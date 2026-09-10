Juventus e Inter: Derby d'Italia no mercado por Samuele Inacio

Inter e Juventus escolheram estudar, para seus respectivos futuros, duas estratégias muito parecidas que, inevitavelmente, vão levá-las a disputar abertamente o mercado.
Além de planejarem contratações importantes para reforçar seus respectivos elencos, os dois clubes já preveem também a necessidade de ampliar o grupo de jogadores "made in Italy" e já começaram a trocar alguns golpes, em um jogo de respostas, por alguns talentos que podem representar o futuro. E entre eles está, com certeza, Samuele Inacio.