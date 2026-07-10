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Gianluca Minchiotti

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Juventus: é oficial a transferência de Faticanti para o Avellino

Juventus
Mercado da bola
G. Faticanti
Juventus Next Gen
Avellino

Comunicado do clube da Juventus

"Giacomo Faticanti jogará a temporada 2026/2027 por empréstimo ao Avellino. A transferência temporária do meio-campista nascido em 2004 já é oficial". É assim que começa o comunicado com o qual a Juventus anuncia a transferência do meio-campista nascido em 2004 para o clube da Irpinia.


  • O comunicado do clube bianconero continua: “A transferência para o time biancoverde ocorre após o anúncio de sua compra definitiva do Lecce, com um contrato que o vincula à Juventus até 30 de junho de 2029. Após duas temporadas como protagonista na Next Gen — nas quais acumulou 66 partidas, 3 gols e 5 assistências — e após sua recente estreia pela Seleção Italiana, Giacomo está pronto para enfrentar este novo e estimulante capítulo de sua carreira na Série B.


    Boa sorte nessa nova aventura, Giacomo!”.


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