Juventus e Inter: Derby d'Italia no mercado por Samuele Inacio

Samuele Inacio já não é mais um nome novo do futebol italiano. O talentoso jogador nascido em 2008, filho de Inacio Pià - atacante com passagem por Napoli, Catania e Atalanta - de fato explodiu nos últimos dois anos, chegando também à estreia pela seleção principal da Itália nos já famosos amistosos comandados pelo técnico interino Silvio Baldini.

Criado nas categorias de base da Atalanta, aos 16 anos foi tirado a preço de saldo pelo Borussia Dortmund, que o levou para a Alemanha com um projeto de crescimento rápido e ambicioso até o time principal. No ano passado, veio a estreia no time principal e o primeiro gol na Bundesliga, que levaram o clube alemão a amarrá-lo com uma renovação até 30 de junho de 2029.