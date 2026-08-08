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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, destaques e decepções contra a Inter: desastre de Di Gregorio, David fantasma, lampejos de Alajbegovic e Kolo Muani

Juventus
Campeonato Italiano

Os aprovados e reprovados da equipe de Spalletti na partida perdida contra a Inter

A Juventus perde por 2 a 1 para a Inter no Derby d'Italia disputado em amistoso no Optus Stadium, em Perth, na Austrália. Pela Inter, marcam Dimarco e Diouf; pela Juventus, Conceicao diminui a desvantagem.


A seguir, os aprovados e os reprovados entre os jogadores da Juventus.



  • TOPO


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  • DOUGLAS LUIZ

    Preciso nos passes, na construção das jogadas no meio-campo e na cobertura. Ainda dá uma assistência deliciosa para Cambiaso, que, porém, em vez de chutar, tenta colocar a bola no meio da área. Com atuações como essa, o brasileiro, entre os melhores da pré-temporada da Juventus, reforça sua vontade, e suas chances, de ser mantido pela Juventus.


  • KOLO MUANI

    É a sua primeira partida na temporada e ele está atrás dos companheiros na preparação, mas em comparação com o apagado David do primeiro tempo, sua presença já se faz sentir, como homem de referência e ponto de apoio ofensivo para os companheiros, que o procuram e, muitas vezes, o encontram. No abafa final da Juventus, ele faz seu peso ser sentido também dentro da área.


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  • ALAJBEGOVIC

    Seu impacto é positivo: cabeça erguida, olhar voltado para encarar o adversário, com a dupla opção do drible e da finalização, ou do passe para os companheiros, sobretudo para Kolo Muani nesta sua primeira partida com a camisa da Juventus. Ainda atrás na preparação, mas alguns lampejos dão motivos para esperança para o futuro, embora no fim da partida chute fraco a bola que poderia ter dado o empate à equipe de Spalletti.


  • CONCEIÇÃO

    Entra bem no jogo e reclama da lentidão com que muitas vezes os companheiros o servem: no fim da partida marca o gol que torna menos amarga a derrota da Juventus.

  • FRACASSO

  • DAVID

    Um verdadeiro fantasma, que perambula sem tocar na bola durante todo o primeiro tempo. Fazer a pré-temporada e jogar sabendo que o seu clube quer negociá-lo não deve ser fácil, mas a (não) atuação do canadense é realmente constrangedora. Se as premissas são essas, para o jogador e para a Juventus seria desejável encontrar uma solução de saída que agrade a todos.


  • Di Gregorio

    No primeiro gol da Inter, de Dimarco, Di Gregorio talvez tenha se jogado com um leve atraso, mas as principais culpas são de quem deixa o jogador da Inter livre para mirar e chutar sem ser incomodado de dentro da área. No segundo gol, de Diouf, as culpas de Di Gregorio, por outro lado, são evidentes: na finalização de perto, mas não irresistível, do jogador da Inter, a tentativa de defesa por parte do goleiro da Juventus é desajeitada e insegura, com a bola terminando na rede.




  • Cambiaso

    Em comparação com a partida contra o Chelsea, quando esteve entre os melhores, hoje está muito impreciso e erra muitos passes. Não aproveita como deveria uma boa sacada de Douglas Luiz, preferindo um toque em direção ao centro da área a uma finalização de pé esquerdo em uma posição não difícil. Tanto na fase de cobertura quanto na fase ofensiva, sua partida é incerta e cheia de pequenas desatenções.


  • A ficha técnica

    JUVENTUS-INTER 1-2

    GOLS: 20' Dimarco (I), 62' Diouf (I), 85' Conceiçao (J).


    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu (46'Celik), Bremer (65' Rugani), Kelly (46'Cabal), Cambiaso (77' Boga); Douglas Luiz (46'Koopmeiners), Locatelli (65' Arthur); Zhegrova (46'Conceiçao), McKennie (65' Miretti), Yildiz (46'Alajbegovic); David (46'Kolo Muani). (À disposição: Perin, Pinsoglio, Nava, Milik, Owusu, Puche, Oboavwoduo, Licina, Durmisi). Téc. Spalletti.


    INTER (3-5-2): Provedel (65' Martinez); Pavard (65' Bisseck), Bovio, Bastoni (58' Diouf); Luis Henrique, Barella (58' Frattesi), Calhanoglu (46'Zielinski), Mkhitaryan (58' Stankovic), Dimarco (46' Carlos Augusto); Esposito (65' Lavelli), Bonny (58' Iddrissou). (À disposição: Di Gennaro, Mosconi, Marello, Maye, Topalovic, Farronato). Téc. Chivu.


    ÁRBITRO: Danaskos (Austrália).


    AMARELO: Rugani (J).

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