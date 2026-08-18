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lucumi juveGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Lucumí: "Me inspiro em Cuadrado, chego ao maior time da Itália"

Juventus
Mercado da bola
J. Lucumi

As primeiras palavras do zagueiro colombiano contratado pela Juventus

Jhon Lucumì, penúltimo reforço da Juventus em ordem cronológica (o último é Guglielmo Vicario, oficializado hoje), falou aos canais oficiais do clube: "Estou muito feliz por ter chegado aqui. Chego ao maior time da Itália e estou realmente emocionado. Mal posso esperar para me adaptar rapidamente aos meus companheiros e ajudar nesta temporada".


O colombiano acrescentou: "Se há um defensor da história da Juventus em quem me inspiro? Acho que o primeiro é Cuadrado. Acho que ele fez um grande trabalho aqui e é uma referência na Colômbia por ter jogado neste time. E depois a Juventus teve grandes defensores: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Acho que eles são referências para mim e para todos os jogadores que atuam na nossa posição".

  • Sobre Spalletti: "A gente só se cumprimentou. Temos tempo para conversar e para entender dele tudo o que ele quer que eu possa fazer pela equipe".


    Por fim: "Agora me sinto em uma boa fase de maturidade. Sinto que dei o passo certo e, com esses companheiros que são de altíssimo nível, sei que posso dar uma ajuda importante e dar muito à Juventus. Aos torcedores da Juventus, quero dizer que estou feliz por estar aqui, mal posso esperar para vê-los no Allianz Stadium e espero poder retribuir todo esse carinho nos momentos em que estivermos em campo".




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