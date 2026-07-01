A Juventus recebe 2,5 milhões com a saída de Facundo Gonzalez: o zagueiro foi resgatado pelo Racing Santander, conforme revela Romeo Agresti.
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Juventus, Facundo Gonzalez para o Racing Santander: quanto os bianconeri vão receber
Juve, Facundo Gonzalez vai para o Racing Santander: quanto os bianconeri vão receber
Nascido em 2003, o zagueiro uruguaio foi contratado pela Juventus em 2023, por 1,75 milhão, e depois foi emprestado à Sampdoria, ao Feyenoord e ao Racing Santander. Ele não disputou nenhuma partida pela Juventus, mas fez 20 pelo Racing, que agora o contrata definitivamente.