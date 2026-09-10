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SAMUELE INACIO BORUSSIA DORTMUNDGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Juventus e Inter: Derby d'Italia no mercado por Samuele Inacio

Juventus
Inter de Milão
Borussia Dortmund
S. Inacio
Mercado da bola
Milan
Atalanta
Campeonato Italiano

O talento italiano do Borussia Dortmund é o reforço ideal para as estratégias futuras dos dois clubes.

Inter e Juventus escolheram estudar, para seus respectivos futuros, duas estratégias muito parecidas que, inevitavelmente, vão levá-las a disputar abertamente o mercado.

Além de planejarem contratações importantes para reforçar seus respectivos elencos, os dois clubes já preveem também a necessidade de ampliar o grupo de jogadores "made in Italy" e já começaram a trocar alguns golpes, em um jogo de respostas, por alguns talentos que podem representar o futuro. E entre eles está, com certeza, Samuele Inacio.


  • Blindado pelo Borussia Dortmund

    Samuele Inacio já não é mais um nome novo do futebol italiano. O talentoso jogador nascido em 2008, filho de Inacio Pià - atacante com passagem por Napoli, Catania e Atalanta - de fato explodiu nos últimos dois anos, chegando também à estreia pela seleção principal da Itália nos já famosos amistosos comandados pelo técnico interino Silvio Baldini.

    Criado nas categorias de base da Atalanta, aos 16 anos foi tirado a preço de saldo pelo Borussia Dortmund, que o levou para a Alemanha com um projeto de crescimento rápido e ambicioso até o time principal. No ano passado, veio a estreia no time principal e o primeiro gol na Bundesliga, que levaram o clube alemão a amarrá-lo com uma renovação até 30 de junho de 2029.

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  • A Juventus se mexeu

    Nesta temporada, Samuele começou a campanha sem medo e com vontade de aumentar a minutagem e a experiência. O início da temporada, porém, o vê como protagonista com apenas 3 minutos disputados na Bundesliga, e a troca de agente no verão levou sua agência a começar a ouvir os rumores e o assédio da Itália, que para ele nunca pararam.

    Quem se movimentou concretamente nos últimos dias, segundo o Tuttosport, foi a Juventus, que, aproveitando a intermediação feita por Edoardo Crnjar para trazer Randal Kolo Muani de volta à Juventus, pediu informações ao agente também sobre seu novo cliente, Inacio. Há abertura para a transferência e ideias claras, embora ainda não exista uma negociação propriamente dita.

  • TEM TAMBÉM A INTER

    Embora há um ano tenha sido o Milan a tentar a investida, hoje a rival mais ferrenha pelo atacante italiano é, de fato, a Inter que, com o trabalho de Dario Baccin, terá de tentar ampliar a lista de jovens e italianos a serem incorporados ao elenco.

    No verão, na verdade, foi o ex-diretor esportivo Piero Ausilio quem tentou uma investida, mas o Dortmund rejeitou qualquer pedido vindo do mercado por ele. A ideia da Inter é ir ao mercado em busca de um segundo atacante com qualidade no um contra um, de preferência jovem e italiano, e aquela tentativa do verão será refeita em breve também pelo novo diretor esportivo de olho na próxima temporada.

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