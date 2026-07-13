Vender antes de comprar. A Juventus não tem escolha: precisa conduzir bem as vendas para garantir contratações de alto nível, capazes de elevar a qualidade do elenco. O novo diretor executivo e diretor geral, Giovanni Carnevali, terá de provar que está à altura dessa tarefa nas vendas, fundamentais para o equilíbrio financeiro e para garantir um futuro de protagonista. Pela nona vez consecutiva — de fato —, as contas da Juventus estão no vermelho; o próximo balanço registrará um prejuízo de cerca de 63 milhões de euros, superior aos 58 milhões do exercício anterior. Quem são os jogadores que deixarão a Juventus: eis a escalação daqueles que não fazem mais parte dos planos, disposta em um ambicioso 4-2-3-1. O objetivo? Arrecadar mais de 100 milhões.
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Juventus: de Di Gregorio a Openda e David, um elenco à venda. Meta: mais de 100 milhões
GOLEIRO: DI GREGORIO
O titular da última temporada, Michele Di Gregorio, está de saída, apesar de ter um contrato que vence em 2029. O ex-jogador do Monza custou, há dois anos, 4,5 milhões de euros pelo empréstimo, 13,5 pela cláusula de compra obrigatória mais 2 em bônus. Seu agente, nos últimos dias, criticou a Juve, exigindo respeito: “A diretoria francesa gasta 130 milhões por três atacantes, que são inaceitáveis. Para encobrir esse gasto absurdo, atribui toda a culpa pelo fracasso da temporada ao goleiro contratado pela diretoria anterior, na pessoa do diretor esportivo Cristiano Giuntoli, como o melhor goleiro da Série A aos 26 anos. Di Gregorio tem contrato de 3 anos com a Juventus, vai participar da pré-temporada e, durante a janela de transferências, avaliaremos eventuais oportunidades. Ele está na lista de candidatos de vários clubes europeus, não temos pressa. Exigimos respeito por quem sempre esteve à altura, mesmo quando teria sido mais fácil ficar no banco, sentado conversando...”
LATERAL DIREITO: JOAO MARIO
O lateral-direito nascido em 2000, que voltou após seis meses de empréstimo ao Bologna, está à venda. Há um ano, a Juventus o contratou do Porto por 16 milhões de euros, na negociação que levou Alberto Costa para Portugal em troca de 12 milhões. Seu contrato vence em 2030; ele disputou 13 partidas pelos bianconeri.
DEFESA CENTRAL: RUGANI
O jogador de 31 anos, sob contrato com a Juventus até 2028, não foi comprado pela Fiorentina (a cláusula de compra não foi acionada por falta de 45 minutos).
Após uma série de empréstimos (Rennes, Cagliari, Ajax, Fiorentina), ele pode sair do clube em transferência definitiva. A decisão final cabe a Spalletti.
DEFESA: GATTI
Para Spalletti, o ex-jogador do Frosinone está no fim da lista de preferências. No ano passado, ele marcou 4 gols entre o campeonato e as copas (28 partidas no total), mas nunca foi considerado uma opção principal. Seu contrato vence em 2030, e ele agrada muito ao Napoli de Allegri.
LATERAL ESQUERDO: CABAL
As lesões prejudicaram a carreira do colombiano na Juventus (no ano passado, ele disputou apenas 512' de jogo). Sua fragilidade física é um problema para a Juve, que está procurando um novo destino para ele. Seu contrato vence em 2029.
MEIO-CAMPISTA: DOUGLAS LUIZ
O jogador, nascido em 1998, tem contrato que vence em 2029 e, no momento, está de saída. Apesar das 34 partidas disputadas no total (14 pelo Forest e 20 pelos Villans) entre a Premier League, a Liga Europa, a FA Cup e a Carabao Cup, com 1 gol e 2 assistências, ele não foi comprado por nenhum dos dois clubes. Mesmo custando apenas “25 milhões”.
MEIO-CAMPISTA: ARTHUR
Outro jogador que deve sair é Arthur, que ainda tem um ano de contrato com a Juve. Emprestado ao Grêmio no último dia 26 de agosto de 2025, o meio-campista ex-Barcelona disputou nesta temporada “apenas” 23 partidas, marcando 1 gol e dando 2 assistências entre o Brasileirão, o Campeonato Gaúcho, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, mas enfrentou dois problemas musculares graves que prejudicaram sua continuidade, apesar de ser o capitão da equipe.
EXTREIRO DIREITO: ZHEGROVA
Na Juve, lembram-se principalmente do gol perdido contra o Galatasaray: a temporada do ex-jogador do Lille foi cheia de altos e baixos, com 27 partidas disputadas e nenhum gol marcado. Há um ano, ele foi contratado por 14,3 milhões, mais 1,2 milhão de euros em acréscimos (e 3 em bônus). O objetivo é receber a mesma quantia.
MEIO-CAMINHANTE: DAVID
Chegado no ano passado como jogador sem custo após sua passagem pelo Lille, Jonathan David deveria ser a contratação que resolveria o problema do centroavante. Seu desempenho não foi totalmente negativo, com 8 gols em 46 partidas, mas o canadense nunca deu a impressão de ser uma garantia. Aquele líder ofensivo tão almejado. Ele quer ficar, mas a Juve tem outros planos.
PONTA ESQUERDA: OPENDA
O belga é a grande decepção da última temporada, com apenas dois gols marcados (contra a Roma no campeonato e contra o Bodo/Glimt na Liga dos Campeões). Contratado na reta final da janela de transferências, custou, entre empréstimo e opção de compra, 44 milhões de euros. É improvável que a Juve consiga lucrar com a venda; é mais provável que ocorra um empréstimo com opção de compra, embora a Juve, até o momento, esteja considerando apenas a opção de compra obrigatória.
ATACANTE CENTRAL: MILIK
Em Turim, devido às lesões, ele fez pouco mais do que um turista. Na última temporada, somou apenas 34 minutos em campo. Seu contrato vence daqui a um ano, e a hipótese de rescisão é a mais provável.
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