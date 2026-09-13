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CM grafica Milik 16 9Getty Images
Simone Gervasio

Traduzido por

Juventus: Milik pode sair imediatamente; para onde pode ir, quanto o clube arrecada e quanto economiza

Juventus
Mercado da bola
A. Milik
Campeonato Italiano

Ponto final na longa e conturbada história entre a Juventus e Arek Milik? Segundo o Tuttosport, o atacante polonês pode deixar a Juventus já nas próximas semanas e aceitar as investidas que vêm acontecendo há semanas dos Emirados Árabes Unidos.


  • Há tempo até o próximo 28 de setembro, data em que se fechará a janela de transferências na UAE Pro League, para concluir o acordo. Como informa o jornal de Turim, sobre o ex-Napoli há um par de clubes dos Emirados que buscam a cereja do bolo para reforçar o próprio ataque e apostariam de olhos fechados no centroavante nascido em 1994.


    Teriam acontecido contatos ao longo da semana entre a diretoria da Juventus e um intermediário que está trabalhando para os asiáticos e que já teria conversado também com o polonês para avaliar a margem de uma operação relâmpago.


    Por sua vez, a Juventus já teria aberto à venda de Milik, que, na prática, já está afastado dentro de casa, lidando há anos com lesões sérias e sem espaço após as chegadas de Kolo Muani, Woltemade e Ekhator. Aliás, Spalletti o deixaria sair até de graça ou diante de uma compensação mínima, não superior a 1 milhão de euros. O jogador de 32 anos está fora da lista para a Serie A e pesa no balanço em 1,8 milhão de euros líquidos por ano até 30 de junho, dia em que seu contrato se encerra. A hipótese de rescisão antecipada não ganha força, motivo pelo qual a Juventus estaria pressionando por uma venda já nesta janela estendida, ainda que a hipótese siga sendo complexa.

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