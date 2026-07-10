"Giacomo Faticanti jogará a temporada 2026/2027 por empréstimo ao Avellino. A transferência temporária do meio-campista nascido em 2004 já é oficial". É assim que começa o comunicado com o qual a Juventus anuncia a transferência do meio-campista nascido em 2004 para o clube da Irpinia.
Getty Images Sport
Traduzido por
Juventus: é oficial a transferência de Faticanti para o Avellino
O comunicado do clube bianconero continua: “A transferência para o time biancoverde ocorre após o anúncio de sua compra definitiva do Lecce, com um contrato que o vincula à Juventus até 30 de junho de 2029. Após duas temporadas como protagonista na Next Gen — nas quais acumulou 66 partidas, 3 gols e 5 assistências — e após sua recente estreia pela Seleção Italiana, Giacomo está pronto para enfrentar este novo e estimulante capítulo de sua carreira na Série B.
Boa sorte nessa nova aventura, Giacomo!”.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.