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Girona FC v Feyenoord - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD2Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Facundo Gonzalez para o Racing Santander: quanto os bianconeri vão receber

Juventus
Mercado da bola
F. Gonzalez

A empresa de Turim definiu uma operação de saída

A Juventus recebe 2,5 milhões com a saída de Facundo Gonzalez: o zagueiro foi resgatado pelo Racing Santander, conforme revela Romeo Agresti.



  • Juve, Facundo Gonzalez vai para o Racing Santander: quanto os bianconeri vão receber

    Nascido em 2003, o zagueiro uruguaio foi contratado pela Juventus em 2023, por 1,75 milhão, e depois foi emprestado à Sampdoria, ao Feyenoord e ao Racing Santander. Ele não disputou nenhuma partida pela Juventus, mas fez 20 pelo Racing, que agora o contrata definitivamente.

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