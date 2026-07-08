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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, contato direto com o agente de Dibu Martinez

Juventus
E. Martinez
Mercado da bola
Aston Villa

A Juventus continua considerando o argentino a principal opção para a posição de goleiro

A Juventus entrou em contato direto hoje com a equipe de Dibu Martinez, que continua sendo o principal alvo dos bianconeri para a vaga de goleiro titular. A informação é de Fabrizio Romano, segundo o qual o acordo depende da proposta do Aston Villa, ainda considerada muito cara e a ser negociada após o término da Copa do Mundo (na qual Martinez, pela Argentina, chegou, por enquanto, às quartas de final). A alternativa para a Juventus continua sendo Guglielmo Vicario, do Tottenham.


Giovanni Carnevali, diretor executivo da Juventus, havia pedido paciência nos últimos dias em relação ao “Dibu”. A reunião de hoje, muito provavelmente, servirá para que o clube entenda, talvez de forma definitiva, quanto poderá e desejará investir no goleiro da seleção campeã mundial em título.


  • CONTRATAÇÃO E CARTÃO

    Emiliano Martinez ganha cerca de 9 milhões de euros por temporada em Birmingham, mas o argentino estaria disposto a reduzir suas exigências, enquanto a Juventus poderia oferecer um contrato de 5 a 5,5 milhões de euros por ano. Assim que a questão com o jogador estiver resolvida, a diretoria da Juventus tentará acelerar o processo para iniciar as negociações propriamente ditas com o Aston Villa.


    Até o momento, o clube inglês tem sido claro e, segundo rumores, pede cerca de 10 milhões de euros pela transferência de Dibu Martinez, valor ainda considerado alto demais pela Velha Senhora para um jogador nascido em 1992.


    “Temos que esperar. Martinez nos interessa, mas ele é um jogador que também desperta o interesse de outros times”, disse há poucas horas o diretor executivo da Juventus, Carnevali. “Mas, afinal, há outros jogadores que também nos interessam. Eu já disse isso antes, mas não estou falando isso apenas para ser vago; acredito que, para um clube como a Juventus, que atua no cenário internacional, as oportunidades podem ser muitas, e precisamos avaliar com calma e entender um pouco qual é o caminho certo. Sobretudo em um momento em que há jogadores com avaliações muito altas e que nem sequer são reais; por isso, também precisamos tentar avaliar esses aspectos e fazer escolhas bem ponderadas”.


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