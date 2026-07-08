Juventus, contato direto com o agente de Dibu Martinez

Emiliano Martinez ganha cerca de 9 milhões de euros por temporada em Birmingham, mas o argentino estaria disposto a reduzir suas exigências, enquanto a Juventus poderia oferecer um contrato de 5 a 5,5 milhões de euros por ano. Assim que a questão com o jogador estiver resolvida, a diretoria da Juventus tentará acelerar o processo para iniciar as negociações propriamente ditas com o Aston Villa.





Até o momento, o clube inglês tem sido claro e, segundo rumores, pede cerca de 10 milhões de euros pela transferência de Dibu Martinez, valor ainda considerado alto demais pela Velha Senhora para um jogador nascido em 1992.





“Temos que esperar. Martinez nos interessa, mas ele é um jogador que também desperta o interesse de outros times”, disse há poucas horas o diretor executivo da Juventus, Carnevali. “Mas, afinal, há outros jogadores que também nos interessam. Eu já disse isso antes, mas não estou falando isso apenas para ser vago; acredito que, para um clube como a Juventus, que atua no cenário internacional, as oportunidades podem ser muitas, e precisamos avaliar com calma e entender um pouco qual é o caminho certo. Sobretudo em um momento em que há jogadores com avaliações muito altas e que nem sequer são reais; por isso, também precisamos tentar avaliar esses aspectos e fazer escolhas bem ponderadas”.





WHATSAPP: Todas as ATUALIZAÇÕES em TEMPO REAL! Junte-se ao canal do WHATSAPP do CALCIOMERCATO.COM: clique aqui







