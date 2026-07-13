Juventus: de Di Gregorio a Openda e David, um elenco à venda. Meta: mais de 100 milhões

O jogador de 31 anos, sob contrato com a Juventus até 2028, não foi comprado pela Fiorentina (a cláusula de compra não foi acionada por falta de 45 minutos).

Após uma série de empréstimos (Rennes, Cagliari, Ajax, Fiorentina), ele pode sair do clube em transferência definitiva. A decisão final cabe a Spalletti.