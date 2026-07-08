Juventus, contato direto com o agente de Dibu Martinez

A Juventus entrou em contato direto hoje com a equipe de Dibu Martinez, que continua sendo o principal alvo dos bianconeri para a vaga de goleiro titular. A informação é de Fabrizio Romano, segundo o qual o acordo depende da proposta do Aston Villa, ainda considerada muito cara e a ser negociada após o término da Copa do Mundo (na qual Martinez, pela Argentina, chegou, por enquanto, às quartas de final). A alternativa para a Juventus continua sendo Guglielmo Vicario, do Tottenham.
Giovanni Carnevali, diretor executivo da Juventus, havia pedido paciência nos últimos dias em relação ao “Dibu”. A reunião de hoje, muito provavelmente, servirá para que o clube entenda, talvez de forma definitiva, quanto poderá e desejará investir no goleiro da seleção campeã mundial em título.