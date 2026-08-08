JUVENTUS-INTER 1-2
GOLS: 20' Dimarco (I), 62' Diouf (I), 85' Conceiçao (J).
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu (46'Celik), Bremer (65' Rugani), Kelly (46'Cabal), Cambiaso (77' Boga); Douglas Luiz (46'Koopmeiners), Locatelli (65' Arthur); Zhegrova (46'Conceiçao), McKennie (65' Miretti), Yildiz (46'Alajbegovic); David (46'Kolo Muani). (À disposição: Perin, Pinsoglio, Nava, Milik, Owusu, Puche, Oboavwoduo, Licina, Durmisi). Téc. Spalletti.
INTER (3-5-2): Provedel (65' Martinez); Pavard (65' Bisseck), Bovio, Bastoni (58' Diouf); Luis Henrique, Barella (58' Frattesi), Calhanoglu (46'Zielinski), Mkhitaryan (58' Stankovic), Dimarco (46' Carlos Augusto); Esposito (65' Lavelli), Bonny (58' Iddrissou). (À disposição: Di Gennaro, Mosconi, Marello, Maye, Topalovic, Farronato). Téc. Chivu.
ÁRBITRO: Danaskos (Austrália).
AMARELO: Rugani (J).