá do mercado de transferências de saída da Juventus, que precisa tentar vender David, Openda e Zhegrova, além de resolver a situação de Milik. Tudo isso enquanto se aguarda a chegada de Kolo Muani. Spalletti, que pediu experiência e qualidade, pode encontrar qualidade em Ekhator, mas não a experiência. “Há muitas coisas que ainda preciso melhorar e nas quais preciso trabalhar; acredito estar no time certo para isso. E, com o técnico, acho que há como crescer ainda mais”, disse Ekhator em sua primeira declaração como jogador da Velha Senhora. A esperança, para ele, é que as saídas da Juve e as decisões do técnico lhe permitam fazer isso, de modo a não abrir as portas para a possibilidade de um empréstimo a um clube onde possa jogar mais. Se a Juventus acredita que o jogador é válido — e o diretor esportivo Marco Ottolini está pronto para apostar nisso —, ele deve permanecer na Continassa e disputar suas chances.

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  • DI GREGORIO, TERRA QUEIMADA

    Capítulo Di Gregorio. Também aqui, vamos partir dos fatos, ou seja, das palavras postadas nas redes sociais por seu agente, Alberto Belloni: “20 novos jogadores em duas temporadas, 3 treinadores em duas temporadas, 3 diretorias em duas temporadas: esses são os números que fazem a verdadeira diferença. Di Gregorio termina em quarto lugar na classificação do Sofascore, à frente de Milinkovic-Savic e Sommer, vencedor do campeonato e segundo colocado. A diretoria francesa gasta 130 milhões em três atacantes inaceitáveis: para cobrir essa despesa absurda, atribui toda a culpa pelo fracasso da temporada ao goleiro contratado pela diretoria anterior, na pessoa do diretor esportivo Giuntoli, como o melhor goleiro da Série A aos 26 anos.


    Gols sofridos: Juventus 34 x Inter 35; gols marcados: Juventus 61 x Inter 82. Fim de discussão. Di Gregorio tem contrato de três anos com a Juventus. Ele participará da pré-temporada e, durante a janela de transferências, avaliaremos eventuais oportunidades. Ele está na lista de candidatos de vários clubes europeus. Não temos pressa, exigimos respeito por quem sempre esteve à altura, mesmo quando teria sido mais fácil ficar no banco, sentado a conversar...”.


    Nessas palavras, o que deixa perplexo não é tanto o conteúdo, mas sim o momento e a oportunidade. Quanto ao conteúdo, alguns conceitos expressos por Belloni são compartilháveis, e várias vezes, inclusive aqui, já nos manifestamos sobre os danos causados nos últimos anos pela rotatividade de dirigentes e treinadores. Há também um fundo de verdade na análise dos números relativos aos gols marcados e sofridos pela Juventus, embora, para ser justo, deva-se acrescentar a estatística, pouco lisonjeira para Di Gregorio, sobre os gols sofridos no primeiro chute recebido (46%).


    Além do conteúdo, porém, reiteramos: são o momento e a oportunidade que levantam dúvidas. A menos que Di Gregorio se distancie publicamente das palavras de Belloni, em termos de comunicação, as declarações do agente representam o pensamento de seu representado. E, portanto, como Di Gregorio conseguirá se apresentar no centro de treinamento e dividir o vestiário, por exemplo, com os atacantes mencionados na postagem? Além disso, ampliando a discussão para o mercado de transferências, temos certeza de que um goleiro cuja comitiva se comunica nesses termos não suscite dúvidas nos clubes que, eventualmente, estejam interessados em sua contratação? E a própria Juventus, daqui em diante, será mais rígida ou mais flexível nas negociações para encontrar um novo time para Di Gregorio? As próximas semanas nos darão as respostas.


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