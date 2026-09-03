Juventus, Elimoghale: "Meu objetivo é a Bola de Ouro"

Destiny Elimoghale, talento da classe de 2009 da Juventus Next Gen, falou ao VivoAzzurro: "Quero estrear na Serie A, estou tentando melhorar certos aspectos. Até pouco tempo atrás eu ainda jogava como uma criança, leve demais. Estou entendendo que o futebol profissional é mais duro e difícil e estou tentando me adaptar ao estilo de jogo deles".





Sobre a Itália (estreou na Under 19): "Para mim, vestir a camisa da seleção é uma honra, representa toda a Itália. Por essa camisa você tem que dar tudo em cada treino e, fora de campo, tem que demonstrar respeito. As primeiras experiências foram boas, mas difíceis, já que jogamos contra equipes estrangeiras".



