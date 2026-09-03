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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Elimoghale: "Meu objetivo é a Bola de Ouro"

Juventus
Juventus Next Gen
D. Elimoghale
Campeonato Italiano

Fala a joia de 2009 da Juventus e da seleção italiana sub-19

Destiny Elimoghale, talento da classe de 2009 da Juventus Next Gen, falou ao VivoAzzurro: "Quero estrear na Serie A, estou tentando melhorar certos aspectos. Até pouco tempo atrás eu ainda jogava como uma criança, leve demais. Estou entendendo que o futebol profissional é mais duro e difícil e estou tentando me adaptar ao estilo de jogo deles".


Sobre a Itália (estreou na Under 19): "Para mim, vestir a camisa da seleção é uma honra, representa toda a Itália. Por essa camisa você tem que dar tudo em cada treino e, fora de campo, tem que demonstrar respeito. As primeiras experiências foram boas, mas difíceis, já que jogamos contra equipes estrangeiras".


  • “Objetivo? A Bola de Ouro”

    Por fim: "Meu objetivo? Ganhar a Bola de Ouro, depois dar uma condição melhor à minha família, aos meus pais, à minha irmã e fazer todo mundo feliz, porque eles sempre me ajudaram e farei de tudo para deixá-los felizes e orgulhosos de mim".

    • Publicidade

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