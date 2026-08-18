Jhon Lucumì, penúltimo reforço da Juventus em ordem cronológica (o último é Guglielmo Vicario, oficializado hoje), falou aos canais oficiais do clube: "Estou muito feliz por ter chegado aqui. Chego ao maior time da Itália e estou realmente emocionado. Mal posso esperar para me adaptar rapidamente aos meus companheiros e ajudar nesta temporada".
O colombiano acrescentou: "Se há um defensor da história da Juventus em quem me inspiro? Acho que o primeiro é Cuadrado. Acho que ele fez um grande trabalho aqui e é uma referência na Colômbia por ter jogado neste time. E depois a Juventus teve grandes defensores: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Acho que eles são referências para mim e para todos os jogadores que atuam na nossa posição".